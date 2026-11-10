Stellantis Fleet & Business Solution: nuova struttura B2B

Torino, 10 novembre 2026 – Stellantis Fleet & Business Solution annuncia una nuova organizzazione dedicata al mercato B2B in Italia, pensata per rendere la struttura più agile, semplice e veloce nel rispondere alle esigenze della clientela professionale.

Indice

Il nuovo assetto organizzativo

Da novembre 2026 Stellantis Fleet & Business Solution evolve la propria organizzazione italiana con un nuovo modello dedicato al mercato B2B, pensato per rendere la struttura più agile, semplice e veloce nel rispondere con maggiore efficacia alle esigenze di una clientela business in continua evoluzione.

Il nuovo assetto punta in particolare a favorire una maggiore integrazione tra la gestione dei grandi clienti, delle piccole e medie imprese e della rete dei concessionari, creando un approccio più coordinato al mercato e rafforzando la capacità di offrire risposte mirate alle differenti esigenze di mobilità professionale. Il nuovo modello permette inoltre a Stellantis Fleet & Business Solution di valorizzare l’ampiezza della propria offerta multi-brand, mettendo a disposizione dei clienti professionali un portafoglio capace di coprire differenti tipologie di mobilità.

Le aree operative della nuova struttura

La nuova organizzazione, operativa da novembre 2026, è guidata da Andrea Croce, responsabile B2B, e si articola attorno a tre aree principali: Vendite a Grandi Clienti e Piccole e Medie Imprese, Vendite a Società di noleggio a breve e lungo termine, Marketing & Sales Operations. A queste si affianca la funzione Business Intelligence, Performance & Targets, trasversale alle altre tre aree.

KA & SME Sales: la guida di Andrea Croce

L’area KA & SME Sales è affidata, “ad interim”, alla responsabilità di Andrea Croce, coadiuvato da Gianluca Nardi e Ferruccio Corso. L’area presidia le attività rivolte alle piccole e medie imprese, ai B2B Dealer Champion e ai grandi clienti nazionali e internazionali, rafforzando la specializzazione sui diversi profili di clientela aziendale.

Andrea Croce, responsabile B2B di Stellantis Fleet & Business Solution (foto: ufficio stampa Stellantis)

Rental Sales: la responsabilità di Marco Becchero

La responsabilità dell’area Rental Sales è affidata a Marco Becchero. L’area comprende due ambiti distinti, Long Term Rental & Brokers e Short Term Rental, garantendo un presidio specifico dei differenti segmenti del noleggio a breve e lungo termine.

Marco Becchero, responsabile Rental Sales di Stellantis Fleet & Business Solution (foto: ufficio stampa Stellantis)

Marketing & Sales Operations e Business Intelligence

A Vittorio Aversa fa capo l’area Marketing & Sales Operations, mentre Federica Tolin è responsabile dell’area Business Intelligence, Performance & Targets, la funzione trasversale che affianca le tre aree di vendita nel monitoraggio delle performance e degli obiettivi commerciali.

Vittorio Aversa, responsabile Marketing & Sales Operations di Stellantis Fleet & Business Solution (foto: ufficio stampa Stellantis)

Federica Tolin, responsabile Business Intelligence, Performance & Targets di Stellantis Fleet & Business Solution (foto: ufficio stampa Stellantis)

Il commento di Andrea Croce

Andrea Croce, responsabile B2B di Stellantis Fleet & Business Solution, ha dichiarato: «L’evoluzione della nostra organizzazione nasce da un obiettivo molto chiaro: essere più agili, semplici e veloci nel rispondere alle esigenze dei clienti business. Una maggiore integrazione tra grandi clienti, PMI e rete dei concessionari ci permetterà di essere ancora più vicini al mercato e di valorizzare al meglio la forza dell’offerta Stellantis. È un cambiamento coerente con gli obiettivi di Fastlane 2030 e con la volontà di costruire un’organizzazione sempre più orientata alle esigenze concrete dei nostri clienti».

Il collegamento con il piano Fastlane 2030

L’evoluzione della struttura si inserisce nel percorso tracciato dal piano Fastlane 2030 e risponde alla volontà di Stellantis di adeguare costantemente la propria organizzazione ai cambiamenti del mercato, alle nuove dinamiche del business e alle aspettative dei clienti professionali. Il riassetto riguarda l’intera divisione Stellantis Fleet & Business Solution in Italia, che opera a supporto dei marchi del gruppo – tra cui Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Free2move e Leasys – sul mercato della clientela professionale, aziendale e del noleggio.

Domande frequenti su Stellantis Fleet & Business Solution

Da quando è operativa la nuova organizzazione di Stellantis Fleet & Business Solution?

La nuova organizzazione è operativa da novembre 2026 e riguarda la struttura italiana dedicata al mercato B2B di Stellantis.

Chi guida la nuova organizzazione B2B di Stellantis in Italia?

La nuova organizzazione è guidata da Andrea Croce, responsabile B2B di Stellantis Fleet & Business Solution in Italia.

Quali sono le aree principali della nuova struttura?

La struttura si articola in tre aree principali – KA & SME Sales, Rental Sales e Marketing & Sales Operations – affiancate dalla funzione trasversale Business Intelligence, Performance & Targets.

Chi guida l’area Rental Sales?

L’area Rental Sales, che comprende Long Term Rental & Brokers e Short Term Rental, è guidata da Marco Becchero.

In che piano strategico si inserisce questa riorganizzazione?

L’evoluzione organizzativa si inserisce nel percorso tracciato dal piano Fastlane 2030 di Stellantis, volto ad adeguare costantemente l’organizzazione ai cambiamenti del mercato.

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