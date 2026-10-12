Santo Ficili: “Alfa Romeo Cuorerosso è la nostra visione per il futuro”

L’Alfa Romeo Cuorerosso è uno dei modelli più attesi al Salone di Parigi 2026. Presentata nella giornata di ieri, in una serata di anteprima denominata ‘The Night Before’, è la concept car “pensata per chi ama ancora il piacere della guida”, viene scritto da Stellantis. Spinta da un motore 2.9 V6 full hybrid, abbinato alla trazione integrale Q4, non diventerà un modello di serie, ma vuole rappresentare la visione del futuro del marchio del Biscione.

”Creare auto che diventeranno le icone di domani”

La conferma arriva dalle parole di Santo Ficili, il CEO della casa italiana, in un commento sul suo profilo Linkedin: “Abbiamo svelato qualcosa di molto speciale – spiegando come è stato scelto e cosa rappresenta il nome di questa nuova concept car – Il suo nome dice molto su ciò che rappresenta. Cuore, l’emozione e l’istinto al centro di ogni Alfa Romeo. Rosso, il colore della nostra identità italiana, della nostra anima sportiva e della nostra passione”.

Per unire la tradizione e le ultime tecnologie: “Cuorerosso è la nostra visione di questi valori per il futuro. Unisce design italiano, performance e tecnologia attraverso una filosofia che chiamiamo Bellezza Necessaria, dove ogni scelta ha uno scopo e la tecnologia è sempre al servizio del pilota – ha proseguito – Perché un’Alfa Romeo non è mai stata semplicemente un’auto. Deve creare una connessione. Deve farti venire voglia di guidare. E soprattutto, deve farti provare qualcosa”. Con un obiettivo ben preciso per gli anni che verranno: “Creare auto che diventeranno le icone di domani. Il nostro primo futuro classico. Il più Alfa Romeo mai costruito”.

Una coupé di 4,7 metri

L’Alfa Romeo Cuorerosso è una coupé 2+2, dalla lunghezza di 4,7 metri e con proporzioni dinamiche, ma unendo il carattere di una Gran Turismo, creando una presenza scenica importante, come manifesto della sportività del marchio del Biscione. Il frontale mette in primo piano la tradizione, con i due stilemi della casa di Arese famosi nel mondo, lo scudetto ed il tribolo, reinterpretati in chiave contemporanea. In particolare, il trilobo definisce il “volto” di Cuorerosso attraverso il dialogo tra lo scudetto centrale e i proiettori anteriori, che ricordano due occhi. Inoltre, la calandra è caratterizzata da una trama di piccoli elementi triangolari retroilluminati che dialogano con i simboli storici della Croce e del Biscione, per generare la distintiva firma luminosa.

Nella vista laterale, la nuova concept italiana è attraversata dalla caratteristica linea a cuneo, che scorre dall’anteriore verso il posteriore, imprimendo tensione e potenza alla carrozzeria, fino a culminare nella coda tronca, uno dei codici più riconoscibili della tradizione Alfa Romeo. Inoltre, è presente un lunotto a forma di scudetto, integrato nel volume della carrozzeria, così come troviamo l’iconico simbolo del Quadrifoglio. La vocazione prestazionale si ritrova nelle sospensioni pneumatiche e nell’impianto frenante Brembo carboceramico dotato di pinze specifiche.

Anche l’interno dell’abitacolo vuole essere un mix tra tradizione e modernità. La configurazione 2+2 prevede quattro sedili singoli, due anteriori e due posteriori, con una lunga consolle centrale ed una plancia ispirata alla storica 33 Stradale del 1967, con alcuni elementi anche della versione moderna. Davanti al conducente spicca il nuovo “Cannocchiale Vivente” che reinterpreta uno degli stilemi del marchio, trasformandolo in un’interfaccia dinamica. Il volante propone il sistema steer-by-wire, mentre sul tunnel centrale è presente il Magma Display, un sofisticato centro di controllo phygital, con superficie touch, ghiera rotativa, selettore di guida e comandi a levetta.

Che cos’è l’Alfa Romeo Cuorerosso?

È una concept car presentata al Salone di Parigi 2026, pensata per rappresentare la visione futura del marchio. Non diventerà un modello di serie, ma vuole anticipare i valori e le caratteristiche delle prossime Alfa Romeo.

Qual è il significato del nome Cuorerosso?

Secondo Santo Ficili, “Cuore” richiama emozione e istinto, elementi centrali nell’identità Alfa Romeo. “Rosso” rappresenta invece l’identità italiana, l’anima sportiva e la passione del marchio.

Quali sono le caratteristiche del design?

La concept è una coupé 2+2 lunga 4,7 metri. Il frontale reinterpreta lo Scudetto e il trilobo, mentre la coda tronca, il lunotto a forma di Scudetto e il Quadrifoglio richiamano la tradizione sportiva del Biscione.

Quali tecnologie troviamo nell’abitacolo?

L’interno propone quattro sedili singoli, una plancia ispirata alla 33 Stradale, il “Cannocchiale Vivente” e il sistema steer-by-wire. Sul tunnel centrale è presente il Magma Display, con comandi touch, ghiera rotativa e selettore di guida.

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