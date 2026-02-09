Renault Symbioz, entra nel segmento dei C-Suv costruendo l’azione dal basso [Car Var]

La Renault Symbioz è una vettura furba, capace di offrire qualcosa di più, in termini di spazio, a chi non si accontenta di un’auto di segmento B, come la Captur da cui deriva, ma con un prezzo più accessibile rispetto ad altri modelli di segmento C di cui riprende le misure. L’analisi del nostro Car Var ne ha messo in risalto le sue qualità mutiruolo nella gamma della casa francese.

Renault Symbioz, deriva dalla Captur ma è più lunga

Con la sua corporatura da segmento C, la Renault Symbioz può giocare in più zone del mercato nella formazione della Losanga, lo conferma la sala Var, che ne sottolinea la lunghezza di 4,41 metri ed una conformazione estetica che richiama quella della Captur fino al montante centrale, per poi distinguersi nella nella zona posteriore che è più lunga rispetto a quest’ultima. Il frontale può trarre in inganno, perché è speculare a quello della Captur ed il Var ci fa notare quanto sia stato influenzato dalla nuova Scénic E-Tech Electric per il taglio dei gruppi ottici e che la vera presa d’aria è situata sotto la finta calandra. La fiancata appare più filante, rispetto alla Captur, ed il taglio dei gruppi ottici posteriori evidenzia le differenze con il B-Suv di casa Renault.

Renault Symbioz, più spazio nel bagagliaio con i sedili posteriori scorrevoli

A livello di interni, la zona anteriore dell’abitacolo riprende la plancia della Captur, con tanto di tunnel centrale rialzato ed i due schermi, entrambi più grandi di 10 pollici, rispettivamente, per strumentazione digitale ed infotainment. Il Var ci richiama per evidenziare come il sistema operativo Android Automotive offra tutta la suite Google ed il collegamento in wireless per lo smartphone. Poi però, sottolinea una propensione al carico superiore a quella della Captur, con le sedute posteriori che scorrono di 16 cm e consentono di avere un volume utile che passa da 492 litri a 624 litri con 5 posti in uso, fino ad arrivare a sfiorare i 1600 litri abbattendo il divano posteriore. Il tocco del bomber arriva dal portellone che si apre senza utilizzare le mani, passando semplicemente il piede sotto il paraurti posteriore. Per chi vuole vincere a tavolino c’è la possibilità di avere il tetto ad oscuramento variabile Solarbay, che può essere gestito con un pulsante o tramite l’assistente vocale di Google.

Al volante, con la nuova power unit aumenta la potenza e migliorano le prestazioni

Un cuore più grande consente di coprire maggiori distanze con meno sforzo, per questo dalla sala Var ci fanno notare come gli uomini Renault abbiano aggiornato la power unit full hybrid della Symbioz con un motore 1.8 a ciclo Atkinson, che prende il posto del precedente 1.6 e, mediante una batteria agli ioni di litio che è passata da 1,2 kWh a 1,4 kWh di capacità. Così, la potenza è salita a 160 CV contro i precedenti 145 CV e lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in 9,1 secondi rispetto ai precedenti 10,6 secondi, mentre la velocità massima è passata da 170 a 180 km/h. Per migliorare lo scatto in profondità, inoltre, il cambio multimodale funziona ancora meglio grazie ad un attuatore in più che consente di ridurre l’effetto scooter. Dal Var però, evidenziano come questi miglioramenti sul fronte delle prestazioni non influiscano sull’economia di squadra, visto che i consumi si mantengono su una media di circa 23 km/l.

Il verdetto del Car Var

Al termine della prova regolamentare, la Symbioz ha dimostrato di avere le misure giuste per muoversi in città e per viaggiare anche con qualche bagaglio in più rispetto alla Captur, dalla quale differisce anche per uno stile capace di dire qualcosa di nuovo. Infine, la power unit rivista con il motore termico 1.8 rappresenta un passo avanti per poter giocare ad alti livelli in un segmento di mercato particolarmente competitivo.

🔧 Scheda tecnica – Renault Symbioz E-Tech 2025 (Full Hybrid)

🧰 Motore e trasmissione

Motorizzazione: E-Tech Full Hybrid con motore termico + elettrico

Cilindrata motore benzina: 1.793 cc

Potenza combinata: 160 CV

Coppia totale: ~172–205 Nm (sistema ibrido)

Trasmissione: Automatica multimodale E-Tech

Trazione: Anteriore

🚗 Prestazioni

0–100 km/h: circa 9,1 s

Velocità massima: 180 km/h

Consumo medio (ciclo combinato WLTP): ~4,3–4,8 l/100 km

Emissioni CO₂ WLTP: ~98–110 g/km

📏 Dimensioni esterne

Lunghezza: 4.413 mm

Larghezza (senza specchietti): 1.797 mm

Altezza: 1.575 mm

Passo (wheelbase): 2.638 mm

Bagagliaio: 624 L (standard) → fino a 1.582 L con sedili abbattuti

🪑 Peso e capacità

Peso in ordine di marcia: circa 1.390–1.469 kg

Capacità serbatoio: 48 L

🎛️ Allestimenti principali (Europa / Italia)

I principali allestimenti disponibili per la Symbioz E-Tech 2025 sono:

Techno – livello intermedio con ADAS e connettività Google integrata

Esprit Alpine – stile e dotazioni premium

Iconic – top di gamma con equipaggiamenti optional

📱 Infotainment e tecnologia

Sistema multimediale: OpenR Link con Google integrato (Android Automotive)

Display centrale: touchscreen ~10,4″

Strumentazione digitale: schermo driver ~10,3″

Connettività: Google Maps, Google Assistant, Wireless Android Auto / Apple CarPlay

Aggiornamenti: FOTA (firmware over-the-air) disponibili

Rate this post