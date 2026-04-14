Volvo: arrivano nuovi camion elettrici con autonomia fino a 700 km

La mobilità elettrica avanza non solo per le vetture, ma anche per i mezzi pesanti. Volvo ha presentato una nuova flotta di camion a zero emissioni con una maggiore autonomia, per arrivare fino a 700 chilometri di percorrenza con una sola ricarica. Si tratta del Volvo FH Aero Electric, ma anche i nuovi veicoli industriali elettrici Volvo FH, FM e FMX hanno ricevuto degli aggiornamenti significativi, per permettere l’elettrico ad un maggior numero di categorie. Un passo avanti verso l’obiettivo di raggiungere zero emissioni nette entro il 2040.

“Stiamo davvero rendendo la nostra offerta ancora più competitiva – le parole di un soddisfatto Roger Alm, presidente di Volvo Trucks – Stiamo ampliando la nostra offerta e rendendo possibili soluzioni elettriche per un numero ancora maggiore di incarichi di trasporto, aggiungendo anche un camion elettrico all’avanguardia con un’autonomia fino a 700 km. Ciò significa che possiamo soddisfare appieno le esigenze operative dei nostri clienti”.

Il nuovo Volvo FH Aero Electric

Entriamo un po’ più nel dettaglio del nuovo camion, con 700 chilometri di percorrenza elettrica e potenze fino a 623 cavalli. È stato realizzato con la nuova tecnologia della catena cinematica, l’e-axle, che consente di alloggiare a bordo una capacità delle batterie significativamente maggiore. Il veicolo è compatibile con il nuovo standard MCS (Megawatt Charging System) e la ricarica delle 8 batterie dal 20% all’80% richiederà circa 50 minuti, con potenza fino a 700 kW.

L’FH Aero Electric propone una capacità totale fino a 48 tonnellate di GCW (massa totale combinazione), con una configurazione flessibile delle batterie per ottimizzare il bilanciamento tra autonomia e carico utile, quest’ultimo fino a 28 tonnellate. Inoltre, il camion è equipaggiato con la presa di forza elettrica per i gruppi frigoriferi, che elimina la necessità di un generatore diesel separato. È dedicato al trasporto a lunga percorrenza e interurbano.

“Questo camion elettrico per il trasporto a lungo raggio è il migliore del settore – le parole di Alm – Offre un’autonomia eccezionale, unita a un carico utile elevato, una ricarica rapida e un eccellente comfort di marcia. Così, i nostri clienti possono percorrere distanze davvero lunghe e coprire un’intera giornata lavorativa con la stessa produttività dei veicoli diesel”.

Le altre novità

Oltre al nuovo FH Aero Electric, Volvo ha presentato anche la nuova generazione dei camion elettrici FH, FM e FMX. Si tratta di modelli pensati per cantieristica stradale, distribuzione regionale, logistica urbana, servizi di pubblica utilità, raccolta rifiuti e applicazioni speciali pesanti. Sono equipaggiati con un nuovo sistema di trasmissione a doppio motore con cambio a otto marce appositamente progettato per massimizzare la coppia elettrica.

Le potenze arrivano fino a 540 kW (731 CV), con un’autonomia fino a 470 chilometri ed una capacità totale fino a 65 tonnellate di GCW (massa totale combinazione), con una configurazione flessibile delle batterie per ottimizzare il bilanciamento tra autonomia e carico utile, quest’ultimo fino a fino a 23,8 tonnellate. La ricarica avviene fino a 350 kW CCS e permette di recuperare dal 20 all’80% della carica della batteria in 65 minuti.

“I modelli FH, FM e FMX Electric di nuova generazione sono ricchi di nuove e intelligenti funzioni, offrono un elevato comfort per il conducente – spiega il presidente Alm – e rendono possibile un trasporto a zero emissioni allo scarico per un’ampia gamma di missioni di trasporto”.

Il nuovo cambio

Tutti i nuovi camion sono dotati di un cambio ottimizzato per la trasmissione elettrica, abbinato a doppi motori, per offrire prestazioni più fluide e meglio controllate. I nuovi cambi Powershift, a otto rapporti sui nuovi Volvo FH, FM e FMX Electric e a sei rapporti sull’FH Aero Electric con autonomia estesa, offrono un cambio di marce uniforme e producono inoltre meno rumore e vibrazioni, con l’obiettivo di una giornata lavorativa più confortevole.

Arrivano quest’anno

Questi nuovi modelli saranno introdotti progressivamente nei vari mercati, nel corso di quest’anno. Da annunciare le specifiche ed i prezzi per il mercato italiano.

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