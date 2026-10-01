Salone Nautico Genova 2026, tutte le novità Yamaha tra Torqeedo e WaveRunner

Yamaha Motor torna al Salone Nautico di Genova, che si svolge dall’1 al 6 ottobre, con uno stand che riunisce tutte le anime dell’offerta Marine del costruttore giapponese: l’ampia gamma di motori fuoribordo che va dal piccolo 2,5 HP fino ai V6 e V8 di ultima generazione, i fuoribordo elettrici Torqeedo, le tecnologie integrate per il controllo dell’imbarcazione, i package Empowered by Yamaha e la nuova generazione WaveRunner 2027.

Torqeedo in acqua, una prima assoluta

La novità più rilevante della presenza di Yamaha alla manifestazione genovese è l’area test dedicata all’elettrico. Per la prima volta in un Salone Nautico i visitatori potranno provare infatti provare in acqua i fuoribordo Torqeedo, con potenze da 3 a 25 hp. Le due configurazioni disponibili sono il tender YAM 340S con motore Cruise 6.0 TS 48V e lo YAM 275S con motore Travel XP S. Come per i test drive in concessionaria, ma con l’acqua al posto dell’asfalto, i fuoribordo Yamaha Torqeedo permettono agli interessati di passare dalle specifiche alla sensazione reale della navigazione.

Novità WaveRunner: WaveBlaster e CrossWave

Debuttano poi anche la nuova gamma WaveRunner 2027, che introduce due novità di modello. La prima è WaveBlaster, una monoposto leggera con il tre cilindri TR-1 da 1.049 cc, pensata per una guida dinamica anche in piedi e con uno stile che richiama le moto d’acqua anni ’90. La seconda è CrossWave che invece è la waverunner più grande mai realizzata da Yamaha, per quattro persone, con 310 litri di stivaggio, motore marino da 1,9 litri, display touch da 7 pollici e impianto audio Yamaha Music. CrossWave sarà anche disponibile per le prove durante il Salone Nautico.

Helm Master EX wireless e garanzia fino a 7 anni

In mostra a Genova anche l’evoluzione wireless dell’Helm Master EX: il telecomando, galleggiante e con autonomia fino a 8 ore, che gestisce joystick, pilota automatico e funzione “uomo a mare” consentendo al comandante di muoversi a bordo continuando a mantenere il controllo dell’imbarcazione, oltre a poter gestire da remoto le funzioni StayPoint, FishPoint e DriftPoint. Yamaha lancia poi l’iniziativa Satisfaction Sea, offrendo a chi acquista un motore della gamma dal 1° ottobre al 30 novembre e attiva la garanzia l’estensione gratuita di quest’ultima fino a 7 anni.

Battello personalizzato Luna Rossa

Ospite speciale dello stand Yamaha al Salone Nautico 2026 è un battello Capelli 900 Chase customizzato per Luna Rossa, equipaggiato da due motori V6 da 300 hp, a testimonianza dello stretto legame con il team italiano, di cui Yamaha Motor Europe è fornitore ufficiale per la 38esima America’s Cup. Infine il parco prove di Yamaha all’evento genovese è ampliato dalla presenza di imbarcazioni di Cantieri Capelli (tra cui le novità Alma 21 e Tempest 900 Chase), Idea Marine, Ranieri International, Master e Breva Marine.

Domande frequenti su Yamaha al Salone Nautico di Genova 2026

Quali novità presenta Yamaha al Salone Nautico di Genova 2026?

Yamaha presenta a Genova un’offerta completa che comprende i motori fuoribordo, i sistemi elettrici Torqeedo, le tecnologie per il controllo dell’imbarcazione, i package Empowered by Yamaha e la nuova gamma WaveRunner 2027.

È possibile provare in acqua i motori Torqeedo?

Sì. Per la prima volta al Salone Nautico di Genova i visitatori possono provare direttamente in acqua i fuoribordo elettrici Torqeedo, con potenze comprese tra 3 e 25 CV. Sono disponibili due configurazioni per i test: YAM 340S con Cruise 6.0 TS 48V e YAM 275S con Travel XP S.

Quali sono le nuove WaveRunner 2027?

La gamma 2027 introduce due nuovi modelli: WaveBlaster, una monoposto leggera equipaggiata con motore TR-1 da 1.049 cc, e CrossWave, la più grande WaveRunner mai realizzata da Yamaha, capace di ospitare fino a quattro persone.

Cos’è l’Helm Master EX Wireless di Yamaha?

È un sistema di controllo wireless che permette al comandante di gestire diverse funzioni dell’imbarcazione anche mentre si sposta a bordo. Il telecomando è galleggiante e consente di controllare, tra le altre cose, joystick, pilota automatico e funzione uomo a mare, oltre alle modalità StayPoint, FishPoint e DriftPoint.

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