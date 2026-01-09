Suzuki e FITri insieme per il Suzuki Winter Triathlon Circuit 2026

La Federazione Italiana Triathlon ha scelto Suzuki per accompagnare il Winter Triathlon Circuit 2026 

di Andrea Senatore9 Gennaio, 2026

Suzuki

Suzuki e FITri insieme per il Suzuki Winter Triathlon Circuit 2026

Suzuki conferma ancora una volta la sua vicinanza agli sport all’aria aperta, rinnovando per il terzo anno il sostegno al Suzuki Winter Triathlon Circuit, in collaborazione con FITri – la Federazione Italiana Triathlon. Un legame che va oltre la semplice sponsorizzazione: rappresenta una vera e propria condivisione di valori come libertà, sfida personale e rispetto per la natura, valori che da sempre caratterizzano il marchio giapponese.

La Federazione Italiana Triathlon ha scelto Suzuki per accompagnare il Winter Triathlon Circuit 2026

Il circuito 2026 promette emozioni lungo tutto l’arco alpino. Si parte il 10-11 gennaio a Predazzo, in Trentino, per proseguire a Cogne il 24-25 gennaio e ad Alagna Valsesia il 7-8 febbraio, concludendo il 22 febbraio a Monte Bondone. Tra i partecipanti figurano alcuni dei volti più noti della disciplina, come Franco Pesavento e Alessandro Saravalle, pronti a sfidarsi su percorsi innevati e spettacolari.

Il Winter Triathlon non è una semplice gara: unisce corsa, mountain bike e sci di fondo in un’unica prova continua, dove resistenza e versatilità sono essenziali. Gli atleti devono affrontare neve, ghiaccio e tracciati impegnativi, proprio come i modelli a trazione integrale della gamma 100% Hybrid Suzuki, pensati per offrire controllo e sicurezza in ogni condizione.

Suzuki e FITri insieme per la Suzuki Winter Triathlon Circuit 2026

Questa manifestazione è anche un invito a vivere la montagna in modo attivo e consapevole, celebrando lo sport come esperienza completa. Suzuki, con la sua presenza costante, sottolinea l’importanza di uno stile di vita dinamico e sostenibile, in sintonia con l’ambiente invernale. Partecipare o seguire il Suzuki Winter Triathlon significa immergersi in un mondo dove adrenalina, passione e natura si incontrano, esattamente come avviene da oltre dieci anni tra Suzuki e gli sport del ghiaccio e della neve.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)
Suzuki auto ufficiale del Festival di Sanremo 2026 Suzuki auto ufficiale del Festival di Sanremo 2026
Auto

Suzuki auto ufficiale del Festival di Sanremo 2026

Anche per la prossima edizione Suzuki sarà protagonista all'evento musicale più atteso dell'anno
Suzuki sarà ancora una volta l‘auto ufficiale del Festival di Sanremo, con una partnership confermata anche per l’edizione 2026 che

Ultime news Suzuki

Foto

Mazda CX-6e 2026 - Foto live FIAT Qubo L Kia EV2 2026 - Foto ufficiali Stellantis Pro One - Salone di Bruxelles 2026 XPeng P7+ 2026 - Salone di Bruxelles 2026 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa Jeep Avenger Black Edition Peugeot 408 2026 - Foto live Maserati Grecale Cristallo Galleria 2026-01-08 20-44 China Car of the Year 2026 Red Bull RB17 Tutte le foto