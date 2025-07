Sicurezza stradale e gentilezza alla guida: la campagna estiva che parte dalla Sicilia e parla al mondo

Praticare la gentilezza mentre si guida è spesso impresa ardua, ma avere comportamenti gentili nei confronti degli altri quando si è al volante è senza dubbio un contributo alla sicurezza stradale. Su tale assunto poggia la campagna di prevenzione e sensibilizzazione per la sicurezza stradale, lanciata quest’oggi, “Guida con gentilezza – Estate Sicura“, promossa dal Movimento Italiano per la Gentilezza, presieduto da Natalia Re, che promuove una guida sicura attraverso comportamenti responsabili e gentili.

Un messaggio che parte dalla Sicilia

La campagna, nata in Sicilia con il patrocinio dell’assessorato alla Mobilità della Regione Sicilia, e sostenuta da alcuni partner nazionali e internazionali tra cui il Fiat 500 Club Italia, sarà condivisa in tutta Italia, coinvolgendo anche gli Stati Uniti, grazie al contributo di Tristaca McCray, membro del World Kindness Movement e attivista americana impegnata nella diffusione di messaggi educativi e inclusivi.

Attraverso una serie di messaggi su cartellonistica che saranno piazzati in giro per le città, la campagna punta a diffondere una serie di principi fondamentali del praticare la gentilezza alla guida: la pazienza come compagna di viaggio, il rispetto per i più vulnerabili, zero distrazioni e responsabilità condivisa.

Anche al volante ogni gesto conta

Natalia Re, presidente del Movimento Italiano per la Gentilezza, afferma: “Abbiamo voluto portare la gentilezza anche sulla strada, dove ogni gesto conta. In un tempo in cui si ha fretta di tutto, scegliere la lentezza, la cortesia e il rispetto può salvare vite e restituire umanità al viaggio. La sicurezza stradale è un diritto di tutti, ma anche una responsabilità collettiva. Questa campagna è un invito ad allenare la gentilezza anche al volante. Ringrazio l’assessore Alessandro Aricò per il prezioso sostegno istituzionale e per la sensibilità mostrata nel sostenere un messaggio educativo, civile e trasversale”.

“In questo periodo dell’anno – commenta l’assessore Aricò – quando le strade siciliane si riempiono di turisti e vacanzieri, diventa ancora più urgente promuovere una cultura della sicurezza stradale fondata sul rispetto reciproco. Come Assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità, siamo convinti che la gentilezza non sia solo un valore umano, ma uno strumento concreto di prevenzione. Ogni gesto cortese, ogni attimo di pazienza in più, può fare la differenza tra un viaggio sereno e una tragedia. Questa campagna si inserisce perfettamente nelle politiche regionali di promozione della mobilità sostenibile e sicura. Investiamo infatti costantemente nel miglioramento delle infrastrutture ma sappiamo che la tecnologia da sola non basta. Serve un cambio di mentalità, una nuova consapevolezza che metta al centro la vita umana e il rispetto per gli altri utenti della strada. Il grande esodo di agosto rappresenta sempre una sfida per la sicurezza stradale. Con questa iniziativa – conclude Aricò – la Sicilia si conferma terra di accoglienza e civiltà, dimostrando che anche al volante si può essere ambasciatori di gentilezza. Un messaggio che va oltre i confini regionali e che auspichiamo possa essere raccolto da tutti gli automobilisti”.

