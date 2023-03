Stellantis: dal 2026 al via la produzione nella Gigafactory di Termoli, 1.800 posti di lavoro

ACC, Joint Venture nata tra Mercedes, Stellantis e Total Energy, ha fatto sapere nelle scorse ore che le attività di produzione della nuova Gigafactory di Termoli partiranno nel 2026. Il nuovo sito produttivo genererà 1.800 nuovi posti di lavoro. La produzione partirà nel 2026 e crescerà gradualmente fino a raggiungere il suo massimo nel 2030. Il governo italiano ha già dato il suo ok a cofinziarare il progetto ma si attende ancora l’autorizzazione da parte dell’Unione Europea per quanto concerne gli aiuti di Stato.

Stellantis: la Gigafactory di Termoli partirà nel 2026 e saranno creati 1.800 nuovi posti di lavoro

Il piano comporterà un investimento complessivo del valore di oltre 2 miliardi di euro. Ferdinando Uliano segretario nazionale Fim-Cisl e Marco Laviano segretario Fim-Cisl Abruzzo Molise hanno dichiarato che hanno iniziato un confronto con ACC per trovare le giuste soluzioni industriali e occupazionali per assicurare un futuro ai dipendenti dello stabilimento Stellantis di Termoli.

Ricordiamo anche che il gruppo Stellantis ha in programma di sviluppare tre gigafactory in Europa per servire le sue future auto elettriche. Saranno costruite in Francia, Germania e Italia, tramite ACC, con una capacità di 40 gigawattora (GWh) ciascuna entro il 2030. Oltre a Termoli le altre due sorgeranno a Kaiserslautern in Germania e a Douvrin in Francia. Altre due Gigafactory saranno invece realizzate in Nord America. La prima sorgerà in Canada mentre la seconda negli Stati Uniti. In futuro sono previste ulteriori fabbriche.

