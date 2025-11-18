Renault Twingo E-Tech Electric: svelati i prezzi per l’Italia, la versione Techno da 21.100 €

La versione Evolution, ordinabile dalla primavera 2026, parte da 19.500 €

18 Novembre, 2025

Renault annuncia i prezzi della nuova Twingo E-Tech Electric per il mercato italiano, con la nuova compatta ad alimentazione elettrica che riporta in scena la Twingo, proponendo in chiave moderna le sue iconiche forme arrotondate ed espressive. I prezzi della nuova Renault Twingo E-Tech Electric, in allestimento Techno, partono da 21.100 €.

Piccola ma pratica e funzionale

La nuova Renault Twingo è una city car cinque porte che promette abitabilità e modularità ai vertici del segmento, grazie a due sedili posteriori scorrevole e indipendenti di serie su tutte le versioni, schienale ribaltabile del sedile passeggero anteriore e uno spazio interno ottimizzato, con un bagagliaio che garantisce fino a 360 litri di volume di carico.

La Twingo E-Tech Electric, dotata anche di sistema multimediale OponR Link con Google integrato, monta una batteria LFP da 27,5 kWh utili che consente fino a 263 km d’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP ed è abbinata un motore elettrico leggero da 60 kW (80 CV) e 175 Nm di coppia massima, configurazione che la rende una soluzione ottimale per gli spostamenti quotidiani in città e non solo, potendo anche beneficiare della funzione One Pedal particolarmente utile nel traffico quotidiano.

Priorità a Twingo R Pass

I primi a poter ordinare la nuova Renault Twingo E-Tech Electric, beneficiando di condizioni commerciali dedicate, saranno i partecipanti al programma Twingo R Pass, disponibile fino al 7 gennaio 2026, che potranno acquistare la nuova Twingo elettrica, in allestimento Techno e dotata di “Pack Advanced Charge“, al prezzo di 21.950 €, che può scendere fino a 9.900 € in caso di incentivi statali. Nel pacchetto “Advanced Charge” sono compresi il caricabatterie in corrente alternata da 11 kW bidirezionale e in corrente continua da 50 kW e la funzione V2L (Vehicle-to-Load) che permette di alimentare dispositivi esterni da 220 V a 3.700 W.

La versione Evolution costa 19.500 € e arriva la prossima primavera

Sono due le tinte carrozzeria disponibili al lancio: Verde Assoluto e Nero Étoilé, con la gamma che saranno successivamente ampliate con le colorazioni Rosso Assoluto e Giallo Mango. L’allestimento Evolution, versione entry-level della Renault Twingo E-Tech Electric, sarà ordinabile dalla primavera 2026 ad un prezzo di lancio di 19.500 €.

