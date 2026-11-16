Auto elettriche cinesi in Germania: la Top 5 gennaio-ottobre 2026

I marchi cinesi stanno guadagnando terreno nel mercato delle auto elettriche in Germania, ma quali modelli riescono davvero a conquistare gli acquirenti? Le immatricolazioni da gennaio a ottobre 2026 restituiscono un quadro interessante di come i costruttori cinesi si stiano posizionando nei diversi segmenti di prezzo. È quanto emerge dall’analisi del Center of Automotive Management (CAM), basata sui dati ufficiali del KBA (Kraftfahrt-Bundesamt, l’autorità federale tedesca per la motorizzazione).

Leapmotor e BYD guidano la classifica tra i modelli più accessibili

Leapmotor guida la classifica con la T03, che registra 8.818 immatricolazioni, seguita dalla B10 con 5.528 unità. Il marchio dimostra l’importanza di offrire veicoli elettrici anche nei segmenti di mercato più accessibili: la T03, il modello più venduto della Top 5, ha un prezzo di listino per la versione base di 18.900 euro e un’autonomia WLTP di 275 km, mentre la B10 costa 32.900 euro e arriva a 361 km di autonomia.

BYD segue da vicino con la Dolphin Surf, che totalizza 5.504 immatricolazioni. La compatta elettrica, proposta a partire da 23.490 euro con 220 km di autonomia WLTP, conferma la crescente competizione nel segmento delle elettriche entry-level.

Dati: KBA | Grafico: Center of Automotive Management (CAM)

MG e XPeng puntano su fasce di prezzo più alte

MG e XPeng competono invece su fasce di prezzo più elevate. La MG4 registra 4.618 immatricolazioni, con un prezzo base di 42.990 euro e 452 km di autonomia WLTP, mentre la XPeng G6 si ferma a 4.135 unità, proposta a 43.600 euro con 455 km di autonomia. Questi risultati dimostrano che i costruttori cinesi stanno costruendo una presenza anche oltre le city car accessibili.

L’analisi del Center of Automotive Management

«Vediamo la crescente presenza delle BEV cinesi come un segnale di una concorrenza sempre più intensa nel mercato tedesco delle auto elettriche. Il prezzo competitivo resta un vantaggio importante, ma tecnologia, qualità del prodotto ed efficienza dei costi stanno diventando altrettanto decisivi. Per i costruttori affermati, la sfida non è semplicemente accelerare l’elettrificazione, ma offrire veicoli elettrici competitivi a prezzi accessibili mantenendo al tempo stesso la redditività. In definitiva, il successo dipenderà da chi riuscirà a combinare accessibilità, innovazione ed economie di scala», ha dichiarato Stefan Bratzel, Direttore del Center of Automotive Management (CAM).

Domande frequenti sulla Top 5 BEV cinesi in Germania

Qual è il modello elettrico cinese più venduto in Germania nel 2026?

Secondo i dati KBA elaborati dal CAM, il modello elettrico cinese più venduto in Germania tra gennaio e ottobre 2026 è la Leapmotor T03, con 8.818 immatricolazioni.

Quali marchi cinesi compongono la Top 5 delle BEV più vendute in Germania?

La Top 5 comprende Leapmotor T03 (8.818 unità), Leapmotor B10 (5.528), BYD Dolphin Surf (5.504), MG4 (4.618) e XPeng G6 (4.135).

Qual è il modello della Top 5 con l’autonomia maggiore?

La XPeng G6 ha l’autonomia WLTP maggiore della classifica, pari a 455 km, seguita dalla MG4 con 452 km.

Da dove arrivano i dati sulle vendite delle BEV cinesi in Germania?

I dati sulle immatricolazioni provengono dal KBA (Kraftfahrt-Bundesamt), l’autorità federale tedesca per la motorizzazione, ed sono stati elaborati dal Center of Automotive Management (CAM).

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