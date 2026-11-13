Previsioni traffico e meteo 13-15 novembre: perturbazione in transito

Weekend di metà novembre in arrivo, con una situazione tipica di questo periodo dell’anno. Il meteo instabile, un numero di spostamenti limitati e l’attesa per l’arrivo delle prime festività, anche se manca ancora quasi un mese. Non sono attese grosse novità per il fine settimana, rispetto a quelli dell’ultimo periodo, anche se ci sarà qualche possibile difficoltà in più in alcune città, visto alcuni scioperi dei trasporti locali previsti per la giornata di oggi e di domani.

Le previsioni del traffico

Come accaduto nelle ultime settimane, non sono previsti particolari problemi di traffico nel corso del weekend in arrivo, con spostamenti ancora piuttosto limitati, aspettando l’arrivo della stagione sciistica e dei mercatini natalizi. Comunque, resta sempre la possibilità di trovare qualche disagio nella serata di oggi in uscita dalle grandi città e domenica, in senso inverso, per i rientri, per chi vuole comunque trascorrere un fine settimana lontano da casa. C’è il consueto blocco dei mezzi pesanti in autostrada, previsto per la giornata di domenica dalle 9 alle 22.

Oggi, però, è una giornata di sciopero dei mezzi pubblici a Milano e Venezia. Nel capoluogo lombardo, dopo quella della prima mattinata, è garantita solamente la fascia tra le 15 e le 18, mentre nel resto del giorno sono possibili ritardi e cancellazioni su metro, tram e bus. In quello veneto, la fascia di garanzia è tra le 12 e le 15, anche in questo caso dopo quella mattutina fino alle 9. Domani toccherà a Bari avere possibili disagi: le fasce di garanzia sono tra le 5.30 e le 8.30 e le 12.30 e le 15.30, mentre negli altri orari ci sarà lo stop AMTAB.

La situazione dei carburanti

Ci sono notizie finalmente un po’ positive sul fronte dei carburanti, visto che la discesa delle quotazioni internazionali e del prezzo del petrolio hanno portato ad un calo dei prezzi ai nostri distributori. Piuttosto rilevante quello sulla benzina, che oggi è quotata a 1,969 euro al litro su rete stradale nella media nazionale, sempre con la rilevazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ed è scesa di oltre 30 millesimi nell’ultima settimana. La verde ha varcato la soglia dei 2 euro/litro anche in autostrada, con una media odierna di 1,999 euro/litro.

Più ridotto il passo indietro del diesel, che ha sfruttato il nuovo sconto sulle accise del Governo, varato martedì scorso, ma resta comunque ben oltre i 2,2 euro al litro nelle medie nazionali. Entrando nel dettaglio, su rete stradale il prezzo odierno è di 2,213 euro/litro, mentre in autostrada sale a 2,275 euro al litro. Comunque, si tratta del costo più basso dallo scorso 12 settembre. In controtendenza il metano ed il GPL, con il continuo salto in alto dei prezzi.

Le previsioni meteo

Ci attende un weekend tipicamente autunnale, dal punto di vista del meteo. Il tempo sarà instabile sul nostro Paese, con piogge oggi al Nordest e sulle località tirreniche, domani ci sarà un cielo un po’ più soleggiato, ma non mancherà qualche perturbazione in alcune zone meridionali. Domenica tornerà d’attualità la perturbazione, che porterà rovesci sul Centro ed il Sud, per poi estendersi anche nelle regioni settentrionali a partire dalla giornata di lunedì.

Le temperature continueranno ad essere più o meno in linea con gli ultimi giorni. Le minime andranno ampiamente sotto i 10 gradi al Nord ed al Centro, mentre al Sud raggiungeranno anche 15 gradi. Le massime saranno attorno ai 12-13 gradi nelle regioni settentrionali e centrali, mentre in quelle meridionali andranno oltre quota 15°, per toccare anche i 22-23° nelle isole maggiori. Una situazione più o meno simile anche ad inizio prossima settimana.

Come sarà il traffico nel weekend del 13-15 novembre?

Non sono previsti particolari problemi di traffico, con spostamenti ancora limitati in attesa della stagione sciistica e dei mercatini natalizi. Qualche disagio potrebbe verificarsi venerdì sera in uscita dalle grandi città e domenica per i rientri. Domenica è inoltre previsto il blocco dei mezzi pesanti in autostrada dalle 9 alle 22.

Dove sono previsti scioperi dei mezzi pubblici?

Venerdì 13 novembre sono previsti scioperi a Milano e Venezia. A Milano la fascia di garanzia pomeridiana è dalle 15 alle 18, mentre a Venezia è dalle 12 alle 15. Sabato 14 novembre toccherà a Bari, con i mezzi AMTAB garantiti dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 15.30.

Quanto costano benzina e diesel?

La benzina sulla rete stradale ha raggiunto una media nazionale di 1,969 euro al litro, mentre in autostrada costa 1,999 euro. Il diesel è a 2,213 euro al litro sulla rete stradale e 2,275 euro in autostrada. Per il gasolio si tratta del prezzo più basso dal 12 settembre.

Che tempo farà in Italia dal 13 al 15 novembre?

Il weekend sarà caratterizzato da condizioni tipicamente autunnali. Venerdì sono previste piogge al Nordest e sulle località tirreniche, sabato il sole sarà più presente, ma con qualche perturbazione al Sud. Domenica torneranno rovesci al Centro e al Sud, destinati a estendersi anche al Nord da lunedì. Le temperature resteranno sostanzialmente in linea con quelle degli ultimi giorni.

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