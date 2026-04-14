Renault Twingo E-Tech Electric diventa un’opera d’arte con Joshua Vides

La Renault Twingo E-Tech Electric, la nuova compatta a batteria della Losanga, torna ad assumere contorni da sketch design, con la speciale personalizzazione realizzata dall’artista americano Joshua Vides, che ha rivisitato la piccola di Renault in una performance dal vivo andata in scena al Défilé Renault, al numero 53 degli Champs-Elysées di Parigi, dall’8 al 13 aprile, dove il pubblico ha potuto assistere alla trasformazione della Twingo E-Tech Electric in opera d’arte.

Da oggetto a opera immersiva

Renault ha dato a Vides carta bianca per creare la propria versione artistica della nuova Twingo, e l’artista americano, per cinque giorni e sotto gli occhi dei visitatori, ha dato forma alla sua personale interpretazione, trasformando progressivamente un oggetto industriale in un opera immersiva che, creata in tempo reale, si è fatta elemento di connessione tra arte contemporanea, design automobilistico e cultura pop.

Come un disegno su carta

Lavorando dettagliatamente sulla Twingo E-Tech Electric, Joshua Vides ha dato sfoggio della sua capacità artistica nel creare un’opera che racconta il marchio di fabbrica che ha roso noto l’artista e designer americano, ovvero l’estetica grafica in bianco e nero che si spira a disegno, fumetti e cartoni animati. Così la compatta di Renault, grazie al linguaggio visual dai contorni marcati, ha abbandonato il mondo reale per entrare, quasi in un percorso di progettazione all’indietro, in quello dei bozzetti, creando l’illusione che sia uscita dall’universo bidimensionale per concretizzarsi nel mondo tridimensionale.

Rimarrà esposta al Défilé Renault di Parigi fino al 9 giugno

Questa particolarissima Renault Twingo E-Tech Electric che appare essere stata disegnata a grandezza naturale su un enorme foglio di carta sarà esposta al Défilé Renault di Parigi fino al 9 giugno 2026, nell’ambito dell’esposizione Pop Art Car. Successivamente la vettura entrerà a far parte della collezione di art cars del Fondo Renault, che da diversi anni approfondisce il dialogo tra automobile, arte contemporanea e design.

Twingo terreno di espressione artistica

Commentando la creazione della Twingo “artistica”, Arnaud Belloni, Group Global Chief Marketing Officer Renault, ha affermato: “Abbiamo offerto un’esperienza rara: è stato uno spettacolo straordinario vedere Joshua Vides trasformare in diretta, sotto gli occhi del pubblico, Twingo E-Tech Electric in opera immersiva. Un vero e proprio salto dal mondo reale a quello dei bozzetti, in cui Twingo diventa terreno di espressione artistica al 100%. Questa ‘art car’ è ora esposta al Défilé Renault sugli Champs-Elysées per consentire a tutti di scoprirla”.

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