Suzuki rinnova il legame con il Tour of the Alps: sarà ancora Auto ufficiale dell’edizione 2026

Per il settimo anno di fila, Suzuki torna al fianco del Tour of the Alps, confermando una presenza che ormai va ben oltre il semplice ruolo di sponsor. Quello tra il marchio giapponese e la corsa euro-regionale è diventato negli anni un legame vero, costruito attorno a valori che parlano la stessa lingua: passione, impegno, spirito di sacrificio, rispetto e voglia di mettersi alla prova. Tutto ciò che appartiene al ciclismo, in fondo, appartiene anche al modo in cui Suzuki interpreta il proprio lavoro.

Suzuki sarà ancora una volta Auto ufficiale della manifestazione

In vista della 49ª edizione del Tour of the Alps 2026, in programma dal 20 al 24 aprile tra Tirolo, Alto Adige e Trentino, Suzuki sarà ancora una volta Auto ufficiale della manifestazione. Un ruolo importante in una delle corse a tappe più apprezzate del calendario primaverile UCI Pro Series, capace negli anni di ritagliarsi uno spazio molto riconoscibile grazie a un percorso impegnativo, spettacolare e profondamente legato al territorio alpino.

Anche per questa edizione, Suzuki metterà a disposizione dell’organizzazione del Gruppo Sportivo Alto Garda una flotta di vetture 100% hybrid composta da Swift Hybrid, Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid. Saranno loro a seguire la corsa da vicino, tappa dopo tappa, accompagnando tutta la macchina organizzativa e garantendo il supporto necessario dal punto di vista logistico e operativo. Un lavoro spesso silenzioso, ma fondamentale perché tutto funzioni al meglio lungo il percorso.

La scelta di affidarsi a una gamma completamente ibrida racconta bene la direzione che Suzuki ha deciso di seguire. Non è solo una decisione pratica, ma anche un modo per portare dentro un evento sportivo un’idea di mobilità più attuale, efficiente e coerente con i tempi. In questo senso, i modelli scelti rappresentano bene l’identità del marchio, ognuno con caratteristiche precise ma tutti accomunati da una filosofia concreta e funzionale.

Vitara Hybrid, per esempio, è uno dei nomi più riconoscibili della storia Suzuki. Da oltre trent’anni porta avanti l’eredità del DNA 4×4 della casa e continua a farlo con una formula che unisce robustezza, semplicità d’uso e tecnologia. Con il sistema ibrido a 48 volt e la trazione integrale ALLGRIP Select, è pensata per affrontare con sicurezza e naturalezza situazioni di guida molto diverse tra loro. È un modello che nel tempo ha saputo evolversi, senza perdere quel carattere concreto e affidabile che l’ha sempre contraddistinto.

Accanto a Vitara c’è S-Cross Hybrid, che interpreta il ruolo del SUV in chiave versatile e moderna. È spaziosa, comoda, ben attrezzata e adatta tanto ai lunghi spostamenti quanto all’uso quotidiano. Anche qui troviamo la motorizzazione ibrida e la trazione integrale ALLGRIP Select, a conferma di un’impostazione pensata per offrire sicurezza, praticità e libertà di movimento. È il tipo di auto che si adatta facilmente a contesti diversi, proprio come richiede una manifestazione che attraversa territori complessi e affascinanti.

A completare la flotta c’è la nuova Swift Hybrid, quarta generazione di uno dei modelli simbolo del marchio. Compatta, leggera, agile, continua a occupare uno spazio tutto suo nel segmento B grazie a una formula che mette insieme efficienza, facilità d’uso e piacere di guida. La possibilità di sceglierla a due o quattro ruote motrici, con sistema ALLGRIP Auto, e con cambio manuale o automatico, conferma la volontà di Suzuki di offrire soluzioni concrete e accessibili, senza rinunciare a sicurezza e dinamismo.

Ma il punto più interessante di questa collaborazione sta nel fatto che tra Suzuki e il Tour of the Alps esiste una vicinanza che nasce prima di tutto da una visione comune. Il ciclismo è uno sport duro, fatto di costanza, fatica, disciplina e determinazione. Richiede la capacità di non fermarsi, di migliorarsi poco alla volta, di inseguire un obiettivo anche quando la strada si fa più difficile. È un atteggiamento che Suzuki sente molto vicino al proprio, e che ritrova nel lavoro quotidiano dei suoi ingegneri, impegnati a progettare veicoli affidabili, efficienti e attenti all’ambiente.

Non a caso, il rapporto tra Suzuki e il mondo delle due ruote non si esaurisce con questa corsa. Ne è una conferma il Suzuki Bike Day, che nel 2026 raggiungerà la sua sesta edizione e che il 20 giugno porterà ancora una volta al Misano World Circuit Marco Simoncelli una giornata dedicata alla mobilità condivisa e sostenibile.

Rate this post