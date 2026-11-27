INEOS Automotive ha avviato un piano di medio-lungo termine per localizzare negli Stati Uniti la produzione del Grenadier, il suo 4×4 senza compromessi, con l’obiettivo di accelerare la crescita globale del marchio.

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Il piano INEOS: produzione Grenadier negli USA dal 2028

INEOS Automotive avvierÃ nel 2028 la produzione di Grenadier e Quartermaster negli Stati Uniti, il principale mercato del marchio, che oggi rappresenta il 70% delle vendite globali del 4×4 (un dato coerente con il record storico di vendite globali registrato dal marchio a inizio 2026). Il progetto Ã¨ ancora in fase di definizione: l’azienda ha individuato una rosa ristretta di possibili siti produttivi e prenderÃ la decisione finale nei prossimi mesi. Produrre dove si concentra la maggior parte della domanda consentirÃ al marchio di guadagnare in efficienza e di sostenere il proprio sviluppo nel lungo periodo, raggiungendo un numero crescente di clienti in tutto il mondo.

Hambach resta operativo durante la transizione, anche con BYD

Nel frattempo, la produzione di Grenadier e Quartermaster prosegue nello stabilimento di Hambach, in Francia, e vi resterÃ per tutto il periodo di transizione fino all’avvio completo della produzione negli USA previsto per il 2028. Su un fronte separato, INEOS Automotive ha avviato una trattativa in esclusiva con BYD per la possibile cessione del sito: anche qualora l’accordo andasse a buon fine, i due modelli continuerebbero a essere prodotti a Hambach nel medio periodo e fino a quando le fasi di avvio della produzione in USA non saranno completate con successo.

“Questo Ã¨ probabilmente il momento piÃ¹ importante nella storia di INEOS Automotive”, ha dichiarato Lynn Calder, CEO di INEOS Automotive. “Gli americani hanno giÃ accolto il Grenadier con grande entusiasmo e le politiche statunitensi hanno creato un contesto, per le imprese, straordinariamente attrattivo e favorevole alla crescita; avviare la produzione negli Stati Uniti Ã¨ una scelta del tutto naturale. Ci permetterÃ di investire, crescere e raggiungere ancora piÃ¹ clienti in tutto il mondo”.

Nessun impatto per il mercato italiano, secondo ATFlow

“Per il mercato italiano questa notizia dÃ ulteriore fiducia alla soliditÃ del business che ATFlow sviluppa con INEOS Automotive”, ha commentato Giuseppe Rovito, Direttore Generale di ATFlow, importatore ufficiale di INEOS Automotive per l’Italia. “Ordini, consegne, assistenza, ricambi e garanzie continuano a essere gestiti regolarmente attraverso la nostra rete, con gli stessi standard qualitativi che contraddistinguono il Grenadier fin dal suo lancio. Si tratta di un percorso graduale, che si svilupperÃ nell’arco dei prossimi anni e di cui terremo puntualmente informati clienti e partner”.

Domande frequenti su INEOS Grenadier e la produzione negli USA

Quando inizierÃ la produzione di INEOS Grenadier negli Stati Uniti?

INEOS Automotive prevede di avviare la produzione negli Stati Uniti nel 2028, nell’ambito di un piano di medio-lungo termine per localizzare la produzione nel mercato che rappresenta oggi il 70% delle vendite globali del Grenadier.

La produzione a Hambach, in Francia, si fermerÃ ?

No, la produzione di Grenadier e Quartermaster prosegue a Hambach e vi resterÃ per tutto il periodo di transizione, fino al completamento dell’avvio della produzione americana previsto per il 2028, anche in caso di cessione dello stabilimento a BYD.

Cosa cambia per i clienti italiani di INEOS Grenadier?

Secondo ATFlow, importatore ufficiale di INEOS Automotive per l’Italia, nulla cambia nel breve termine: ordini, consegne, assistenza, ricambi e garanzie continuano a essere gestiti regolarmente attraverso la rete di concessionari italiana, con gli stessi standard qualitativi.

Quali modelli sono coinvolti nel piano di produzione USA?

Il piano riguarda sia INEOS Grenadier, il 4×4 lanciato nel 2022, sia Quartermaster, la variante pick-up a doppia cabina lanciata nel 2023.

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