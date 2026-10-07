Salone Nautico di Genova 2026: il meglio della nautica a motore

Il Salone Nautico Internazionale a Genova è l’evento più atteso dell’anno dagli appassionati e dagli operatori, un evento unico per dimensioni e quantità di prodotti esposti, più di 1.000 barche e tutto ciò che serve per allestirle. In questa breve rassegna vediamo alcune delle novità sopra i 15 metri.

Azimut Grande 44M è l’ammiraglia del cantiere con i suoi quasi 44 metri di lunghezza. È anche l’espressione più alta della ricerca tecnologica e stilistica di questo cantiere. Ha 4 ponti, uno in più rispetto a superyacht tradizionali di questa dimensione. In questo modo, il ponte superiore può essere dedicato totalmente alla coppia armatoriale, con ambienti interni aperti sul panorama ovunque: sui lati, a prua, a poppa. Per gli ospiti altre 5 cabine. Grazie alla tecnologia hanno ridotto le emissioni di CO2. Fondamentali sono stati la riduzione del peso con sovrastrutture di carbonio e la carena ad elevata efficienza. Per questo gigante, sono sufficienti 2 motori da appena 1.550 cavalli per una velocità di crociera di 15 nodi.

Si chiama SHI, acronimo di San Lorenzo Heritage, ed esprime un concetto rivoluzionario per questo settore: realizzare yacht che mantengano il loro valore nel tempo, che non perdano appeal dopo pochi anni. Per raggiungere questo obiettivo hanno reinterpretato forme e stilemi del passato. Non è una barca nata per piacere a tutti, è una barca per intenditori con raffinata sensibilità estetica. Sono poche le barche del passato che ancora oggi affascinano e sono quasi tutte a vela. Nessuno aveva mai pensato a realizzare uno yacht a motore capace di lasciare un segno epocale. La motorizzazione è diesel, 2 da 1000 cavalli, ed elettrica, 2 motori da 160 kilowatt. Ha una lunghezza di 25 metri e mezzo, 3 cabine per 6 ospiti e 2 cabine per 3 membri di equipaggio.

BGX83 è la nuova ammiraglia di Bluegame. Elemento iconico di tutta la gamma è la beach area. Qui la vediamo ancora più evoluta, ancora più grande grazie alle aperture laterali. Il salone di poppa è direttamente connesso con l’area esterna. E verso prua con la suite armatoriale a tutto baglio. Sullo stesso ponte altre 3 cabine. Sul ponte principale, aree esterne molto ampie sia a poppa sia a prua. Sul fly, arredi semplici e spazi liberi personalizzabili. Ha 3 motori da 900 cavalli per una velocità massima di 30 nodi.

Ferretti Yachts 720 è la versione rinnovata di uno dei modelli di maggiore successo di questa gamma. Tutti gli ambienti sono ancora più luminosi, più spaziosi e più funzionali. L’ampliamento delle vetrate del salone esalta il piacere di vita negli interni, restando a contatto con l’esterno. Ha una lunghezza fuori tutto di 22 metri e mezzo. Il flying bridge di oltre 40 metri quadrati è sovrastato da un grande hardtop che aumenta gli spazi ombreggiati a bordo. Sul ponte principale le aree operative, cucina e timoneria, sono separate dalle zone dining e living. Il ponte inferiore ospita 4 cabine, tra cui un armatoriale con grandi vetrate e una VIP. Propulsione in linea d’asse con 2 motori a scelta tra 1.200 o 1.400 cavalli per una velocità massima di 28 o 32 nodi.

Overmarine Group, autore di grandissimi, bellissimi e velocissimi yacht, i celebri Mangusta, ha realizzato un nuovo modello che resterà nella storia per il suo design: Icona 70. Una terrazza sul mare molto ampia sovrastata da un mezzanino con DJ station e wet bar, con grill, sistemati in moduli che dalla beach area sembrano enormi casse amplificate e in effetti incorporano un impianto audio di alto livello. Portavetri senza profili per una connessione perfetta tra interno e esterno. Le forme dello scafo, degli arredi esterni e interni sono tra loro armonizzati. Ha un parabrezza aerodinamico con curvature che sembrano impossibili da realizzare. Accanto un trasparente che rende ancora più arioso il quadrato, di per sé già molto alto. Celini a 2,10 metri nelle cabine, colorazioni esclusive per ogni esemplare. 3 motori da 1.000 cavalli la spingono a 36 nodi di velocità massima.

Cantiere del Pardo ci ha abituato con delle novità ad ogni stagione. Quest’anno è la volta di GT65. Linee e stile tipici del brand: prua reversa, parabrezza controinclinato, tetto della tuga volendo apribile. Belle le proporzioni e le geometrie, ponte di coperta walkaround, una formula di abitabilità e sicurezza su cui Pardo ha basato il proprio successo internazionale sin dai primi modelli. Sotto il prendisole di poppa, il garage per il tender, che si vara abbassando la piattaforma poppiera. Aree conviviali a prua e a poppa, salone elegante con cucina ribassata ma aperta e luminosa. Ambienti rilassanti sotto coperta dove possono pernottare 6 persone in 3 cabine, tutte con il loro bagno. Poi c’è anche la cabina per il marinaio. Due motori a scelta tra 900 e 1000 cavalli.

Dall’Inghilterra il nuovo flying bridge di Princess F58. Costruzione e carena inglesi per navigare bene, design italiano di Pininfarina. Zona prodiera multifunzionale con prendisole che diventa divano per l’area conviviale. Sul fly arredi comodi senza mobili in eccesso che alzerebbero il baricentro. Interni eleganti, sobri, ma soprattutto marini nel gusto e nella funzionalità. Tanti tientibene e mobili senza spigoli. Elettronica digitale ma anche termomagnetici ad attivazione manuale per maggiore sicurezza di funzionamento. Salone con tanti posti a sedere su 2 divani. Cabina armatoriale a tutto baglio con il bagno e l’armadio che la separano dalla sala macchine. Con 2 motori da 1.000 cavalli questo 18 metri raggiunge i 34 nodi secondo i dati forniti dal cantiere.

Nei suoi 184 anni di storia Riva è arrivata a costruire anche un superyacht di 54 metri di lunghezza, ma tutti amano questo marchio per i suoi motoscafi open: dai primi modelli di Mogano sino a questi capolavori come il Riva 56 Rivale Super. Lo scafo è stato progettato e costruito secondo i criteri della categoria CE-A. La più sicura per le imbarcazioni da diporto, quindi non è fatta solo per essere ammirata. Impareggiabile bellezza e cura di ogni dettaglio ne fanno una barca esclusiva per veri intenditori. Il mobilio è verniciato con 18 mani di pittura e altrettante di levigatura per renderlo specchiato e proteggerlo nel tempo. Esistono due versioni con 2 o 3 cabine, la classe e l’eleganza sono pari a quelle di un superyacht Riva. Negli interni il celebre stile Riva, ovunque nel mondo lo riconoscono e lo apprezzano. La cucina si integra perfettamente con il salotto. La suite armatoriale è collocata verso poppa e il letto è disposto per baglio. L’armadio è tutt’uno con la paratia di mogano. Riva 56 Rivale Super monta motori da 1.000 o 1.200 cavalli.

La rapida ascesa del cantiere FIM, Fabbrica Italiana Motoscafi, culmina in questo salone con il lancio del primo modello della gamma Sportfly, il 580 Contessa. Il ponte superiore è un’area di pilotaggio e di relax che lascia intatta la sportività dello yacht. Di tendenza le terrazze apribili. Piacevolissimo il divano a ribalta sulla poppa. Interni all’insegna del comfort con altezze superiori allo standard, arredi moderni, vetrate abbassabili elettricamente per aprire anche sui fianchi il salone, oltre che verso il cielino, con il tetto apribile. Sotto coperta, come tradizione per FIM, altezze nelle cabine più alte dello standard, anche se ciò provoca un un aumento dell’altezza di costruzione. Oltre alla suite armatoriale, abbiamo una matrimoniale a prua e una doppia sul lato di dritta. Sfiora i 18 metri e ha 2 motori da 725 cavalli.

Hyper 5S è il primo modello di una nuova serie di Sachs Marine. Esprime al meglio il concetto di libertà e contatto ravvicinato con l’acqua e lo fa con classe con eleganza e sportività. È un walkaround di 14,6 metri con terrazze laterali abbattibili e spazi personalizzabili. A poppa, prendisole e garage oppure due prendisole traslabili. Ha 4 differenti soluzioni propulsive con motori entro-fuoribordo, cioè con piedi poppieri, con entrobordo e propulsione di superficie per chi cerca le prestazioni e il controllo del mezzo ai massimi livelli, o con Pod Drive del sistema Volvo Penta IPS per la massima facilità di manovra e, infine, con 4 fuoribordo fino a 600 cavalli ciascuno, per chi ama anche sfoggiare la potenza. A prua il relax del prendisole della chaise longue, tuga aperta o chiusa per climatizzarla, sotto coperta uno spazio multifunzionale e un’armatoriale lussuosa con gran bagno.

Il Salone Nautico Internazionale di Genova ci ha permesso di cogliere in un unico grande spazio espositivo l’evoluzione della nautica. Oltre ai modelli tradizionali, abbiamo infatti potuto vedere ed apprezzare nuovi stili e nuovi concept che dimostrano come la nautica non finirà mai di innovarsi e di stupirci.

Quali sono le principali novità della nautica a motore al Salone Nautico di Genova 2026?

Tra i modelli sopra i 15 metri presentati al Salone ci sono Azimut Grande 44M, San Lorenzo Heritage SHI, Bluegame BGX83, Ferretti Yachts 720, Overmarine Icona 70, Pardo GT65, Princess F58, Riva 56 Rivale Super e FIM 580 Contessa.

Qual è l’ammiraglia di Azimut?

Azimut Grande 44M è l’ammiraglia del cantiere. È lunga quasi 44 metri, dispone di quattro ponti e utilizza sovrastrutture in carbonio e una carena ad elevata efficienza. I due motori da 1.550 cavalli permettono una velocità di crociera di 15 nodi.

Quale yacht raggiunge la velocità massima più elevata tra quelli descritti?

L’Overmarine Icona 70 raggiunge 36 nodi grazie a tre motori da 1.000 cavalli. Il modello si distingue anche per l’ampia beach area, il design e la connessione tra spazi interni ed esterni.

Cosa dimostra questa rassegna del Salone Nautico di Genova?

I modelli esposti mostrano un’evoluzione della nautica attraverso nuovi stili, concept, soluzioni tecnologiche e differenti interpretazioni degli spazi a bordo, confermando la continua innovazione del settore.

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