Sicurezza stradale: Unipol porta due studi al Parlamento Ue

Bruxelles, 10 novembre 2026 – Si è svolto al Parlamento europeo l’evento “Road Safety, a Global Commitment”, organizzato da The Urban Mobility Council (TUMC), il think tank promosso da Unipol, e ospitato dalle vicepresidenti del Parlamento europeo Pina Picierno e Antonella Sberna. Al centro dei lavori due studi basati su dati e tecnologie, presentati dal Politecnico di Milano e dal MIT Senseable City Lab, e l’annuncio di due intese per la sicurezza stradale.

L’iniziativa prosegue il percorso del Forum 2026 del think tank, dedicato a “Le strade per una mobilità sicura. Dall’impegno globale alla dimensione locale”, e porta il confronto davanti ai decisori europei. Moderatore dell’incontro è stato Lorenzo Robustelli, direttore editoriale di Eunews.

Indice

I numeri dell’incidentalità in Italia

Secondo il 2° Rapporto TUMC, realizzato con Isfort (Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti) e presentato a Milano l’8 giugno scorso, in Italia nel 2024 si sono registrati 173.364 incidenti con lesioni alle persone e 3.030 vittime. Il 73,2% degli incidenti e il 69,3% dei feriti si concentrano nelle aree urbane.

Il costo sociale dell’incidentalità è stimato in circa 20 miliardi di euro l’anno. Da qui, sottolinea il think tank, la necessità di un impegno condiviso tra tutti i soggetti del sistema della mobilità. Nel mondo, ricordano gli organizzatori, gli incidenti stradali uccidono ogni anno quasi due milioni di persone, una “pandemia silenziosa”.

RoadSafeAI 2.0, il modello predittivo del Politecnico di Milano

Sergio Savaresi, direttore del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano e membro del Comitato di indirizzo di TUMC, ha presentato RoadSafeAI 2.0: un modello che passa dall’analisi degli incidenti già avvenuti a un approccio predittivo, capace di individuare le situazioni di rischio e di supportare le decisioni di pianificazione delle città.

Il sistema utilizza milioni di dati telematici provenienti dai veicoli, informazioni sul traffico e caratteristiche della rete stradale per stimare il rischio delle diverse aree urbane. Il risultato non è una fotografia statica ma una serie di mappe dinamiche, che mostrano come la pericolosità delle strade cambi nelle diverse condizioni di circolazione e nei diversi momenti della giornata.

RoadSafeAI 2.0 è stato applicato a due città italiane, Milano e Genova, molto diverse per morfologia urbana, densità e traffico. Il modello addestrato riesce a prevedere il rischio anche in zone prive di dati telematici, sfruttando solo le immagini delle mappe OpenStreetMap. Testato su Napoli senza l’uso dei dati, ha confermato la localizzazione delle zone con maggiore o minore intensità di frenate brusche con un margine di errore del 5-6%. Per amministrazioni pubbliche, gestori delle infrastrutture e operatori della mobilità è uno strumento per individuare le priorità di intervento.

Lo studio del MIT Senseable City Lab

Carlo Ratti, direttore del MIT Senseable City Lab e membro del Comitato di indirizzo di TUMC, ha presentato la ricerca “Safety by Design”. Lo studio analizza milioni di harsh events (brusche frenate, sterzate e accelerazioni) nella città di Milano, registrati attraverso la telematica UnipolTech.

Gli harsh events permettono di rilevare non solo gli incidenti, ma anche i più frequenti mancati incidenti (near misses) e le manovre rischiose che di solito non compaiono nelle statistiche ufficiali, consentendo quindi di individuare il rischio prima che si verifichino gli incidenti.

Dai risultati emerge che il rischio non è distribuito in modo uniforme in città: alcune strade hanno livelli di pericolosità sistematicamente più elevati, e il volume di traffico non è l’unico fattore determinante. Le strade più larghe e aperte tendono a favorire una guida più aggressiva, mentre i contesti urbani più densi e raccolti risultano associati a livelli inferiori di rischio. Sul fronte ciclabile, le piste fisicamente separate sono correlate a una maggiore sicurezza, mentre le corsie semplicemente tracciate mostrano livelli di rischio più elevati nelle aree circostanti. Lo studio propone un approccio basato sui dati per individuare gli hotspot di rischio e orientare interventi mirati di redesign urbano.

Le intese con l’ONU e con la Polizia di Stato

Durante l’evento è stata annunciata la formalizzazione della partnership tra Unipol e l’Ufficio dell’Inviato Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Sicurezza Stradale, Jean Todt. La collaborazione punta a una mobilità più sicura, fondata sulla cultura della prevenzione, con un approccio che combina dati, innovazione tecnologica e prevenzione per ridurre la mortalità sulle strade.

È stato inoltre richiamato il protocollo d’intesa tra la Polizia di Stato, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Unipol, pensato per migliorare i livelli di sicurezza sulle strade. Prevede l’analisi delle criticità della rete viaria attraverso la condivisione di dati anonimi e aggregati e iniziative educative e formative rivolte soprattutto ai più giovani.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le riforme, in un videomessaggio ha indicato due aspetti centrali: la progettazione di infrastrutture e spazi urbani, che può contribuire a prevenire gli incidenti, e il ruolo delle nuove tecnologie, intelligenza artificiale inclusa. La politica di coesione europea, ha ricordato, sostiene gli investimenti per una mobilità più sicura, accessibile e sostenibile.

Il commissario europeo per i Trasporti e il Turismo sostenibili, Apostolos Tzitzikostas, ha affermato che la sicurezza stradale “è una responsabilità politica e un obbligo morale per la salvaguardia delle vite umane” e che l’Europa deve fare di più, condividendo esperienza e risorse anche con i partner internazionali.

Jean Todt ha chiesto all’Unione europea una leadership più incisiva sulla sicurezza di moto e micromobilità: due caschi con ogni nuova motocicletta venduta, casco obbligatorio per chi guida e-bike e monopattini elettrici e targa per i dispositivi di micromobilità elettrica in grado di superare i 25 km/h.

Stefano Genovese, Head of Institutional & Public Affairs di Unipol e coordinatore di TUMC, ha definito la mortalità stradale “un’emergenza sociale ed economica” e ha invitato ad adottare un approccio capace di anticipare il rischio, non solo di analizzare gli incidenti già avvenuti. All’evento sono intervenuti anche rappresentanti di ETSC, della Polizia di Stato, della Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Ue e della Commissione Trasporti del Parlamento europeo.

Domande frequenti su The Urban Mobility Council e la sicurezza stradale

Cos’è The Urban Mobility Council?

È un think tank promosso da Unipol che si occupa di mobilità urbana e sicurezza stradale. Nel 2026 il suo Forum è dedicato al tema “Le strade per una mobilità sicura. Dall’impegno globale alla dimensione locale”.

Quanti incidenti stradali ci sono stati in Italia nel 2024?

Secondo il 2° Rapporto TUMC realizzato con Isfort, nel 2024 si sono registrati 173.364 incidenti con lesioni e 3.030 vittime. Il 73,2% degli incidenti è avvenuto in aree urbane.

Che cos’è RoadSafeAI 2.0?

È un modello predittivo del Politecnico di Milano che usa dati telematici dei veicoli, informazioni sul traffico e caratteristiche della rete stradale per stimare il rischio nelle aree urbane. È stato applicato a Milano e Genova e testato su Napoli, con un margine di errore del 5-6% sulla localizzazione delle frenate brusche.

Cosa sono gli harsh events analizzati dal MIT?

Sono le brusche frenate, sterzate e accelerazioni registrate dalla telematica. Permettono di individuare anche i mancati incidenti e le manovre rischiose che non compaiono nelle statistiche ufficiali.

Che partnership ha annunciato Unipol sulla sicurezza stradale?

Unipol ha formalizzato la collaborazione con l’Ufficio dell’Inviato Speciale ONU per la Sicurezza Stradale, Jean Todt, e ha un protocollo d’intesa con la Polizia di Stato e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per analizzare le criticità della rete viaria e promuovere iniziative educative.

Vota: post