Sicilia, raid contro Sicily by Car: auto cosparse di benzina e incendiate

Un vasto incendio, che sarebbe stato appiccato da alcune persone, ha mandato in fiamme una ventina di auto della società di noleggio Sicily by Car, di proprietà dell’imprenditore Tommaso Dragotto, a Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo.

I responsabili dei fatti, avvenuti nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio, sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Le immagini mostrano tre persone che, dopo aver scavalcato la recinzione che separa il parcheggio di Sicily by Car dalla strada, hanno cosparso di benzina i cofani di alcune auto per poi appiccare il fuoco. Nell’incendio sono circa 20 le vetture distrutte o danneggiate dalle fiamme.

Il titolare dell’azienda Dragotto: “Non mi piego”

L’attacco subito ha ovviamente allarmato Dragotto che fatica a trovare una motivazione dietro il gesto vandalico: “Non ho mai ricevuto richieste di pizzo o minacce, ma anche se dovessero arrivare io non mi piegherò mai”, ha affermato l’imprenditore che ha fatto inoltre sapere che per difendere le sue sedi di autonoleggio assumerà degli operatori di “vigilanza armata”.

@tgla7 Raid incendiario nella notte a Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo. Le telecamere avrebbero ripreso tre persone scavalcare la recinzione della sede di Sicily by Car e cospargere di benzina alcune auto. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero una ventina i veicoli andati in fiamme. Il proprietario dell’azienda, Tommaso Dragotto, ha dichiarato di non aver mai ricevuto richieste di pizzo o minacce. “Anche se dovessero arrivare, non mi piegherò mai”, ha detto l’imprenditore. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Indagini in corso per chiarire matrice e responsabilità. Leggi l’articolo completo su tgla7.it, link in bio. #tgla7 ♬ suono originale – Tg La7

Indagini in corso

Dopo il rapido propagarsi delle fiamme su diverse auto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio ed evitato che il rogo si allargasse coinvolgendo un numero maggiore di vetture o si propagasse alle strutture vicine alle sede di Villagrazia di Carini di Sicily by car. Su quanto avvenuto stanno indagando carabinieri e autorità preposte con l’intento di chiarire l’origini dell’incendio e individuare i responsabili.

Il precedente di marzo

Nel caso in cui dall’attività degli inquirenti venisse confermata la pista dolosa, si tratterebbe del secondo grave atto intimidatorio ai danni del patron di Sicily by Car nel giro di pochi mesi. Lo scorso 21 marzo a finire nel mirino era stato il deposito dell’azienda in via San Lorenzo, a Palermo, contro il quale ignoti avevano esploso diversi colpi di kalashnikov.

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