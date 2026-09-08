Renault, Jean-Pierre Diernaz nuovo Chief Branding Officer

Renault ha annunciato l’8 settembre 2026 la nomina di Jean-Pierre Diernaz a Vicepresidente Renault Brand Global Marketing e Chief Branding Officer all brands, con decorrenza dal 14 settembre 2026. Diernaz entrerà a far parte del Comitato Direttivo della Marca Renault, riportando gerarchicamente a Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault e Chief Growth Officer di Renault Group.

Il nuovo ruolo in Renault Brand Global Marketing

Come Vicepresidente Renault Brand Global Marketing, Jean-Pierre Diernaz avrà il compito di consolidare la preferenza per la Marca, accelerare la trasformazione della politica marketing di Renault e contribuire direttamente alla dinamica di crescita aziendale. Gestirà tutte le attività di marketing della Marca, con l’obiettivo di sviluppare un modello più digitale, basato su conoscenza del cliente, dati, intelligenza artificiale e gestione delle performance. Il mandato rientra in un progetto più ampio, volto a fare del marketing una leva ancora più potente di creazione di valore e crescita, allineando Marca, customer experience e risultati commerciali.

Il ruolo di Chief Branding Officer per tutte le Marche

Come Chief Branding Officer all brands, Diernaz avrà inoltre il compito di sviluppare il valore e la complementarità del portafoglio di Marche di Renault Group, garantendone la coerenza e affermando al tempo stesso la singolarità di Renault, Dacia ed Alpine, per accrescerne l’attrattiva, la differenziazione e il contributo alla crescita del Gruppo. La nomina si inserisce nell’attuazione del piano futuREady, che definisce il percorso di crescita e competitività di Renault Group.

Le dichiarazioni di Fabrice Cambolive

Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault e Chief Growth Officer di Renault Group, ha dichiarato: “Jean-Pierre Diernaz entra a far parte del nostro team in un momento chiave per Renault. In questi ultimi anni, abbiamo avviato una profonda trasformazione della Marca e il nostro obiettivo consiste nell’andare ancora oltre: porre la potenza della Marca, della conoscenza del cliente e delle nuove tecnologie al servizio di una crescita più forte e più sostenibile. Jean-Pierre avrà il compito di continuare il lavoro già avviato per incrementare la nostra capacità di creare emozione, desiderio e preferenza per la Marca. Darà anche un contributo fondamentale all’evoluzione delle attività di marketing, integrando ulteriormente i dati, l’IA e i nuovi strumenti di gestione della performance.”

Chi è Jean-Pierre Diernaz

Con oltre 25 anni di esperienza nell’industria automotive, Jean-Pierre Diernaz ha acquisito competenze in marketing, trasformazione digitale e sviluppo delle Marche. Ha iniziato la carriera lavorando per Ford in Francia e nei mercati internazionali, prima di entrare in Nissan nel 2005 come Direttore Pubblicità in Europa, ricoprendo poi diversi ruoli dirigenziali a livello europeo, in particolare per Infiniti e la sua attività di veicoli elettrici, fino alla posizione di Vicepresidente Marketing & Digital Europe. Nel 2019 è entrato in MotorK come Chief Strategy Officer, contribuendo allo sviluppo dell’azienda nella trasformazione digitale del settore auto. Nel 2024 è entrato in General Motors come Chief Marketing Officer e successivamente CEO di General Motors Europe, mantenendo anche la carica di Chief Marketing Officer Europe.

Il contesto: il piano futuREady di Renault Group

La nomina si colloca nell’ambito del nuovo ciclo strategico futuREady, che succede al piano Renaulution e punta a rafforzare la competitività di Renault e a garantire una performance sostenibile nel tempo, in Europa e a livello internazionale. La strategia si fonda su prodotti desiderabili, su un approccio pragmatico all’elettrificazione basato su due pilastri – 100% ibrido e 100% elettrico – per accompagnare la transizione energetica a ritmi differenziati, e su una dinamica internazionale ulteriormente rafforzata.

Domande frequenti su Jean-Pierre Diernaz e Renault

Da quando Jean-Pierre Diernaz assumerà il nuovo incarico in Renault?

Jean-Pierre Diernaz sarà Vicepresidente Renault Brand Global Marketing e Chief Branding Officer all brands a partire dal 14 settembre 2026, entrando a far parte del Comitato Direttivo della Marca Renault.

A chi riporterà Jean-Pierre Diernaz in Renault?

Diernaz riporterà gerarchicamente a Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault e Chief Growth Officer di Renault Group.

Quali responsabilità avrà come Chief Branding Officer all brands?

Dovrà sviluppare il valore e la complementarità del portafoglio di Marche di Renault Group, garantendo la coerenza tra Renault, Dacia ed Alpine pur affermandone la singolarità, per accrescerne attrattiva e contributo alla crescita del Gruppo.

Quale esperienza professionale ha Jean-Pierre Diernaz?

Vanta oltre 25 anni di esperienza nell’automotive, con ruoli in Ford, Nissan, Infiniti, MotorK e, più di recente, General Motors, dove è stato Chief Marketing Officer e poi CEO di General Motors Europe.

Cos’è il piano futuREady di Renault Group?

È il nuovo ciclo strategico di Renault Group, successore del piano Renaulution, volto a rafforzare la competitività del Gruppo e garantire una performance sostenibile in Europa e a livello internazionale, puntando su prodotti desiderabili e un approccio a due pilastri per l’elettrificazione (ibrido ed elettrico al 100%).

Quali marchi fanno parte del portafoglio che Diernaz dovrà gestire come Chief Branding Officer?

Il portafoglio comprende i marchi Renault, Dacia e Alpine, per i quali Diernaz dovrà garantire coerenza complessiva pur valorizzandone le singole identità distintive.

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