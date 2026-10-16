Millennium Expo, il fascino delle auto e moto d’epoca torna il 17 e 18 ottobre a Capannelle

Una delle più grandi manifestazioni di auto moto e ricambi d’epoca del centro-sud Italia, Millennium Expo, giunta alla 43^ edizione, torna all’ippodromo delle Capannelle, a Roma, il 17 e 18 ottobre in una cornice recentemente rinnovata.

Millennium Expo, tutto sulle auto e moto storiche

Tutto è pronto per vedere, in uno scenario caratteristico, auto e moto capaci di resistere al trascorrere del tempo attraverso il fascino vintage che le contraddistingue. Una location con aree coperte e scoperte, zone verdi e pavimentate, accoglierà appassionati e cultori del motorismo storico che avranno la possibilità di interfacciarsi con club ed espositori di veicoli storici, di trovare il ricambio giusto in un settore dedicato, dove si potranno reperire anche accessori per i veicoli storici. Come sempre, non mancherà una zona pensata per il modellismo d’epoca e la memorabilia. Grazie alla convenzione con tutti i club federati, inoltre, i proprietari dei veicoli d’epoca avranno il parcheggio riservato gratuito all’interno della mostra.

Millennium Expo, due anniversari da non perdere

In occasione della 43^ edizione, Millennium Expo celebrerà i 120 anni di Lancia attraverso un concorso di eleganza monomarca riservato a dodici vetture del marchio torinese. Auto costruite dagli anni ’30 agli anni ’90, modelli che vanno dalla Astura all’Appia, passando per la Gamma, che nel 2026 compie 50 anni e per la Thema Ferrari, la berlina sportiva con il cuore realizzato a Maranello. Ma in questa occasione si festeggeranno anche gli 80 anni di Piaggio Vespa e ci saranno oltre 80 esemplari dello scooter più conosciuto del mondo a fornire un colpo d’occhio unico agli appassionati del mezzo a due ruote della Dolce Vita. Con il Vespa Village, inoltre, è stata realizzata un’area riservata ad uno dei simboli delle due ruote italiane, che offrirà anche lo spettacolo di una sfilata delle versioni più rappresentative prodotte dal 1946 ad oggi.

Spazio anche a moto d’epoca e fuoristrada vintage

Il motociclismo storico sarà rappresentato mediante la partecipazione dei principali Moto Club e dei marchi più rappresentativi, quali Moto Guzzi, Ducati, MV Agusta ed Honda all’interno dell’Heritage Motorcycle District. Mentre, in un circuito off road, grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Fuoristrada, gli estimatori della guida a ruote sporche avranno la possibilità di partecipare a prove su fuoristrada d’epoca aperte a tutti.

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