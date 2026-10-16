Premio Auto Europa 2027: ecco le sette finaliste

L’Unione dei Giornalisti Italiani dell’Automotive (UIGA) ha reso note le sette finaliste del Premio Auto Europa 2027: Alpine A390, BMW iX3, Hyundai Ioniq 3, Lancia Gamma, Renault Clio, Volkswagen T-Roc e Volvo EX60. Mancano pochi giorni alla proclamazione, e anche quest’anno il pubblico può votare sul sito premioautoeuropa.it per la Giuria Popolare.

Un’Europa che prova a reagire

Secondo l’UIGA le sette finaliste raccontano un’industria europea che, nonostante le difficoltà, non ha ancora consegnato le chiavi del futuro. Un elemento le accomuna tutte: sono costruite in Europa, compresa la coreana Hyundai Ioniq 3, a ricordare che il vecchio continente può ancora essere una piattaforma produttiva competitiva, capace di confrontarsi con l’avanzata dei costruttori cinesi. La scelta di giornalisti e opinion leader riflette il momento di trasformazione dell’industria, tra elettrificazione, digitalizzazione, contenimento dei costi e quadro normativo in evoluzione: le finaliste diventano una sorta di radiografia del cambiamento.

Alpine A390

È una sport-fastback elettrica che combina il carattere sportivo Alpine con la versatilità per l’uso quotidiano. Ha schermo centrale da 12 pollici, sistema Alpine Portal con servizi Google integrati e, a richiesta, impianto Devialet con 13 altoparlanti. La A390 adotta una batteria da 89 kWh e tre motori elettrici, con trazione integrale e Alpine Active Torque Vectoring. La GT sviluppa 400 CV, scatta da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e dichiara fino a 555 km WLTP; la GTS arriva a 470 CV e 3,9 secondi.

Alpine A390, finalista del Premio Auto Europa 2027

BMW iX3

La nuova iX3 è una Sport Activity Vehicle elettrica sulla piattaforma Neue Klasse, con un nuovo linguaggio stilistico e una reinterpretazione del doppio rene. È prodotta a Debrecen, in Ungheria, con tecnologia BMW eDrive di sesta generazione e architettura a 800 Volt. La 50 xDrive ha trazione integrale, 469 CV, batteria da 109 kWh, autonomia fino a 805 km WLTP e ricarica DC fino a 400 kW. La iX3 40 ha trazione posteriore, batteria da 83 kWh, 635 km WLTP e ricarica DC fino a 300 kW.

Hyundai Ioniq 3

Hatchback elettrica a cinque porte sviluppata per l’Europa e prodotta a İzmit, in Turchia, con firma luminosa a pixel e silhouette personale. Il bagagliaio ha una capacità complessiva di 441 litri, il Cx è 0,26 e con la batteria da 61 kWh l’autonomia dichiarata arriva fino a 500 km.

Hyundai Ioniq 3, finalista del Premio Auto Europa 2027

Lancia Gamma

Crossover fastback prodotta a Melfi sulla piattaforma STLA Medium, con firma luminosa che richiama il family feeling della Ypsilon e fari posteriori a T. L’abitacolo interpreta l’idea di salotto italiano. La gamma comprende un ibrido da 145 CV e versioni elettriche da 230 e 245 CV con autonomie dichiarate superiori a 540 e 740 km; al vertice l’elettrica a trazione integrale da 375 CV con fino a 675 km.

Lancia Gamma, finalista del Premio Auto Europa 2027

Renault Clio

La nuova Clio ha un design più deciso, due display da 10,2 pollici e il sistema openR link con Google integrato. Il fulcro è il full hybrid E-Tech da 160 CV (benzina 1,8 litri e due unità elettriche), con consumo medio di 3,9 l/100 km e autonomia complessiva fino a 1.000 km; in città può viaggiare in elettrico fino all’80% del tempo, secondo i dati del costruttore. Completano l’offerta il TCe da 115 CV e la bifuel Eco-G benzina/GPL da 120 CV.

Renault Clio, finalista del Premio Auto Europa 2027

Volkswagen T-Roc

La seconda generazione ha un design più deciso, più spazio a bordo e una gamma interamente elettrificata, con Cx di 0,29. Comprende i benzina 1.5 eTSI mild hybrid a 48 Volt da 116 e 150 CV con DSG a sette rapporti, e la full hybrid con 1.5 TSI, batteria da 0,6 kWh e trasmissione dedicata, da 136 o 170 CV di potenza di sistema.

Volkswagen T-Roc, finalista del Premio Auto Europa 2027

Volvo EX60

SUV premium elettrico con linguaggio stilistico scandinavo e architettura a 800 Volt in tre configurazioni: la P6 a trazione posteriore (83 kWh, 374 CV, fino a 611 km WLTP), la P10 AWD (95 kWh, 510 CV, fino a 660 km) e la P12 AWD (117 kWh, 680 CV, fino a 810 km WLTP).

Volvo EX60, finalista del Premio Auto Europa 2027

Domande frequenti sul Premio Auto Europa 2027

Cos’è il Premio Auto Europa?

È il riconoscimento organizzato dall’Unione dei Giornalisti Italiani dell’Automotive (UIGA), definito il più importante premio italiano assegnato dai giornalisti del settore.

Quali sono le sette finaliste 2027?

Alpine A390, BMW iX3, Hyundai Ioniq 3, Lancia Gamma, Renault Clio, Volkswagen T-Roc e Volvo EX60.

Cosa hanno in comune le finaliste?

Sono tutte costruite in Europa, compresa la coreana Hyundai Ioniq 3, prodotta a İzmit, in Turchia.

Il pubblico può votare?

Sì: collegandosi al sito premioautoeuropa.it si può definire il premio Giuria Popolare.

Quando verrà proclamata la vincitrice?

Secondo l’UIGA mancano pochi giorni alla proclamazione di Auto Europa 2027; il comunicato non indica la data.

Quale finalista ha l’autonomia dichiarata più alta?

La BMW iX3 50 xDrive, con fino a 805 km WLTP, seguita dalla Volvo EX60 P12 AWD con fino a 810 km WLTP: quest’ultima è il valore più alto tra le elettriche del comunicato.

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