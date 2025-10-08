Stellantis: Francesco Ciancia è il nuovo Global Head of Manufacturing

Stellantis ha annunciato il ritorno di Francesco Ciancia, che dal 1° novembre assumerà il ruolo di Global Head of Manufacturing ed entrerà a far parte dello Stellantis Leadership Team. Con oltre vent’anni di esperienza internazionale, Ciancia ha maturato una solida carriera nell’ingegneria produttiva, nella gestione degli stabilimenti e nell’applicazione dei principi di lean manufacturing. Rientra nel gruppo dopo l’esperienza in Mercedes-Benz, dove ha guidato le operazioni di Mercedes-Benz Vans a Stoccarda, completando con successo la trasformazione della rete produttiva.

Ciancia rientra in Stellantis dopo l’esperienza in Mercedes-Benz

Dal 2001, Francesco Ciancia ha maturato una lunga esperienza in Fiat Chrysler Automobiles e successivamente in Stellantis, dove ha ricoperto ruoli di grande responsabilità. Tra questi, la direzione dello stabilimento di Kragujevac in Serbia, la gestione delle attività produttive per l’America Latina e la supervisione della produzione per Maserati e i marchi premium nelle regioni Europa, Medio Oriente e Africa. Un percorso che gli ha permesso di sviluppare una profonda competenza nella gestione industriale globale e nella leadership operativa a livello internazionale.

“Sono lieto di dare nuovamente il benvenuto a Francesco tra le nostre fila e come membro del nostro Leadership Team”, ha dichiarato il CEO Antonio Filosa. “Il suo ruolo di Head of Global Manufacturing sarà determinante per il nostro futuro successo, mentre continuiamo a migliorare coerenza, efficienza e competitività dei nostri processi produttivi a livello globale.” “Sono davvero entusiasta di tornare in Stellantis e contribuire a questo nuovo slancio”, ha commentato Ciancia. “La produzione rappresenta il cuore delle attività dell’Azienda e non vede l’ora di collaborare con i team di tutto il mondo per cogliere le opportunità di miglioramento che ci attendono.”

