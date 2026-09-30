CUPRA Formentor Impulse: nuova versione anche in Italia

Verona, 30 settembre 2026. CUPRA continua a investire sull’evoluzione del suo modello best seller: il listino di CUPRA Formentor si arricchisce in Italia della nuova versione Impulse, che porta con sé una dotazione molto ricca a fronte di un posizionamento di prezzo particolarmente competitivo.

Il SUV coupé CUPRA Formentor rinnova così la propria gamma con l’obiettivo, spiega la Casa, di evolvere concretamente l’offerta e portare il modello a un livello ancora più alto in termini di attrattività e valore per il cliente.

Cosa include di serie la nuova CUPRA Formentor Impulse

La dotazione di serie di Impulse include i cerchi in lega da 19″ Artic Black Matt, dal design ricercato, e il tetto panoramico: due elementi pensati per catturare immediatamente lo sguardo e rendere la vettura ancora più distintiva su strada. A questi si aggiungono, sempre di serie, la vernice metallizzata e l’Edge Pack, che comprende il sistema di accesso senza chiave Keyless Advanced, l’illuminazione ambientale Smart Wraparound, la videocamera posteriore, il portellone elettrico con sistema “handsfree” e il sistema antifurto. Per le versioni ibride plug-in è incluso anche il cavo di ricarica Mode 3.

Motorizzazioni e prezzi della CUPRA Formentor Impulse

CUPRA Formentor Impulse è disponibile con l’intera gamma di motorizzazioni del modello, che comprende benzina TSI, diesel TDI, mild-hybrid e ibride plug-in, con potenze che spaziano dai 150 ai 333 CV. Una formula completa, ulteriormente valorizzata da un vantaggio cliente dichiarato fino all’80% sui contenuti proposti di serie per il modello.

La gamma CUPRA Formentor Impulse sarà disponibile a partire da 34.900 euro chiavi in mano, con la versione con motore 1.5 Hybrid 150 CV DSG, oppure a 195 euro al mese con il finanziamento CUPRA Way (TAN 6,45%, TAEG 7,47%).

Le altre novità della gamma: guida assistita e audio Sennheiser

Oltre alla nuova versione Impulse, l’intera gamma CUPRA Formentor si aggiorna con alcune novità di prodotto su richiesta. Il pacchetto Intelligent Drive introduce una nuova funzionalità del Lane Assist che, in caso di emergenza, consente di spostare e arrestare il veicolo nella corsia libera più a destra della carreggiata. Si arricchisce anche la dotazione dedicata all’assistenza al parcheggio: a completamento della funzione Intelligent Park Assist arriva il Trained Park Assist, che permette di memorizzare le manovre di parcheggio effettuate abitualmente e di automatizzarle nelle occasioni successive. Novità in arrivo anche per il sistema audio Immersive by Sennheiser™, con l’integrazione di quattro nuovi attuatori nel cielo dell’abitacolo, per un’esperienza sonora ancora più avvolgente per tutti gli occupanti.

CUPRA in numeri

Dal lancio nel 2018, CUPRA ha lanciato 8 modelli in 8 anni e superato il milione di auto vendute a livello globale. La gamma attuale del marchio comprende CUPRA Leon, CUPRA Formentor (primo modello sviluppato esclusivamente per il brand e il più venduto dell’azienda), CUPRA Born, CUPRA Tavascan, CUPRA Terramar e CUPRA Raval. CUPRA è inoltre partner ufficiale automotive e mobilità del FC Barcelona, sponsor premium del Premier Padel Tour e protagonista delle gare di Formula E insieme a Kiro Race Co.

CUPRA Formentor Impulse 1.5 Hybrid DSG 150 CV: prezzo di listino 42.975 euro chiavi in mano (IPT esclusa), prezzo promozionato 34.900 euro grazie al contributo CUPRA e dei CUPRA Garage aderenti all’iniziativa, offerta valida fino al 31/10/2026. Consumo di carburante in ciclo combinato min-max WLTP: 5,8-6,4 l/100 km; emissioni di CO₂ in ciclo combinato min-max WLTP: 132-144 g/km. Esempio di finanziamento CUPRA Way: anticipo 8.900 euro, 35 rate da 195 euro, rata finale (Valore Futuro Garantito) 26.474 euro, TAN 6,45% fisso, TAEG 7,47%, per un chilometraggio massimo di 30.000 km. Salvo approvazione Volkswagen Financial Services. I valori di consumo ed emissioni sono rilevati dal Costruttore secondo il metodo di omologazione WLTP e possono variare in base a stile di guida, equipaggiamenti ed altri fattori.

Domande frequenti su CUPRA Formentor Impulse

Quanto costa la CUPRA Formentor Impulse?

La gamma CUPRA Formentor Impulse parte da 34.900 euro chiavi in mano con il motore 1.5 Hybrid 150 CV DSG, oppure è disponibile a 195 euro al mese con il finanziamento CUPRA Way.

Cosa include di serie la versione Impulse?

Impulse include di serie i cerchi in lega da 19″ Artic Black Matt, il tetto panoramico, la vernice metallizzata, l’Edge Pack (accesso senza chiave, illuminazione ambientale, videocamera posteriore, portellone elettrico handsfree e antifurto) e, sulle versioni plug-in, il cavo di ricarica Mode 3.

Con quali motorizzazioni è disponibile la CUPRA Formentor Impulse?

Impulse è disponibile con l’intera gamma di motorizzazioni Formentor: benzina TSI, diesel TDI, mild-hybrid e ibride plug-in, con potenze che vanno dai 150 ai 333 CV.

Cos’è il Trained Park Assist introdotto sulla gamma Formentor?

È una nuova funzione che completa l’Intelligent Park Assist: permette di memorizzare le manovre di parcheggio effettuate abitualmente dal conducente e di automatizzarle nelle occasioni successive.

Cosa cambia nel sistema audio Immersive by Sennheiser?

Il sistema si aggiorna con l’integrazione di quattro nuovi attuatori nel cielo dell’abitacolo, per un’esperienza sonora più avvolgente per tutti gli occupanti.

Fino a quando è valida l’offerta di lancio sulla CUPRA Formentor Impulse?

Secondo quanto indicato da CUPRA, l’offerta di lancio è valida fino al 31 ottobre 2026, salvo variazione di listino.

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