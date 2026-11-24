BYD conferma di aver avviato trattative in esclusiva con INEOS Automotive per l’acquisizione del suo stabilimento produttivo di Hambach, in Francia. La potenziale operazione resta subordinata alla consultazione degli organi di rappresentanza dei lavoratori competenti. L’obiettivo di BYD è produrre in questo stabilimento veicoli pensati per le esigenze degli automobilisti europei.

Continuità produttiva e nuove opportunità per lavoratori e fornitori

Stella Li, Vicepresidente Esecutiva di BYD, ha dichiarato: “Il nostro impegno in Europa è di lungo periodo. Il progetto di investimento ad Hambach riflette la nostra fiducia e la nostra ambizione di continuare a crescere in Europa. Vogliamo offrire ai consumatori la possibilità di scegliere veicoli prodotti in Francia, avvicinando così al mercato europeo le nostre tecnologie e le nostre innovazioni nel campo della mobilità elettrica”.

Attraverso questo progetto, BYD intende garantire la continuità produttiva dello stabilimento, tutelare l’occupazione locale e creare nuove opportunità per i lavoratori e i fornitori del territorio. Produrre più vicino ai propri clienti è parte integrante della strategia di BYD, volta a consolidare la propria leadership nella mobilità elettrica e a contribuire alla crescita dell’industria automobilistica europea.

Domande frequenti su BYD e lo stabilimento di Hambach

Cosa prevede l’accordo tra BYD e INEOS Automotive?

BYD ha avviato trattative in esclusiva per acquisire lo stabilimento produttivo di INEOS Automotive a Hambach, in Francia, con l’obiettivo di produrvi veicoli pensati per il mercato europeo.

L’operazione è già conclusa?

No, la potenziale operazione resta subordinata alla consultazione degli organi di rappresentanza dei lavoratori competenti.

Cosa cambierebbe per i lavoratori dello stabilimento di Hambach?

Secondo BYD, il progetto punta a garantire la continuità produttiva dello stabilimento, tutelare l’occupazione locale e creare nuove opportunità per lavoratori e fornitori del territorio.

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