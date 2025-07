Range Rover SV Black: il nuovo SUV total black tra lusso estremo e innovazione sensoriale [FOTO]

Land Rover presenta la Range Rover SV Black, nuovo allestimento con look total black che celebra il lusso e l’eleganza con nuovi dettagli di design ed un nuovo ed avveniristico audio sensoriale che esalta l’esperienza di viaggio a bordo del SUV britannico.

Tutta nera e con dettagli esclusivi

Caratterizzata da un’estetica completamente nera, la Range Rover SV Black, che sarà disponibile anche per la versione Sport, è dotata di finiture nere distintive che coinvolgono per la prima volta il tondo Range Rover SV e i dettagli del marchio sulla griglia anteriore. L’immersione della vettura nel nero, con la finitura Gloss Black a impreziosire ogni dettaglio esterno, viene espressa attraverso la carrozzeria in tinta Narvik Black e con gli esterni arricchiti dal pacchetto Narvik Gloss Black Exterior che incrementa il carattere deciso e autoritario del SUV inglese. Il look monocromatico in nero della Range Rover Sport SV Black è completato dal cofano in fibra di carbonio verniciato in nero, cerchi in lega forgiati da 23 pollici in nero lucido, così come sono in nero lucido anche le pinze dei freni e i quattro terminali di scarico, e nuovo badge SV in ceramica nera sul portellone posteriore.

Rivestimenti interni in pelle Ebony semi-anilina

Gli interni della Range Rover SV Black seguono l’impostazione stilistica esterno proponendo un forte impatto visivo assicurato dalle nuova soglie battitacco illuminate SV Black e dalla presenza di rivestimenti in pelle semi-anilina con nuova colorazione Ebony, esclusivo motivo traforato sui sedili ed impiallacciature in betulla nera che creano una finitura satinata e morbida al tatto. I dettagli in Gloss Grand Black e il cambio rifinito in ceramica nera satinata completano l’aspetto dell’abitacolo.

Pavimento atipico che vibra e coccola

La Range Rover SV Black introduce una serie di pionieristiche tecnologie audio e wellness come i sedili posteriori Body-And-Soul e il primo Sensory Floor al mondo, un pavimento inedito che integra al suo interno dei trasduttori che possono essere percepiti anche attraverso i tappetini in moquette e che vibrano a tempo di musica, o al ritmo di uno dei sei programma benessere integrati, offrendo un’inedita e immersiva esperienza di ascolto o un migliore relax agli occupanti.

Debutto a Goodwood, ordinabile da fine anno

La Range Rover SV Black, che insieme alla variante Sport farà il suo debutto in anteprima al Goodwood Festival of Speed in programma nei prossimi giorni, sarà disponibile per gli ordini a fine 2025 in configurazione a passo standard a cinque posti o a passo lungo a quattro o cinque posti spinta, in versione Sport, dal potente motore V8 da 615 CV.

