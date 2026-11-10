Polestar Formula 2030: la concept che anticipa il futuro design

Polestar ha svelato la concept car Formula 2030, la vettura che anticipa la futura direzione stilistica del marchio svedese. Progettata come manifestazione fisica della strategia Formula 2030, la concept è stata realizzata sotto la guida dell’Head of Design Philipp Römers ed è la prima show car firmata dal designer da quando ha assunto questo ruolo in Polestar.

Audace evoluzione del DNA stilistico che caratterizza Polestar fin dalla sua nascita, la Formula 2030 parte dalla formula originale del marchio: eliminare il superfluo, migliorare ciò che resta e rifiutare qualsiasi compromesso. Un approccio che la concept traduce in una vettura concreta, applicando i valori fondamentali di Polestar, design, prestazioni e sostenibilità, a quelle che saranno le future vetture di serie.

Il design dovrebbe sempre riflettere i valori e la missione di un marchio ed è esattamente ciò che abbiamo fatto con la concept Polestar Formula 2030. Rappresenta la manifestazione fisica di come applichiamo i valori fondamentali di Polestar, design, prestazioni e sostenibilità, alle future vetture di serie. Un’evoluzione audace del nostro DNA stilistico già consolidato, pensata per rafforzare il posizionamento del marchio mantenendo le prestazioni al centro. Philipp Römers, Head of Design di Polestar

Indice

Esterni: proporzioni e nuovo linguaggio luminoso

La sportiva compatta e pratica a quattro porte si colloca in un segmento tutto suo: misura 4.680 mm di lunghezza, 2.021 mm di larghezza, ha un passo di 2.780 mm e un’altezza da terra di appena 1.350 mm, inferiore persino a quella della Polestar 5 Grand Tourer. Dal punto di vista dimensionale si posiziona tra la futura Polestar 2 e la Polestar 7, mentre per l’approccio alla praticità e le proporzioni basse e sportive trae ispirazione dalla Polestar 4 SUV.

Polestar Formula 2030

Osservata di profilo, le proporzioni esprimono volutamente potenza e prestazioni grazie a una moderna evoluzione della classica impostazione con abitacolo arretrato, valorizzata da muscolosi passaruota posteriori. Il lungo cofano, gli sbalzi ridotti e i cerchi da 22 pollici rafforzano questa impostazione, mentre dall’alto emerge la tipica silhouette Polestar, con le fiancate a “bottiglia di Coca-Cola” e una distribuzione visiva delle masse orientata verso il posteriore.

I caratteristici fari Dual Blade, ispirati a quelli di Polestar 3, conferiscono alla Formula 2030 un’identità Polestar immediatamente riconoscibile e anticipano il frontale della prossima generazione di Polestar 2, prevista per il 2027. Sono integrati in un’ala aerodinamica anteriore che rafforza la presenza del frontale “shark nose”, enfatizzato da un pronunciato splitter collegato alla carrozzeria tramite una spina centrale. Lungo questa spina si trova un singolo tergicristallo verticale, ispirato alle vetture da competizione, montato su un parabrezza avvolgente con effetto visiera che rende omaggio alla prima generazione di Polestar 2. Un’unità LiDAR resta nascosta sotto una copertura aerodinamica ed emerge automaticamente quando il conducente utilizza le funzioni di guida autonoma, mentre sul tetto panoramico in vetro è proiettato il simbolo della stella Polestar.

Polestar Formula 2030, posteriore con gruppi ottici Single Blade

Al posteriore, dalle forme quasi futuristiche, Formula 2030 inaugura una nuova era nel linguaggio luminoso del brand: la tradizionale lightbar viene abbandonata a favore dei nuovi gruppi ottici Single Blade, introdotti in anteprima rispetto alla futura produzione di serie. Anche il lunotto sembra avvolgere la vettura e raccordarsi alle superfici vetrate laterali, interrotte solo dal robusto montante C che si estende dai passaruota posteriori fino al tetto. L’ala posteriore è fissata centralmente tramite supporti illuminati, mentre il diffusore inferiore evidenzia l’accurato lavoro aerodinamico di questa concept elettrica.

Volevamo evolvere, pur rispettandoli, i valori stilistici fondamentali che abbiamo espresso nei modelli precedenti e che rendono il marchio Polestar così immediatamente riconoscibile. Con Formula 2030, grazie a elementi distintivi del nostro design come i fari Dual Blade, il parabrezza avvolgente con effetto visiera e i possenti passaruota posteriori, abbiamo raggiunto questo obiettivo. Allo stesso tempo abbiamo voluto superare percezioni, preconcetti e aspettative attraverso precise scelte linguistiche del design, un’ulteriore enfasi sulle prestazioni e nuovi dettagli come i gruppi ottici posteriori Single Blade. Nahum Escobedo, Head of Exterior Design di Polestar

Interni: HyperDIM e abitacolo meccatronico

La concept Formula 2030 prosegue la propria missione di evoluzione attraverso un abitacolo orientato alle prestazioni e fortemente focalizzato sul guidatore. Al centro dell’esperienza si trova HyperDIM, un Driver Information Monitor da 20 pollici curvato e fissato direttamente al piantone dello sterzo, mentre il display centrale da 12,2 pollici (Centre Screen Display, CSD) è integrato nel tunnel centrale leggermente rialzato. La fascia orizzontale che caratterizza già gli interni dei modelli di serie Polestar avvolge il guidatore prima di estendersi nel resto dell’abitacolo, illuminato da luce indiretta.

Polestar Formula 2030, plancia con HyperDIM

I supporti laterali e i cuscini Air Inflatable dei quattro sedili individuali si modellano automaticamente sul corpo degli occupanti, posizionati molto in basso nell’abitacolo per una postura di guida orientata alle prestazioni. Le tre modalità di guida, Performance, Normal e Autonomous, si selezionano facendo scorrere in avanti il selettore sulla console centrale: l’operazione modifica fisicamente la posizione del CSD e la postura di guida. In modalità Autonomous il display centrale resta in posizione elevata, mentre sedile e volante si allontanano progressivamente; passando in modalità Performance, il display si abbassa a filo della plancia e volante e HyperDIM si avvicinano al torace del conducente.

Sotto il display centrale trova posto un pannello di controlli fisici completamente personalizzabili: gli utenti possono scegliere sia la tipologia di comando, ad esempio interruttori a bilanciere o manopole rotative, sia la funzione associata, con otto controlli programmabili con scorciatoie personalizzate. L’esperienza UX e UI, fisica e digitale, mantiene il tema tone-in-tone della concept, con caratteri tipografici e icone sviluppati per il marchio. Come sui modelli di serie, Google Gemini è integrato tramite Google built-in, offrendo un’esperienza vocale naturale e conversazionale a tutti gli occupanti.

Polestar Formula 2030, sedili individuali con cinture Swedish Gold

Il lavoro del team di design dietro la concept è passato anche attraverso una fase di studio su carta, con schizzi dedicati al gruppo sterzo-HyperDIM, alla sezione dei sedili e ai pannelli porta, per arrivare alla soluzione meccatronica finale.

Polestar — Design team

Con la concept Formula 2030 stiamo eliminando il superfluo, distillando l’esperienza alla sua essenza ed esaltando gli elementi che contano davvero per definire il carattere e l’ambizione dei futuri interni Polestar. In quanto marchio orientato alle prestazioni, vediamo un rinnovato focus sul guidatore e per questo riequilibriamo il rapporto tra digitale e fisico. Reintroduciamo pulsanti e controlli fisici e crediamo di aver raggiunto un’armonia tattile coerente con il nostro posizionamento premium. Juan Pablo Bernal, Head of Interior Design di Polestar

Colori, materiali e finiture

Formula 2030 introduce una nuova colorazione esterna denominata Nitrogen, sviluppata per questa concept e progettata per reagire dinamicamente alla luce naturale. La tonalità si estende su tutta la carrozzeria, compresi i cerchi a quattro razze da 22 pollici con fissaggio centrale, le modanature laterali, lo splitter anteriore e il diffusore posteriore, dando vita a un’espressione tone-in-tone tipicamente scandinava, con finiture lucide, opache e satinate. Lo Swedish Gold, firma distintiva delle versioni Performance del marchio, compare sulle pinze freno Brembo, sui cappucci delle valvole, sugli inserti interni e sulle cinture di sicurezza, creando un forte elemento di contrasto.

Con Formula 2030, Polestar compie un ulteriore passo nel proprio percorso verso materiali sostenibili e circolarità. L’evoluzione della strategia mono-materiale rende completamente riciclabili gli interni delle porte, mentre elementi strutturali a vista come il telaio dei sedili e la traversa della plancia sono realizzati in acciaio zincato a basse emissioni. Lo schienale dei sedili è realizzato con un composito bio-based che combina lino europeo e polipropilene di origine biologica in una trama a griglia ispirata ai campi da cui provengono le materie prime. Nel bagagliaio, con pianale trasparente, trovano posto borse Polestar personalizzate fissate con cinghie Swedish Gold, mentre il vano è lasciato parzialmente a vista per mostrare il composito in fibre naturali Bcomp e gli ammortizzatori Öhlins ispirati al motorsport; il vano anteriore, pensato per caschi da competizione ed estintore, è incorniciato da una barra duomi in Swedish Gold.

Con la concept Formula 2030 sapevamo di dover creare qualcosa di distintivo, ma doveva esserlo in modo autenticamente Polestar. Il risultato è un trattamento tone-in-tone che collega senza soluzione di continuità interni ed esterni, profondamente radicato nella nostra estetica minimalista scandinava, ma espresso in una modalità inaspettata e mai vista prima. In combinazione con il nostro impegno verso materiali sostenibili, altamente desiderabili e fortemente caratterizzati dal design, Formula 2030 indica chiaramente la direzione del nostro futuro. Maria Uggla, Head of Colour Material and Finishes di Polestar

Cosa anticipa per Polestar 2 e Polestar 7

Diversi elementi stilistici della Formula 2030 saranno introdotti sulla futura generazione di Polestar 2, prevista per il 2027, e sulla prossima Polestar 7. I fari Dual Blade della concept anticipano già il frontale della nuova Polestar 2, mentre i nuovi gruppi ottici posteriori Single Blade, che sostituiscono la tradizionale lightbar, sono stati introdotti in anteprima rispetto alla futura produzione di serie. La concept ha debuttato a livello mondiale durante il recente media drive della Polestar 4 SUV, uno dei modelli che ne ha influenzato proporzioni e impostazione stilistica.

Domande frequenti su Polestar Formula 2030

Cos’è la Polestar Formula 2030?

È una concept car che rappresenta la manifestazione fisica della strategia di design Formula 2030 del marchio svedese, pensata per anticipare la futura direzione stilistica di Polestar.

Chi ha progettato la concept Formula 2030?

È stata realizzata sotto la guida dell’Head of Design Philipp Römers, con i contributi di Nahum Escobedo (design esterno), Juan Pablo Bernal (design interno) e Maria Uggla (colori, materiali e finiture).

La Formula 2030 diventerà un modello di serie?

No, resta una concept car. Tuttavia diversi suoi elementi stilistici, come i fari Dual Blade e i gruppi ottici posteriori Single Blade, saranno introdotti sulla futura generazione di Polestar 2 e sulla Polestar 7.

Cosa caratterizza gli interni della concept?

Un abitacolo meccatronico incentrato sul guidatore, con il Driver Information Monitor HyperDIM da 20 pollici fissato al piantone dello sterzo, un display centrale CSD da 12,2 pollici e un pannello di controlli fisici personalizzabili.

Dove ha debuttato la concept Formula 2030?

Ha debuttato a livello mondiale durante il recente media drive della Polestar 4 SUV, uno dei modelli Polestar che ne ha influenzato proporzioni e impostazione stilistica.

Vota: post