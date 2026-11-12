Auto elettriche in Germania: la Top 10 gennaio-ottobre 2026

La classifica dei modelli 100% elettrici più immatricolati in Germania tra gennaio e ottobre 2026, basata sui dati ufficiali del KBA (Kraftfahrt-Bundesamt, l’autorità federale tedesca per la motorizzazione) ed elaborata dal Center of Automotive Management (CAM), mostra un mercato sempre più dominato dall’ampiezza di gamma, dalla competitività dei prezzi e dalla capacità di fare volumi.

Indice

Il Gruppo Volkswagen rafforza il proprio dominio

Sei dei dieci modelli più venduti in Germania tra gennaio e ottobre 2026 appartengono a marchi del Gruppo Volkswagen. Guida la classifica la Skoda Elroq con 34.441 immatricolazioni, seguita da Enyaq (27.226), Volkswagen ID.3 (27.165) e ID.7 (26.048); completano la presenza del gruppo le varianti ID.4/ID.5 di Volkswagen, sesta posizione con 21.772 unità.

Tesla Model 3 esce dalla Top 10, entra la MINI

La Tesla Model Y resta seconda con 31.998 immatricolazioni, ma la Model 3 perde il posto in classifica: al suo posto entra la MINI, in nona posizione con 17.209 unità.

Crescono le elettriche premium

Il segmento premium guadagna terreno: la BMW iX1 (20.534 unità), la Mercedes-Benz CLA (20.231) e l’Audi A6 (17.167) confermano la crescente importanza dell’elettrificazione anche nelle fasce più alte del mercato tedesco.

L’analisi del Center of Automotive Management

Secondo Stefan Bratzel, direttore del Center of Automotive Management ed esperto di innovazione automotive, la crescente presenza di modelli tedeschi ed europei nella Top 10 delle elettriche dimostra che i costruttori storici stanno traducendo in risultati di mercato il miglioramento della propria competitività tecnologica. “La sfida decisiva non è più soltanto l’innovazione in sé, ma la velocità e l’efficienza dei costi con cui questa arriva ai clienti”, ha dichiarato Bratzel. “I costruttori cinesi stanno trasformando sempre più i propri punti di forza tecnologici in quote di mercato, anche in Germania. Per restare competitivi, i produttori tedeschi devono accelerare i cicli di sviluppo, ridurre i costi e offrire veicoli elettrici interessanti a prezzi competitivi. A vincere la transizione elettrica saranno quei costruttori capaci di trasformare l’innovazione in quote di mercato sostenibili e in redditività”.

Domande frequenti sulla Top 10 elettriche in Germania

Qual è l’auto elettrica più venduta in Germania nel 2026?

Secondo i dati KBA elaborati dal Center of Automotive Management, tra gennaio e ottobre 2026 il modello 100% elettrico più immatricolato in Germania è la Skoda Elroq, con 34.441 unità, davanti alla Tesla Model Y (31.998) e alla Skoda Enyaq (27.226).

Quanti modelli del Gruppo Volkswagen sono nella Top 10?

Sei dei dieci modelli elettrici più venduti in Germania nel periodo gennaio-ottobre 2026 appartengono a marchi del Gruppo Volkswagen: Skoda Elroq, Skoda Enyaq, Volkswagen ID.3, ID.7 e ID.4/ID.5.

La Tesla Model 3 è ancora tra le più vendute in Germania?

No, nella classifica gennaio-ottobre 2026 la Tesla Model 3 è uscita dalla Top 10, sostituita dalla MINI elettrica, entrata in nona posizione con 17.209 immatricolazioni. La Model Y resta invece seconda in classifica.

Quali modelli premium elettrici sono entrati in classifica?

Tra i modelli premium presenti nella Top 10 figurano la BMW iX1 (20.534 unità), la Mercedes-Benz CLA (20.231) e l’Audi A6 (17.167), a conferma della crescente importanza dell’elettrificazione nel segmento premium tedesco.

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