Nasce CHERY ITALY: nuova fase multibrand in Italia

Milano, 1° ottobre 2026 – OMODA & JAECOO Automotive Italy diventa ufficialmente CHERY ITALY S.r.l.: un’evoluzione che riflette la nuova dimensione raggiunta dal Gruppo sul mercato italiano e segna l’avvio di una nuova fase multibrand della sua strategia di sviluppo nel Paese, con l’ingresso dei brand CHERY e LEPAS e, dal 2027, di iCAUR.

Da OMODA & JAECOO a CHERY ITALY: la nuova identità societaria

La subsidiary italiana era nata nel 2024 con la denominazione OMODA & JAECOO Automotive Italy, accompagnando l’ingresso sul mercato dei primi due brand del Gruppo. A poco più di due anni dal debutto, la nuova denominazione CHERY ITALY porta ora la società sotto l’identità della casa madre, uno dei principali gruppi automobilistici cinesi a livello globale, e rappresenta in maniera più completa il progressivo passaggio verso una struttura multibrand. Il passaggio a CHERY ITALY riguarda esclusivamente l’identità corporate della società e non modifica l’identità dei singoli brand, che continueranno a operare sul mercato italiano con posizionamenti, gamme e strategie commerciali distinti.

Crescita del Gruppo: oltre 28.000 immatricolazioni nei primi otto mesi del 2026

L’evoluzione verso CHERY ITALY è resa possibile anche dalla rapida crescita registrata da OMODA & JAECOO dal debutto commerciale nel luglio 2024. Dopo aver chiuso il 2025 con circa 15.500 immatricolazioni, il Gruppo ha ulteriormente accelerato nel 2026, superando le 28.000 vetture immatricolate nei primi otto mesi dell’anno in Italia.

Il portafoglio multibrand: OMODA, JAECOO, CHERY, LEPAS e iCAUR

Accanto a OMODA, espressione di un universo contemporaneo, tecnologico e orientato al design, e JAECOO, caratterizzato da una forte vocazione SUV e outdoor, nel corso del 2026 fanno il loro ingresso sul mercato italiano anche CHERY e LEPAS. CHERY porta in Italia una gamma pensata in particolare per le esigenze della famiglia, a partire dai SUV elettrificati della famiglia TIGGO, mentre LEPAS interpreta una nuova idea di mobilità premium, elegante e tecnologica, con una forte attenzione al design e allo stile di vita. A completare progressivamente il portafoglio sarà, nel primo trimestre del 2027, iCAUR, il brand dedicato a SUV e fuoristrada elettrificati, che consentirà al Gruppo di presidiare un ulteriore territorio di mercato con una proposta fortemente distintiva.

La nuova organizzazione: Kevin Cheng CEO di CHERY ITALY

A guidare CHERY ITALY S.r.l. è Kevin Cheng, CEO, affiancato da Alfredo Pastore, Country Director con responsabilità sui brand OMODA, JAECOO e iCAUR, e da Nicola Marsala, Country Director responsabile dello sviluppo di CHERY e LEPAS. La nuova organizzazione consentirà a ciascun marchio di sviluppare una strategia commerciale e un posizionamento distintivi, beneficiando al tempo stesso delle competenze, delle risorse e delle sinergie messe a disposizione da CHERY ITALY.

Le dichiarazioni dei vertici CHERY ITALY

«Il passaggio a CHERY ITALY rappresenta molto più di un cambio di denominazione: racconta l’evoluzione del nostro progetto nel Paese», commenta Kevin Cheng, CEO di CHERY ITALY. «Siamo entrati in Italia poco più di due anni fa e in un periodo molto breve abbiamo costruito una presenza significativa, una rete solida e una crescente base di clienti. Un risultato reso possibile anche grazie ai nostri dealer, che hanno creduto fin dall’inizio nel progetto e hanno investito insieme a noi nella crescita dei nostri brand. Oggi apriamo una nuova fase, con l’ambizione di costruire una presenza sempre più forte e di lungo periodo nel mercato italiano».

«OMODA e JAECOO sono stati il punto di partenza di questa storia e continueranno ad avere un ruolo centrale nella nostra strategia», aggiunge Alfredo Pastore, Country Director OMODA, JAECOO e iCAUR. «I risultati raggiunti in poco più di due anni dimostrano quanto rapidamente i due brand siano riusciti a conquistare la fiducia del mercato italiano. Il nostro obiettivo è continuare a farli crescere, rafforzandone ulteriormente identità e posizionamento, e prepararci allo stesso tempo all’arrivo di iCAUR, che ci consentirà di presidiare un nuovo territorio di mercato con una proposta fortemente distintiva».

«La nascita di CHERY ITALY coincide con un momento particolarmente importante per lo sviluppo del Gruppo nel nostro Paese», conclude Nicola Marsala, Country Director CHERY e LEPAS. «L’ingresso di CHERY e LEPAS amplia significativamente la nostra capacità di parlare a pubblici diversi: da una proposta fortemente orientata alle esigenze delle famiglie a una nuova interpretazione della mobilità premium, contemporanea e tecnologica. Avere brand complementari, ciascuno con una propria identità, ci permette di ampliare la nostra presenza sul mercato e, allo stesso tempo, di creare nuove opportunità di sviluppo per la rete».

Il Gruppo Chery nel mondo

Fondato nel 1997 a Wuhu, nella provincia dell’Anhui, il Gruppo Chery ha superato nel luglio 2026 i 20 milioni di veicoli venduti nel mondo. I suoi prodotti sono distribuiti in oltre 130 Paesi e regioni, con circa 7 milioni di clienti esteri, pari a circa un terzo del totale. Il portafoglio tecnologico conta oltre 400 tecnologie avanzate, tra cui la batteria Rhino, un grande modello di intelligenza artificiale per la guida assistita e il sistema super ibrido CSH (Chery Super Hybrid). Il gruppo impiega 150.000 persone, di cui oltre 20.000 all’estero. Nel 2026 Chery Automobile, la società quotata, ha debuttato nella classifica Fortune Global 500 al 383° posto, con 41,778 miliardi di dollari di ricavi.

Domande frequenti su CHERY ITALY

Cos’è CHERY ITALY?

CHERY ITALY S.r.l. è la nuova denominazione della subsidiary italiana del Gruppo Chery, precedentemente nota come OMODA & JAECOO Automotive Italy. Il cambio di nome, annunciato il 1° ottobre 2026, riflette il passaggio della società a una struttura multibrand che comprende OMODA, JAECOO, CHERY, LEPAS e, dal 2027, iCAUR.

Quando è nata la subsidiary italiana del Gruppo Chery?

La società è nata nel 2024 come OMODA & JAECOO Automotive Italy, in concomitanza con il debutto commerciale dei brand OMODA e JAECOO in Italia nel luglio dello stesso anno. Dal 1° ottobre 2026 opera sotto la nuova denominazione CHERY ITALY S.r.l.

Quali brand fanno parte del portafoglio CHERY ITALY?

Il portafoglio comprende OMODA e JAECOO, già presenti sul mercato dal 2024, a cui si aggiungono nel 2026 i brand CHERY (gamma TIGGO orientata alle famiglie) e LEPAS (mobilità premium), e dal primo trimestre del 2027 il brand iCAUR, dedicato a SUV e fuoristrada elettrificati.

Chi guida CHERY ITALY?

Il CEO di CHERY ITALY è Kevin Cheng. Lo affiancano Alfredo Pastore, Country Director per i brand OMODA, JAECOO e iCAUR, e Nicola Marsala, Country Director responsabile dello sviluppo di CHERY e LEPAS.

Quante auto ha immatricolato il Gruppo in Italia nel 2026?

Dopo le circa 15.500 immatricolazioni del 2025, il Gruppo ha superato le 28.000 vetture immatricolate nei primi otto mesi del 2026 in Italia, un dato che testimonia l’accelerazione della crescita alla base del passaggio a CHERY ITALY.

Quando arriverà iCAUR sul mercato italiano?

Il brand iCAUR, dedicato a SUV e fuoristrada elettrificati, debutterà sul mercato italiano nel primo trimestre del 2027, completando il portafoglio multibrand di CHERY ITALY.

Vota: post