Carlos Sainz colleziona Ferrari: “Meglio che tenere i soldi in banca”

Sainz ha spiegato che preferisce investire i propri guadagni in auto di lusso piuttosto che tenerli fermi

di Andrea Senatore3 Novembre, 2025

Carlos Sainz

Carlos Sainz colleziona Ferrari: “Meglio che tenere i soldi in banca”

Carlos Sainz sta vivendo una stagione intensa, tra alti e bassi, ma anche momenti di autentica rinascita. Dopo un inizio difficile, il pilota spagnolo ha ritrovato brillantezza e fiducia. A Baku ha firmato un weekend “old style”, conquistando la prima fila in qualifica e centrando un prezioso podio con la Williams, simbolo di una nuova energia competitiva. Da lì in poi, Sainz si è sbloccato, confermandosi protagonista anche a Singapore, dove ha disputato un’altra gara magistrale.

Carlos Sainz: “Preferisco investire i miei soldi in Ferrari piuttosto che tenerli in banca”

In una recente intervista concessa a Partidazo Cope, il madrileno ha affrontato argomenti insoliti per un pilota di Formula 1, mostrando il suo lato più riflessivo. Carlos Sainz, che ha compiuto 31 anni a settembre, ha espresso anche un’opinione netta sulla situazione del suo Paese: “La situazione politica e sociale che c’è attualmente in Spagna non mi piace”, ha dichiarato, attirando critiche e discussioni nel mondo sportivo e oltre.

Non sono mancate domande sulla sua nota passione per le auto d’epoca e di lusso. “Preferisco investire i miei soldi in Ferrari piuttosto che tenerli in banca”, ha ammesso sorridendo. “Ho quattro Ferrari in edizione limitata e ne ho appena ordinata un’altra. Ma uso solo la Purosangue, le altre sono nella mia collezione.” Infine, Carlos Sainz ha raccontato del suo legame con alcuni amici sportivi d’élite come Marc Márquez e Tadej Pogacar, il fenomeno del ciclismo: “Tadej è un ragazzo con i piedi per terra, un piacere poterlo chiamare amico. Uscire insieme e pedalare è sempre un divertimento.”

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news

Foto

Alfa Romeo - Maserati - BOTTEGAFUORISERIE Alfa Romeo Junior edizione Milano Cortina 2026 Display Samsung - Concessionari Stellantis Premio Auto Europa 2026 - Finaliste Apertura Lamborghini Torino Citroen Ami Dark Side Cybex - Presentazione indagine Altroconsumo Hyundai Insteroid - Japanese Drift Master Mercedes AMG GT Track Sport concept - Test mimetica Honda Super-ONE Prototype BYD Racco - Japan Mobility Show 2025 Suzuki Vision e-Sky Concept Tutte le foto