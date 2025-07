Peugeot 204: compie 60 anni la berlina a trazione anteriore [FOTO]

La Peugeot 204 compie 60 anni. L’iconica berlina della casa del Leone venne presentata a stampa e concessionari nel 1964, ma è solo l’anno successivo che farà il debutto pubblico ed entrerà sul mercato. Un modello innovativo, con ampio spazio ed un propulsore benzina montato trasversalmente, con trazione anteriore. Venne sostituita, negli anni ’70, dalla 304.

Le caratteristiche

La 204 è nata per creare il vuoto lasciato dall’uscita di scena della 202, con l’obiettivo di avere spazio interno ed abitabilità paragonabili a quelli di una 403, e trasportare 5 persone ad oltre 130 km/h. Con queste caratteristiche, viene presentata il 23 aprile 1965 al Palasport di Parigi, con già 5.000 prenotazioni, prima del lancio. Le forme sono tondeggianti, con una linea moderna ed originale, tagliando i ponti con lo stile americaneggiante e pinnuto della 404.

Le novità proseguono anche sottopelle, con un nuovo propulsore montato trasversalmente, studiato e realizzato appositamente. Si tratta del 4 cilindri XK4 a benzina da 1130 cm³ per 53 CV, primo motore interamente in lega leggera mai montato su un’auto francese, capace di spingere la vettura ad una velocità massima di 138 km/h facendo presa, per la prima volta nella storia di Peugeot, sulle ruote anteriori. La 204 è stata anche la prima vettura del Leone a unire le sospensioni a ruote indipendenti su entrambi gli assi ed i freni anteriori a disco.

Un’ampia gamma

Dopo il lancio solo in versione berlina, nell’ottobre 1965 arrivò la versione giardinetta (con denominazione Break), mentre l’anno successivo furono introdotte le più sportiveggianti 204 coupé e 204 cabriolet a basso accorciato e passo ribassato. Nel 1967 fa la sua Peugeot 204 Fourgonette, un valido mezzo commerciale basato sulla station wagon ma privato sia delle porte che del sedile posteriori, capace di superare i 1,5 m3 di carico. Su quest’ultima debuttò il motore diesel, inizialmente disponibile solo su questa versione, successivamente anche sulle Break.

