Previsioni traffico e meteo 19-21 aprile: il ritorno dell’inverno

Siamo in primavera, ma c’è poco di questa stagione nel 2024. Fino alla scorsa settimana c’erano temperature estive, attorno ai 30 gradi, ora si è passati quasi al ritorno dell’inverno, con un clima freddo e l’arrivo di maltempo ed anche neve. E questo meteo un po’ pazzo proseguirà, probabilmente anche per il ponte del 25 aprile.

Le previsioni del traffico

Questo clima e l’imminenza di un paio di ponti/festività porterà, molto probabilmente, gli italiani a non mettersi in strada nel corso del fine settimana in arrivo. Dunque, non sono attesi particolari disagi su strade ed autostrade, sempre con un occhio all’uscita dalle città nella serata di oggi ed i rientri domenica pomeriggio/sera, quando comunque il traffico sarà più intenso. Come di consuetudine, ci sarà il blocco dei mezzi pesanti in autostrada previsto per domenica dalle 9 alle 22.

Non mancheranno, invece, i cantieri e le chiusure autostradali, concentrate nella notte tra oggi e domani. Sull’A1 chiusi Pian del Voglio-Aglio (direzione Napoli) dalle 21 alle 6, Aglio-Fiorenzuola (direzione Bologna) dalle 22 alle 7 e Roma Nord GRA-Settebagni (direzione A1) dalle 22 alle 6; sull’A7 chiuso Genova Bolzaneto-Busalla (direzione Milano) dalle 22 alle 6; sull’A8 chiuso Castronno-Solbiate (direzione Milano) dalle 21 alle 5; sull’A9 chiusi Saronno-Bivio A8 (direzione Lainate) e Como Centro-Chiasso (direzione Svizzera) dalle 22 alle 5.

Sull’A10 chiuso Genova Pra-Genova Aeroporto (direzione Genova) dalle 22 alle 5.30; sull’A13 chiusi Bivio SS64-Bivio SS16 (direzione SS16) e Monselice-Terme Euganee (direzione Padova) dalle 22 alle 6; sull’A14 chiusi Bagnocavallo-Fornace Zarattini (direzione Ravenna), San Severo-Poggio Imperiale (direzione Pescara), Trani-Molfetta (direzione Taranto) e Acquaviva-Bari Sud (direzione Bari) dalle 22 alle 6; sull’A26 chiuso Bivio A7-Masone (direzione Genova) dalle 23 alle 6; sull’A27 chiuso Fedalto-Belluno (direzione SS51) dalle 22 alle 6.

Le previsioni meteo

Come dicevamo, sarà un weekend molto instabile sul fronte meteo. Oggi il maltempo colpisce il Sud e la Sicilia, domani si sposterà al Centro e domenica inizierà ad arrivare al Nord, dove sono previste anche nevicate sull’arco alpino.

Le temperature saranno decisamente sotto la media di questa stagione. Le minime non arriveranno a quota 10 gradi, mentre le massime si fermeranno a quota 15-16 gradi, con l’eccezione di qualche località al Sud dove si arriverà a 20°. Il freddo, soprattutto al Nord, sarà ancora più pungente nei primi giorni della prossima settimana.

