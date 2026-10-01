Volkswagen Group, nasce l’iniziativa “For Europe”

WOLFSBURG, Germania (1° ottobre 2026) – Con il suo chiaro impegno «For Europe», il Gruppo Volkswagen sottolinea il proprio ruolo di forza trainante per il futuro e la competitività dell’Europa in vista del prossimo Salòne dell’Auto di Parigi. L’industria europea si trova ad affrontare intense sfide competitive e di trasformazione, e il Gruppo Volkswagen risponde a questo cambiamento con prodotti attrattivi e tecnologie orientate al futuro.

L’iniziativa “For Europe” e le parole di Oliver Blume

Al centro di questo impegno vi sono solide catene del valore europee e occupazione sostenibile, insieme a tecnologie chiave rilevanti per i clienti, che spaziano dall’ulteriore sviluppo della mobilità elettrica e delle tecnologie per le batterie fino al software, all’intelligenza artificiale e ai sistemi energetici innovativi. Il più grande programma di trasformazione nella storia dell’azienda mira a rafforzare le strutture competitive, gettando le basi per un solido futuro industriale in Europa. Oliver Blume, CEO del Gruppo Volkswagen, ha dichiarato: «L’Europa ha tutto ciò che serve per continuare ad avere successo economico in futuro: una solida base industriale, competenze tecnologiche e una straordinaria capacità di innovazione. Le crisi geopolitiche e una pressione competitiva globale in rapida crescita stanno mettendo alla prova l’Europa, così come il Gruppo Volkswagen, spingendoci ad accelerare e a guidare il cambiamento con determinazione. Con “For Europe” vogliamo promuovere una stretta collaborazione tra il mondo economico e la politica: la competitività è una responsabilità condivisa. È giunto il momento di impostare la giusta rotta per il “Made in Europe”, per la regolamentazione della CO2 e per le relazioni commerciali con la Cina».

Il programma dell’11 ottobre a Parigi

Domenica 11 ottobre 2026, alla vigilia dell’apertura del Salòne dell’Auto di Parigi, si terrà un dibattito dedicato a «For Europe» che coinvolgerà autorevoli rappresentanti dei media, delle associazioni di categoria, delle istituzioni e il top management del Gruppo Volkswagen. In programma: il discorso di apertura di Oliver Blume; una tavola rotonda con Arno Antlitz, CFO & COO del Gruppo, e Werner Tietz, responsabile Ricerca e Sviluppo, su «Valorizzare le sinergie del Gruppo in Europa»; l’intervento di Thomas Schäfer, CEO del brand Volkswagen, su «Electric Urban Car Family: una storia di successo europea»; l’intervento del ministro francese per l’Industria Sébastien Martin, seguito da una tavola rotonda con lo stesso Blume; e infine un confronto sul design di Gruppo con Andreas Mindt, Oliver Stefani (Škoda) e Jorge Díez (SEAT/CUPRA). A partire dal 12 ottobre, i brand Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali, Škoda, CUPRA e Audi presenteranno le loro novità di prodotto nelle rispettive conferenze stampa al Salòne.

Il Gruppo Volkswagen in Europa, i numeri del 2025

L’Europa resta il mercato più importante per il Gruppo Volkswagen: nel 2025 l’azienda contava 476.400 dipendenti nel continente, pari a circa il 72% della forza lavoro globale, distribuiti su 55 stabilimenti in 16 Paesi. Le consegne in Europa sono state 3,94 milioni di veicoli, pari al 44% delle consegne globali del Gruppo, con una quota di mercato del 25% considerando tutte le alimentazioni e del 27% nel segmento dei veicoli totalmente elettrici. Il Gruppo è leader di mercato in 23 dei 31 mercati principali e acquista ogni anno oltre 100 miliardi di euro di beni e servizi in Europa, con 7 dei 10 maggiori fornitori di origine europea.

Il Gruppo Volkswagen nel mondo

Con sede a Wolfsburg, il Gruppo Volkswagen opera in tutto il mondo con 111 siti produttivi, in 16 Paesi europei e 10 tra America, Asia e Africa, impiegando circa 663.000 collaboratori e vendendo i propri veicoli in oltre 150 Paesi. Nel 2025 il Gruppo ha consegnato 9,0 milioni di veicoli ai clienti nel mondo (invariato rispetto al 2024), con un fatturato di 321,9 miliardi di euro (324,7 miliardi nel 2024) e un risultato operativo di 8,9 miliardi di euro, in calo rispetto ai 19,1 miliardi dell’anno precedente.

Domande frequenti su “For Europe” del Gruppo Volkswagen

Che cos’è l’iniziativa “For Europe” di Volkswagen?

È l’impegno con cui il Gruppo Volkswagen ribadisce il proprio ruolo di motore per il futuro e la competitività dell’Europa, favorendo una più stretta collaborazione tra industria e politica in vista del Salone di Parigi 2026.

Quando si terrà l’evento “For Europe” a Parigi?

L’evento si terrà domenica 11 ottobre 2026, alla vigilia dell’apertura del Salone dell’Auto di Parigi, con un dibattito tra top management Volkswagen, media, associazioni di categoria e istituzioni.

Quanti dipendenti ha il Gruppo Volkswagen in Europa?

Nel 2025 il Gruppo Volkswagen contava 476.400 dipendenti in Europa, pari a circa il 72% della forza lavoro globale, distribuiti su 55 stabilimenti in 16 Paesi.

Qual è la quota di mercato di Volkswagen in Europa?

Nel 2025 il Gruppo Volkswagen ha registrato una quota di mercato del 25% considerando tutte le alimentazioni e del 27% nel segmento dei veicoli totalmente elettrici, risultando leader in 23 dei 31 mercati principali europei.

Quanti veicoli ha consegnato il Gruppo Volkswagen nel mondo nel 2025?

Nel 2025 il Gruppo Volkswagen ha consegnato 9,0 milioni di veicoli ai clienti in tutto il mondo, con un fatturato di 321,9 miliardi di euro e un risultato operativo di 8,9 miliardi di euro.

Quali brand Volkswagen presenteranno novità al Salone di Parigi 2026?

A partire dal 12 ottobre, i brand Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali, Škoda, CUPRA e Audi presenteranno le proprie novità di prodotto nelle conferenze stampa ai rispettivi stand del Salone di Parigi.

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