Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit: presentate a Torino le due serate evento dell’11 e 12 settembre in diretta su Rai1

È stato presentato, mercoledì 9 settembre presso la Sala Carpanini del Comune di Torino, Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit, il grande evento musicale che venerdì 11 e sabato 12 settembre porterà sul palco dell’Inalpi Arena di Torino gli interpreti originali di alcune delle canzoni italiane e internazionali più amate dagli anni ’80 ai 2000.

Alla conferenza stampa sono intervenuti Massimo Nalli, Presidente e CEO di Suzuki Italia, i conduttori Antonella Clerici e Clementino, Domenico Carretta, Assessore della Città di Torino con delega allo Sport, ai Grandi Eventi, al Turismo e al Tempo Libero, e Williams Di Liberatore, Direttore Intrattenimento Prime Time Rai. L’incontro ha rappresentato l’occasione per svelare gli ultimi dettagli delle due serate evento, che quest’anno saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai1.

Prodotto da A1 Pictures in collaborazione con la Direzione Intrattenimento Prime Time Rai, Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit andrà in onda in diretta televisiva, in prima serata su Rai1, venerdì 11 e sabato 12 settembre. Lo show sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.

Nuova Suzuki eVITARA protagonista delle clip dell’anteprima

Nuova Suzuki eVITARA sarà l’anima delle clip video dell’Anteprima del programma, accompagnando gli spettatori nei momenti che precedono la messa in onda. Con il suo design moderno ed energico è la vettura perfetta per Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit: pronta a varcare i confini della città a ritmo di musica, è pensata per sostenere stili di vita dinamici, a stretto contatto con la natura e nel massimo rispetto dell’ambiente.

Suzuki e la musica: una passione che unisce

Con Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit, Suzuki riafferma la propria vicinanza al mondo della musica, riconoscendolo come uno straordinario territorio di passione, energia e condivisione.

“Per Suzuki è un privilegio poter sostenere il mondo della musica, il linguaggio universale che riesce nel miracolo di unire culture, persone e generazioni in emozioni condivise. La musica rappresenta una delle grandi passioni di noi Italiani: in essa ritroviamo valori affini a quelli del nostro Marchio: la ricerca dell’emozione, l’autenticità, il desiderio di aiutare i nostri Clienti a vivere le proprie passioni. Suzuki Jukebox, con la spontaneità e l’energia di Antonella Clerici e Clementino, trasforma le canzoni che fanno parte della nostra memoria in una continua emozione dal primo minuto fino alle ultime note. Dopo il successo del 2025, buon divertimento a chi vorrà emozionarsi, anche quest’anno” – Massimo Nalli, Presidente e CEO di Suzuki Italia.

La line-up delle due serate

Le due serate proporranno un viaggio attraverso alcuni dei più grandi successi della musica italiana e internazionale, interpretati dal vivo dagli artisti che li hanno resi celebri.

Venerdì 11 settembre saliranno sul palco dell’Inalpi Arena: Cristina D’Avena, DSL*Dire Straits Legacy, Drupi, Filippo Graziani, Irene Grandi, Loredana Bertè, Lou Bega, Nek, Neri per Caso, Nino Buonocore, Patty Pravo e gli Sugarfree.

Sabato 12 settembre sarà invece la volta di: Alberto Bertoli, Anna Oxa, Erminio Sinni, Gaetano Curreri e gli Stadio, Gazebo, Francesco Renga, Luca Dirisio, Mario Biondi, Paul Young, Sabrina Salerno, Spagna e i Toploader.

I biglietti per partecipare all’evento sono in vendita sul sito ufficiale TicketOne.

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