di Gaetano Scavuzzo6 Novembre, 2025

Alfa Romeo e Maserati: Giuseppe Galassi nominato Head of Customer Satisfaction

Novità nel management di Stellantis con Giuseppe Galassi che lascia la guida del Marketing, a livello globale, di FIAT e Abarth per intraprendere un nuovo percorso professionale in Alfa Romeo e Maserati, assumendo il ruolo di Head of Customer Satisfaction per i due brand, per i quali curerà quindi l’intera area dedicata alla soddisfazione del cliente.

La nuova nomina è stata anticipata su LinkedIn dallo stesso Galassi che sul proprio profilo scrive: “Guidare FIAT, prima in Italia come Amministratore Delegato, poi a livello globale nel Marketing, è stato un viaggio totalizzate. FIAT non è solo un brand, fa parte della nostra identità collettiva, un simbolo di ingegnosità, responsabilità e ottimismo. Essere sensibile al valore sociale che FIAT rappresenta è stata la lezione più grande di questi anni”.

Il cliente al centro di tutto

“Con la FIAT nel cuore, – prosegue Galassi – oggi inizia un nuovo capitolo con Alfa Romeo e Maserati, due icone che rappresentano un patrimonio straordinario per l’Italia e il mondo. Mi concentrerò sul rafforzamento della centralità del cliente nella strategia di questi due marchi iconici. Chi mi conosce sa bene che considero la soddisfazione del cliente come il principale indicatore chiave di prestazione. Sono onorato di portare questa convinzione in un nuovo percorso come Head of Customer Satisfaction Premium (Alfa Romeo) & Luxury (Maserati), un ruolo di grande responsabilità, in cui il cliente rimane al centro di ogni decisione”.

