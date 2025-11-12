Volkswagen ID. Unyx 08: design inedito per il nuovo SUV destinato alla Cina [FOTO]

Si chiama Volkswagen ID. Unyx 08 ed è il nuovo SUV elettrico che la Casa tedesca lancerà a breve sul mercato cinese. Il nuovo modello, che sarà prodotto da Volkswagen Anhui, joint-venture tra il costruttore di Wolfsburg e JAC Motors, andando ad affiancare le sorelle minori Unyx 06 e 07 già in gamma, è stato svelato attraverso le prime immagini che sono state diffuse in Cina.

La Volkswagen ID. Unyx 08, modello di serie che era stato prefigurato dalla ID. Evo concept svelata qualche mese fa al Salone di Shanghai, si presenta con un design inedito rispetto ai modelli della gamma ID venduti in Europa. Una radicale diversità stilistica che è evidente soprattutto nell’anteriore caratterizzato da un’inedito taglio dei gruppi ottici e da un elemento di colore scuro a contrasto che si estende sulla fiancata. Ulteriori dettagli in nero si notato sui profili dei passaruota e sui montanti anteriori, mentre sul posteriore spicca il logo luminoso in rosso a dominare la parte centrale della coda, in mezzo ai fanali stretti e allungati che convergono centralmente sul portellone.

Potenza di oltre 500 CV e autonomia superiore ai 700 km

Grazie ai dati tecnici comunicati al Ministero dei trasporti cinese per le pratiche di omologazione, scopriamo che la Volkswagen ID. Unyx 08 ha un abitacolo in grado di ospitare cinque persone e misura 5 metri in lunghezza, per un passo di 3,03 metri. Sul fronte delle motorizzazioni, la gamma proporrà due varianti del SUV: una con motore singolo e 313 CV di potenza e l’altra con due motori e oltre 500 CV. Non si conosce ancora la capacità della batteria, né il livello di autonomia massima dichiarata, con Volkswagen che punta a superare i 700 km, nel ciclo CLTC, di percorrenza con una singola carica.

