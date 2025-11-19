Maserati Grecale Lamina Blu: fascinosa nuova serie speciale del SUV del Tridente [FOTO]

Esterni nell'elegante blu Night Interaction con pinze freno e dettagli in giallo

di Gaetano Scavuzzo19 Novembre, 2025

Maserati Grecale Lamina Blu

Maserati svela la Grecale Lamina Blu, una nuova serie speciale che combina look esclusivo e sofisticato ad una dotazione tecnologica completa. Realizzata sulla versione base della Grecale, la special edition Lamina Blu incrementa il fascino estetico grazie alla carrozzeria in Night Interaction, un elegante tinta metallica a doppio strato che esalta le linee scultoree della Grecale. La raffinata configurazione è impreziosita da cerchi Crio da 21 pollici, pinze freno gialle e il logo del Tridente in giallo sul montante posteriore. A completare il look esterno ci sono i fari Matrix LED e i vetri posteriori oscurati.

Abitacolo ancora più raffinato

Gli interni della Maserati Grecale Lamina Blu rendono omaggio al savoir-faire italiano e alla maestria artigianale del marchio del Tridente, attraverso i rivestimenti in pelle premium Chocolate, o in alternativa in pelle premium Ghiaccio, con inserti in radica a poro aperto, mentre la pedaliera sportiva in acciaio pone l’accento sullo spirito più dinamico e prestazionale di Maserati.

Maserati Grecale Lamina Blu

Dotazione arricchita e motore 2.0 mild-hybrid da 250 CV

La Grecale Lamina Blu porta al top il comfort di bordo grazie a una dotazione di serie completa che si arricchisce del portellone elettrico con sensore di movimento, dei sedili anteriori elettrici a 12 vie riscaldati (o 14 vie con pelle premium Ghiaccio) e la telecamera a 360°.

Per quanto riguarda la motorizzazione, sotto il cofano della Maserati Grecale Lamina Blu troviamo il consueto motore 2.0 litri mild-hybrid turbo da 250 CV abbinato al cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione integrale con differenziale posteriore meccanico autobloccante a slittamento limitato.

Foto: Maserati Grecale Lamina Blu

