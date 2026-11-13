Volkswagen T-Roc R 2027: la variante sportiva è vicina al debutto

La Volkswagen T-Roc R è sempre più vicina al debutto. La variante sportiva del crossover tedesco si è mostrata nuovamente durante i test di collaudo, sempre con la consueta copertura, ma questa volta è stata direttamente la casa tedesca a fornire le immagini, sui profili social della pagina ufficiale ‘Volkswagen R’. Segnale che il suo approdo sul mercato è ormai piuttosto imminente e la presentazione dovrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane.

Linee più affilate e quattro terminali

Le coperture sono ancora importanti, con le classiche pellicole per coprire la carrozzeria, ma comunque si possono notare alcuni elementi che la differenzieranno dal resto della gamma, rendendola decisamente più aggressiva e con un pacchetto aerodinamico specifico. Il frontale propone un nuovo paraurti specifico e delle linee più affilate, mentre lateralmente si possono notare minigonne più pronunciate, per arrivare ad un posteriore con un paraurti rivisto e con ben visibili i quattro terminali di scarico, disposti a coppie.

Non ci sono immagini dell’interno dell’abitacolo, invece, ma ci attendiamo qualche elemento caratteristico anche da questo punto di vista. Come visto in altre varianti a più alte prestazioni di casa Volkswagen, probabile siano presenti volante e sedili sportivi, così come la pedaliera in allumino. Dal punto di vista tecnologico, invece, probabile vengano ripresi gli elementi della T-Roc di serie, magari con qualche grafica specifica legata alle prestazioni.

Un motore da 333 CV

Non ci sono ancora informazioni ufficiali a livello tecnico, ma la nuova Volkswagen T-Roc R dovrebbe montare il motore quattro cilindri TSI 2.0 litri, molto simile a quello dell’attuale Golf R, in grado di sviluppare una potenza massima di 333 CV. Sul crossover sportivo tale propulsore a benzina dovrebbe però essere affiancato da un sistema mild-hybrid a 48 V, che permetterà di ridurre consumi ed emissioni, oltre a fornire una boost di potenza. A completare la configurazione meccanica della nuova T-Roc R, sono attesi il cambio automatico DSG a doppia frizione a 7 marce e la trazione integrale 4Motion con torque vectoring, elementi specifici per l’assetto, oltre ad una specifica modalità “Drift” pensata per esaltare il divertimento di guida.

Presentazione a breve

Pur fornendo queste immagini sui propri profili social ufficiali, la casa tedesca non ha rivelato quando verrà presentata ufficialmente la nuova Volkswagen T-Roc R. Tuttavia, dovrebbe mancare pochissimo per vederla nella sua veste definitiva, probabilmente già entro la fine di quest’anno. Al più tardi, nelle prime settimane del 2027. E non sono escluse, nel frattempo, nuove anticipazioni o indiscrezioni su questa variante sportiva del crossover di Wolfsburg.

Quando sarà presentata la nuova Volkswagen T-Roc R?

Volkswagen non ha ancora comunicato una data ufficiale per la presentazione della variante sportiva. La casa tedesca ha però pubblicato nuove immagini dei prototipi impegnati nei test di collaudo attraverso i profili social ufficiali Volkswagen R. Il debutto potrebbe avvenire entro la fine del 2026 oppure nelle prime settimane del 2027.

Quale motore dovrebbe avere la Volkswagen T-Roc R 2027?

La nuova T-Roc R dovrebbe utilizzare un quattro cilindri 2.0 TSI a benzina, simile a quello dell’attuale Golf R, con una potenza massima attesa di 333 CV. Il propulsore dovrebbe essere affiancato da un sistema mild hybrid a 48 Volt.

Quali caratteristiche tecniche sono previste?

Tra le soluzioni attese figurano il cambio automatico DSG a doppia frizione a sette rapporti e la trazione integrale 4Motion con torque vectoring. Si parla anche di elementi specifici per l’assetto e di una modalità Drift pensata per rendere più coinvolgente la guida.

Come cambierà il design della T-Roc R?

La variante sportiva avrà un aspetto più aggressivo rispetto alle altre versioni. Sono visibili un paraurti anteriore specifico, minigonne più pronunciate, un paraurti posteriore rivisto e quattro terminali di scarico, disposti a coppie. Per l’abitacolo sono attesi sedili e volante sportivi e una pedaliera in alluminio.

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