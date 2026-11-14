KPMG: nel 2035 sei dei dieci top costruttori auto saranno cinesi

Entro il 2035 sei dei dieci maggiori costruttori automobilistici al mondo avranno sede in Cina, mentre il software e le tecnologie digitali diventeranno il principale fattore di differenziazione competitiva nel settore auto. Sono alcune delle previsioni emerse dalla 26ª edizione della Global Automotive Executive Survey, lo studio annuale di KPMG condotto su 775 dirigenti del settore automobilistico a livello mondiale.

Indice

Il software al centro della competizione automotive

Secondo lo studio KPMG, oltre la metà degli intervistati prevede che software e tecnologie digitali diventeranno la principale fonte di differenziazione competitiva entro il 2035. La competizione si gioca sempre più su fronti come l’intelligenza artificiale, i sistemi di assistenza alla guida, gli abitacoli digitali e connessi e i veicoli con funzionalità gestite e aggiornabili tramite software (i cosiddetti software-defined vehicle). Il 52% degli intervistati concorda inoltre che la trasformazione continua sia ormai diventata la norma nel settore, in un contesto in cui tecnologia, geopolitica, sostenibilità, pressioni operative, aspettative dei clienti ed evoluzione dei modelli di business stanno ridisegnando contemporaneamente il panorama competitivo.

Cina verso la leadership: sei top-10 costruttori su dieci entro il 2035

Il dato più rilevante riguarda la geografia della competizione futura: il 48% dei dirigenti intervistati da KPMG si aspetta che, entro il 2035, sei dei dieci principali costruttori automobilistici al mondo avranno sede in Cina. Lo studio, condotto da KPMG a livello globale, non entra nel merito di quali specifici marchi cinesi guideranno questa classifica, ma colloca il Paese in un ruolo di primo piano nel futuro del comparto automobilistico mondiale.

Intelligenza artificiale: investimenti in crescita, ma lo scale-up resta la sfida

La metà degli intervistati descrive le soluzioni di intelligenza artificiale e guida autonoma come già consolidate o integrate nei propri processi, ma la capacità di passare dalla sperimentazione all’adozione su larga scala resta il principale punto critico: in media, solo il 36% delle iniziative di AI e software ha superato la fase pilota ed è stato esteso all’intera organizzazione. Il 92% degli intervistati dichiara di impiegare almeno un anno per implementare una soluzione digitale, software o di AI nell’intera azienda, mentre oltre un terzo indica tempi superiori a due anni.

L’adozione procede a ritmi diversi a seconda dell’area geografica. Il 57% degli intervistati nell’area Asia-Pacifico (ASPAC) segnala investimenti significativi nell’AI e nelle tecnologie emergenti, contro il 52% in Europa e il 48% nelle Americhe. L’area ASPAC guida anche l’integrazione della guida autonoma e dei sistemi avanzati di assistenza alla guida, con il 52% contro il 44% registrato sia in Europa sia nelle Americhe, e nella governance dell’intelligenza artificiale, con il 50% contro il 45% dell’Europa e il 39% delle Americhe.

Partnership ed ecosistemi: cresce il valore delle collaborazioni esterne

Secondo KPMG, la leadership tecnologica futura non dipenderà soltanto dalle capacità interne delle aziende, ma anche dalla solidità delle partnership e degli ecosistemi in cui operano. Gli intervistati stimano che la quota di creazione di valore resa possibile dalle collaborazioni esterne passerà dall’attuale 30% al 44% nei prossimi tre anni. La metà dei rispondenti ritiene inoltre che la fiducia nelle funzionalità digitali e connesse determinerà, nei prossimi tre anni, quali aziende avranno successo e quali resteranno indietro.

Tutti i dati riportati sono tratti dalla 26ª Global Automotive Executive Survey di KPMG, pubblicata l’11 novembre 2026. Il report completo è disponibile sul sito ufficiale KPMG.com.

Domande frequenti su KPMG Global Automotive Executive Survey 2026

Quanti dirigenti ha coinvolto lo studio KPMG?

La 26ª Global Automotive Executive Survey di KPMG ha coinvolto 775 dirigenti del settore automobilistico a livello mondiale.

Quanti dei maggiori costruttori auto saranno cinesi nel 2035 secondo KPMG?

Secondo il 48% dei dirigenti intervistati, entro il 2035 sei dei dieci principali costruttori automobilistici al mondo avranno sede in Cina.

Qual è il principale ostacolo all’adozione dell’intelligenza artificiale nel settore auto?

Secondo lo studio KPMG, il principale ostacolo è il passaggio dalla sperimentazione all’adozione su larga scala: solo il 36% delle iniziative di AI e software ha superato la fase pilota per essere esteso all’intera organizzazione.

Quale area geografica investe di più in intelligenza artificiale secondo KPMG?

L’area Asia-Pacifico (ASPAC) guida gli investimenti, con il 57% dei dirigenti che segnala investimenti significativi in AI e tecnologie emergenti, contro il 52% in Europa e il 48% nelle Americhe.

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