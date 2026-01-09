Suzuki e FITri insieme per il Suzuki Winter Triathlon Circuit 2026

Suzuki conferma ancora una volta la sua vicinanza agli sport all’aria aperta, rinnovando per il terzo anno il sostegno al Suzuki Winter Triathlon Circuit, in collaborazione con FITri – la Federazione Italiana Triathlon. Un legame che va oltre la semplice sponsorizzazione: rappresenta una vera e propria condivisione di valori come libertà, sfida personale e rispetto per la natura, valori che da sempre caratterizzano il marchio giapponese.

La Federazione Italiana Triathlon ha scelto Suzuki per accompagnare il Winter Triathlon Circuit 2026

Il circuito 2026 promette emozioni lungo tutto l’arco alpino. Si parte il 10-11 gennaio a Predazzo, in Trentino, per proseguire a Cogne il 24-25 gennaio e ad Alagna Valsesia il 7-8 febbraio, concludendo il 22 febbraio a Monte Bondone. Tra i partecipanti figurano alcuni dei volti più noti della disciplina, come Franco Pesavento e Alessandro Saravalle, pronti a sfidarsi su percorsi innevati e spettacolari.

Il Winter Triathlon non è una semplice gara: unisce corsa, mountain bike e sci di fondo in un’unica prova continua, dove resistenza e versatilità sono essenziali. Gli atleti devono affrontare neve, ghiaccio e tracciati impegnativi, proprio come i modelli a trazione integrale della gamma 100% Hybrid Suzuki, pensati per offrire controllo e sicurezza in ogni condizione.

Questa manifestazione è anche un invito a vivere la montagna in modo attivo e consapevole, celebrando lo sport come esperienza completa. Suzuki, con la sua presenza costante, sottolinea l’importanza di uno stile di vita dinamico e sostenibile, in sintonia con l’ambiente invernale. Partecipare o seguire il Suzuki Winter Triathlon significa immergersi in un mondo dove adrenalina, passione e natura si incontrano, esattamente come avviene da oltre dieci anni tra Suzuki e gli sport del ghiaccio e della neve.

