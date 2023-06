Previsioni traffico e meteo 23-25 giugno: è arrivata l’estate

È arrivata l’estate, anche per quanto riguarda il calendario, ed il caldo è ormai da un po’ di giorni diventato più pressante. Così un po’ di italiani ne approfitteranno, durante i weekend, per raggiungere i luoghi di villeggiatura o cercare un po’ di refrigerio nelle località di montagna. Come da tradizione in questo periodo dell’anno.

Le previsioni del traffico

Il rischio di traffico è, così, elevato in uscita dalle grandi città nel pomeriggio/sera di oggi, con probabili incolonnamenti soprattutto sulla A1 nel classico snodo di Bologna, l’A4 verso il Lago di Garda, l’A14 verso la riviera adriatica e sulle autostrade verso la Liguria e gli altri laghi. Ma non mancheranno disagi anche a Sud. Domenica possibile traffico intenso nelle direzioni inverse, quando è comunque in vigore il consueto blocco dei mezzi pesanti dalle 7 alle 22.

Restano anche un po’ di lavori in autostrada: sull’A4 chiuso il tratto Milano Viale Certosa-Cormano (direzione Trieste) dalle 22 alle 6 di stanotte, sull’A7 tratto chiuso Genova Bolzaneto-Busalla (direzione Milano) dalle 23 alle 6 e per l’intero fine settimana ci saranno lavori notturni all’allacciamento con l’A12, in direzione Genova. Sull’A13 chiusi i tratti Bologna Interporto-Altedo (direzione Padova) e Boara-Villamarzana (direzione Bologna) dalle 22 alle 6. Infine, sull’A14 chiusura tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera (direzione A1) dalle 22 alle 6.

Le previsioni meteo

Caldo e sole per questo ultimo fine settimana di giugno. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per l’intero weekend su tutta l’Italia, con l’esclusione di qualche pioggia sul Nord-Est nella giornata di oggi e su Marche e Abruzzo domani. Il bel tempo proseguirà anche nel corso della prossima settimana, con solo qualche isolato temporale.

Le temperature sono ormai nella norma del periodo estivo e, di conseguenza, piuttosto alte. Le minime attorno ai 20 gradi, mentre le massime andranno ben oltre quota 30, con picchi di 40° in Puglia e Sicilia. Domenica si attenuerà un po’ il caldo, con minime sotto i 20° al Nord e massime ovunque attorno ai 30 gradi.

