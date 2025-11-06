SEAT & Cupra: Daniel Cortina e Arantxa Alonso nominati Chief Strategy Officer e Direttrice Qualità

SEAT & Cupra annuncia due nuove nomine, entrambe promozioni interne: Daniel Cortina assume l’incarico di Segretario Generale e Chief Strategy Officer, mentre Arantxa Alonso ricoprirà l’incarico di Direttrice della Qualità Aziendale. Entrambi assumeranno i nuovi incarichi dopo una lunga carriera all’interno dell’azienda spagnola e del Gruppo Volkswagen, riportando direttamente al CEO Markus Haupt.

Daniel Cortina

Daniel Cortina guiderà la strategia globale di SEAT & Cupra, con l’obiettivo di cogliere nuove opportunità di crescita e affrontare le sfide di entrambi i marchi, oltre a delineare la roadmap di prodotto. Entrato in SEAT nel 1999 come responsabile tecnico di progetto nel dipartimento Ricerca e Sviluppo, Cortina ha ricoperto il ruolo di Product Manager del segmento A, assumendo incarichi di responsabilità crescente contribuendo in modo determinante al lancio di modello come Cupra Formentor e Cupra Born. Dal 2021 Cortina ricopre la carica di Direttore dell’area Qualità.

Arantxa Alonso

Arantxa Alonso, nel suo nuovo ruolo, sarà invece chiamata a guidare lo sviluppo della strategia di qualità dei prodotti e dei servizi in SEAT & Cupra, assicurando il pieno allineamento tra gli standard qualità, le aspettative dei clienti, la redditività e i parametri del Gruppo Volkswagen. Alonso vanta oltre 20 anni di esperienze in ambito Marketing e Management all’interno dell’industria automobilistica. In SEAT dal 2005 ha ricoperto, tra gli altri, il ruolo di Product Manager della SEAT Leon. Dopo essere stata nominata nel 2019 responsabile del progetto Cupra presso Volkswagen Anhui in Cina, Alonso da luglio 2024 è Brand Officer di SEAT.

Haupt: “Momento decisivo per noi”

Commentando le nuove nomine, che arrivano mentre SEAT & Cupra accelera la roadmap verso l’elettrificazione, il CEO Markus Haupt ha affermato: “Siamo in un momento decisivo per SEAT & Cupra, in cui una strategia solida e coerente, accompagnata da una visione chiara per il futuro, è essenziale; e la forza dei nostri due marchi ci offre la flessibilità e l’ambizione necessarie per cogliere le opportunità e affrontare le sfide. Sfruttando l’ampia esperienza e competenza di Daniel e Arantxa, continueremo a guidare l’innovazione, rafforzare i nostri processi e offrire un valore eccellente. Il nostro obiettivo rimane quello di superare le aspettative e garantire la massima soddisfazione del cliente”.

