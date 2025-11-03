Carlos Sainz colleziona Ferrari: “Meglio che tenere i soldi in banca”

Carlos Sainz sta vivendo una stagione intensa, tra alti e bassi, ma anche momenti di autentica rinascita. Dopo un inizio difficile, il pilota spagnolo ha ritrovato brillantezza e fiducia. A Baku ha firmato un weekend “old style”, conquistando la prima fila in qualifica e centrando un prezioso podio con la Williams, simbolo di una nuova energia competitiva. Da lì in poi, Sainz si è sbloccato, confermandosi protagonista anche a Singapore, dove ha disputato un’altra gara magistrale.

Carlos Sainz: “Preferisco investire i miei soldi in Ferrari piuttosto che tenerli in banca”

In una recente intervista concessa a Partidazo Cope, il madrileno ha affrontato argomenti insoliti per un pilota di Formula 1, mostrando il suo lato più riflessivo. Carlos Sainz, che ha compiuto 31 anni a settembre, ha espresso anche un’opinione netta sulla situazione del suo Paese: “La situazione politica e sociale che c’è attualmente in Spagna non mi piace”, ha dichiarato, attirando critiche e discussioni nel mondo sportivo e oltre.

Non sono mancate domande sulla sua nota passione per le auto d’epoca e di lusso. “Preferisco investire i miei soldi in Ferrari piuttosto che tenerli in banca”, ha ammesso sorridendo. “Ho quattro Ferrari in edizione limitata e ne ho appena ordinata un’altra. Ma uso solo la Purosangue, le altre sono nella mia collezione.” Infine, Carlos Sainz ha raccontato del suo legame con alcuni amici sportivi d’élite come Marc Márquez e Tadej Pogacar, il fenomeno del ciclismo: “Tadej è un ragazzo con i piedi per terra, un piacere poterlo chiamare amico. Uscire insieme e pedalare è sempre un divertimento.”

