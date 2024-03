Previsioni traffico e meteo 22-24 marzo: primo weekend di primavera

È arrivata la primavera. Si allungano le giornate (la prossima settimana ci sarà anche il cambio dell’ora con più luce serale), il meteo diventa più piacevole e si avvicinano le tradizionali gite fuoriporta. Con l’atteso arrivo anche di alcune festività: l’imminente Pasqua e tra un mesetto i ponti per il 25 aprile ed il 1° maggio.

Le previsioni del traffico

Aspettando i giorni ‘rossi’, in questo weekend non è atteso grandissimo traffico sulle nostre strade ed autostrade, anche se non è da escludere qualche disagio in uscita dalle grandi città nel pomeriggio/sera di oggi ed in senso inverso domenica pomeriggio/sera. Così come verso le località sciistiche, per le ultime sciate della stagione, in particolare verso l’A22 del Brennero. Ci sarà il consueto blocco dei mezzi pesanti domenica dalle 9 alle 22, così come un po’ di chiusure per lavori.

Prima dello stop ai cantieri per le festività pasquali, infatti, questo fine settimana saranno ancora a pieno regime. Sull’A1 chiusi Aglio-Fiorenzuola (direzione Bologna) dalle 22 alle 7, Bivio Roma Nord-Settebagni (direzione A1) dalle 22 alle 6, Bivio A14 (entrambe le direzioni) dalle 22 alle 6, Sasso Marconi-Bivio A14 (direzione Milano) dalle 22 alle 6, Colleferro-Valmontone (direzione Milano) da mezzanotte alle 5; sull’A7 chiuso Genova Bolzaneto-Bivio A10 (direzione Genova) dalle 22 alle 6; sull’A8 chiuso Bivio A9-Lainate (direzione Milano) dalle 22 alle 5 e Solbiate Arno-Castronno (direzione Varese) dalle 21 alle 5.

Sull’A9 chiusi Lago di Como-Bivio A59 (direzione Lainate) e Como Centro-Chiasso (direzione Svizzera) dalle 22 alle 5; sull’A10 chiusi Genova Pra-Bivio A7 (direzione Genova) dalle 22 alle 5.30 e Celle Ligure-Albisola (direzione Ventimiglia) dalle 23 alle 6; sull’A13 chiuso Bivio SS64-Bivio SS16 (direzione SS16) dalle 22 alle 6; sull’A14 chiusi Raccordo A1-Bologna Casalecchio (direzione A14) e Canosa-Andria (direzione Taranto) dalle 22 alle 6.

Le previsioni meteo

È in arrivo un weekend con meteo principalmente sereno o poco nuvoloso, anche se non mancherà qualche perturbazione prevista nella serata di oggi dal Centro a Sud, domani su Friuli e Liguria e domenica su alcune zone Adriatiche. È prevista anche qualche ultima nevicata sulle Alpi, nel corso della giornata di domenica.

Le temperature sono ormai gradevoli e vedono delle minime attorno ai 9-10 gradi, con le massime a 20-21 gradi nelle giornate di oggi e sabato, mentre domenica ci sarà un calo soprattutto al Nord e al Centro, dove le massime si fermeranno attorno ai 15 gradi. La prossima settimana un po’ di piogge, prima di un miglioramento per Pasqua.

