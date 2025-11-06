Sicurezza stradale: al via seminario “Strade sicure per salvare vite umane”

Ridurre i rischi sulle infrastrutture viarie, condividere competenze e promuovere una cultura della sicurezza che tuteli chi ogni giorno vive e lavora sulle nostre strade. È questa la missione del seminario tecnico “Strade sicure per salvare vite umane”, organizzato dall’azienda napoletana SMA Road Safety, specializzata in dispositivi salvavita per le infrastrutture, e da Adriatica Strade, storica realtà attiva nell’installazione di soluzioni di protezione stradale. L’appuntamento è fissato per il 6 novembre presso lo Smeraldo Suites and Spa di San Benedetto del Tronto.

Un dialogo costruttivo tra addetti ai lavori e istituzioni per garantire strade più sicure

A inaugurare i lavori sarà il Senatore Guido Castelli, che ricorda come il tema infrastrutturale sia centrale nel processo di “riparazione economica e sociale” dell’Appennino centrale. Grazie ai fondi del Programma Next Appennino e del Programma RiVita, ha spiegato, verranno realizzate oltre 280 opere per un valore superiore ai 3 miliardi di euro, con l’obiettivo di creare una rete stradale più moderna, funzionale e soprattutto sicura. “La cultura della sicurezza è un valore irrinunciabile”, ha sottolineato.

Il seminario intende fare chiarezza in un quadro normativo sempre più severo. L’introduzione del reato di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) ha infatti ampliato responsabilità e obblighi per tutti gli operatori della filiera: produttori, progettisti, gestori e general contractor. In caso di incidente mortale, ogni fase — dalla progettazione all’installazione — è oggetto di indagini approfondite.

I partecipanti riceveranno aggiornamenti su normative, giurisprudenza e procedure operative, con particolare attenzione alla documentazione prevista per certificare la corretta installazione dei dispositivi di sicurezza, come stabilito dal D.Lgs. 36/2023.

“Il nostro obiettivo è creare una rete di professionisti consapevoli e uniti dalla stessa missione: tutelare la vita umana”, afferma Roberto Impero, AD di SMA Road Safety. A testimoniare l’importanza della formazione è anche Riccardo Buoncompagni di Adriatica Strade, che ricorda la recente messa in sicurezza del ponte sul fiume Tronto grazie a barriere innovative progettate da SMA: “Ricerca e formazione sono fondamentali per garantire soluzioni davvero efficaci, anche negli scenari più complessi”.

