Renault: si rafforza la partnership con Geely, ora anche in Brasile

La partnership tra Renault e Geely prosegue l’espansione ed arriva in Brasile. La casa della Losanga, infatti, ha chiuso un accordo definitivo con l’azienda cinese per estendere “la collaborazione strategica alla produzione e commercializzazione di veicoli a zero e basse emissioni da parte di Renault do Brasil per le Marche Renault e Geely Auto in Brasile”.

“La partnership che annunciamo oggi segna un decisivo passo avanti nella nostra strategia internazionale – le parole del CEO Francois Provost – Stabilisce una collaborazione agile basata sull’eccellenza industriale e sulla leadership tecnologica. Ancora una volta, unendo le forze, diventeremo più competitivi, innovativi e reattivi su un mercato in rapida evoluzione”.

Arriva il SUV Geely EX5

Questo nuovo accordo prevede l’acquisizione di una quota di partecipazione del 26,4% nel capitale di Renault do Brasil, di cui Renault Group continua ad essere l’azionista di maggioranza. In questo modo, l’azienda cinese può contare sull’accesso alle risorse industriali e commerciali di Renault do Brasil per accelerare il suo insediamento nel principale mercato automobilistico della regione.

Il primo modello ad arrivare in Brasile sarà il SUV elettrico Geely EX5, che verrà distribuito nelle concessionarie Renault, mentre la casa francese potrà utilizzare la piattaforma GEA multi-energia all’avanguardia di Geely per ampliare la sua gamma di veicoli a zero e basse emissioni destinati al mercato brasiliano. Inoltre, verrà aumentata la produzione nello stabilimento dell’azienda transalpina Ayrton Senna di São José dos Pinhais nello Stato del Paranà.

