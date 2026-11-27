Il nero diventa protagonista della gamma Suzuki: in occasione del Black Friday, la Casa di Hamamatsu annuncia l’arrivo delle nuove versioni speciali Stealth di Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid, due interpretazioni inedite che esaltano il carattere dei SUV Suzuki attraverso una raffinata configurazione total black, impreziosita da dettagli esclusivi e accenti di colore a contrasto.

Indice

Il concetto STEALTH si traduce in uno stile dal carattere deciso, essenziale e ricercato, capace di distinguersi attraverso la semplicità delle forme e la cura dei dettagli. Una filosofia che Suzuki ha applicato all’intera proposta di prodotti, dalla sportiva GSX-R1000R Stealth ai motori fuoribordo Stealth Line, disponibili in un range di potenze compreso tra 40 e 350 CV. Con le nuove Vitara Hybrid STEALTH e S-Cross Hybrid STEALTH, questo linguaggio stilistico si estende alla gamma automobilistica, consolidando un’identità trasversale tra le tre anime del marchio: auto, moto e marine. Le nuove versioni STEALTH sono equipaggiate con motorizzazione ibrida 1.4 48V, cambio automatico a sei rapporti, trazione integrale 4WD ALLGRIP SELECT e tetto panoramico in vetro STARVIEW.

Vitara Hybrid Stealth: carattere deciso, dettagli distintivi

Vitara Hybrid STEALTH esalta la personalità del SUV compatto, già apprezzato nella prova su strada della versione a cambio automatico, attraverso una serie di elementi estetici in nero. La carrozzeria è proposta nella tinta metallizzata Nero Dubai, abbinata a cerchi in lega da 17 pollici in finitura BLACK. La stessa caratterizzazione coinvolge le barre al tetto, le cover degli specchietti retrovisori e le maniglie esterne, oltre alla modanatura del paraurti posteriore e all’inserto tra i gruppi ottici posteriori. L’abitacolo è impreziosito da impunture a contrasto arancioni su volante, cuffia del cambio, sedili e pannelli porta. A completare l’allestimento intervengono gli inserti in Piano Black sui pannelli porta, sulla console del cambio e sulla plancia.

Vitara Hybrid STEALTH è proposta a 31.350 euro (IVA, messa su strada e vernice metallizzata incluse), con prezzo promozionale valido in caso di permuta o rottamazione.

S-Cross Hybrid Stealth: eleganza e personalità total black

La S-Cross Hybrid STEALTH interpreta la stessa filosofia stilistica, già apprezzata nella prova su strada del SUV ibrido anche a trazione 4×4, attraverso una configurazione total black. Anche in questo caso, la carrozzeria è caratterizzata dalla vernice metallizzata Nero Dubai, abbinata ai cerchi in lega da 17 pollici BLACK. Le finiture nere contraddistinguono inoltre le barre al tetto, le cover degli specchietti retrovisori e le maniglie esterne. Completano la dotazione esterna i fendinebbia anteriori a LED. All’interno, le impunture arancioni su volante, cuffia del cambio e sedili introducono un elemento di contrasto, ripreso dagli inserti in Piano Black sui pannelli porta e sulla console del cambio.

S-Cross Hybrid STEALTH è proposta a 32.350 euro (IVA, messa su strada e vernice metallizzata incluse), anch’essa con prezzo promozionale valido in caso di permuta o rottamazione.

Il cuore ibrido: motore 1.4 Boosterjet 48V e trazione 4WD ALLGRIP SELECT

Entrambe le versioni STEALTH condividono la stessa motorizzazione, già descritta nel nostro approfondimento su caratteristiche e motori della gamma ibrida Suzuki: un 1.4 Boosterjet a benzina (tipo K14D, 4 cilindri, 1.373 cm³) abbinato a un motore elettrico ibrido a 48 Volt da 12,2 kW, per una potenza massima complessiva di 80,9 kW (110 CV) a 4.500 giri/min e una coppia massima di 235 Nm tra 2.000 e 3.000 giri/min. La trasmissione è un cambio automatico a sei rapporti abbinato alla trazione integrale 4WD ALLGRIP SELECT, con velocità massima di 180 km/h per entrambi i modelli.

Sul fronte dei consumi, secondo il ciclo WLTP, Vitara Hybrid STEALTH dichiara un consumo combinato di 5,8 l/100 km ed emissioni di CO2 pari a 137 g/km, mentre S-Cross Hybrid STEALTH, più lunga e con un passo maggiore, dichiara un consumo combinato di 6,1 l/100 km ed emissioni di CO2 pari a 141 g/km. Entrambe le versioni rispettano la direttiva Euro 6E bis.

Prezzi e schede tecniche a confronto

Ecco a confronto le principali caratteristiche tecniche e di listino delle due nuove versioni speciali Suzuki:

Caratteristica Vitara Hybrid STEALTH S-Cross Hybrid STEALTH Motore 1.4 Boosterjet 48V Hybrid (K14D) 1.4 Boosterjet 48V Hybrid (K14D) Potenza massima 80,9 kW (110 CV) a 4.500 giri/min 80,9 kW (110 CV) a 4.500 giri/min Coppia massima 235 Nm (2.000-3.000 giri/min) 235 Nm (2.000-3.000 giri/min) Motore elettrico 12,2 kW, 48V 12,2 kW, 48V Trazione 4WD ALLGRIP SELECT 4WD ALLGRIP SELECT Cambio Automatico 6 rapporti Automatico 6 rapporti (6AT) Lunghezza 4.185 mm 4.305 mm Larghezza 1.775 mm 1.785 mm Altezza 1.600 mm 1.585 mm Passo/interasse 2.500 mm 2.600 mm Velocità massima 180 km/h 180 km/h Consumo combinato WLTP 5,8 l/100 km 6,1 l/100 km Emissioni CO2 WLTP 137 g/km 141 g/km Direttiva Euro 6E bis Euro 6E bis Prezzo promozionale* 31.350 euro 32.350 euro

*IVA, messa su strada e vernice metallizzata incluse; prezzo promozionale con permuta o rottamazione.

Con le nuove versioni STEALTH, Suzuki propone una nuova espressione del proprio stile, nella quale il nero diventa il tratto distintivo di due modelli che interpretano la stessa filosofia attraverso personalità e caratteristiche differenti.

Domande frequenti su Suzuki Vitara Hybrid Stealth e S-Cross Hybrid Stealth

Cosa sono le versioni Stealth di Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid?

Sono due nuove versioni speciali presentate da Suzuki in occasione del Black Friday, caratterizzate da una raffinata configurazione total black con tinta metallizzata Nero Dubai, cerchi in lega da 17 pollici BLACK e dettagli esclusivi, interni ed esterni.

Quanto costano Vitara Hybrid STEALTH e S-Cross Hybrid STEALTH?

Con permuta o rottamazione, Vitara Hybrid STEALTH è proposta a 31.350 euro, mentre S-Cross Hybrid STEALTH è proposta a 32.350 euro, IVA, messa su strada e vernice metallizzata incluse.

Che motore hanno le versioni Stealth?

Entrambe montano un motore 1.4 Boosterjet ibrido a 48 Volt da 80,9 kW (110 CV) e 235 Nm di coppia massima, abbinato a cambio automatico a sei rapporti e trazione integrale 4WD ALLGRIP SELECT.

Quali altri dettagli distinguono le versioni Stealth?

Oltre alla carrozzeria total black, entrambe le versioni dispongono di tetto panoramico in vetro STARVIEW e di impunture a contrasto arancioni su volante, cuffia del cambio e sedili, con inserti in Piano Black negli interni.

Il concetto Stealth riguarda solo le auto Suzuki?

No: Suzuki ha già applicato la stessa filosofia stilistica alla moto sportiva GSX-R1000R Stealth e ai motori fuoribordo Stealth Line, disponibili in un range di potenze compreso tra 40 e 350 CV, consolidando un’identità trasversale tra auto, moto e marine.

Vota: post