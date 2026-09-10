Omoda & Jaecoo per la prima volta in Top 10 in Italia

Agosto 2026 entra negli annali di OMODA & JAECOO in Italia: con 2.883 immatricolazioni il marchio del Gruppo Chery è riuscito per la prima volta a entrare nella Top 10 del mercato italiano, piazzandosi al nono posto assoluto e risultando il primo tra tutti i costruttori cinesi presenti nel Paese nel mese. Un traguardo che arriva a poco più di due anni dallo sbarco del gruppo in Italia, avvenuto nel luglio 2024.

Il debutto in Top 10: come ci è arrivato OMODA & JAECOO

Il risultato di agosto consolida una crescita costante che il marchio sta portando avanti dal suo arrivo sul mercato italiano. A trainare le vendite è una gamma di SUV e crossover che copre tutte le principali motorizzazioni disponibili oggi: benzina, full hybrid, plug-in hybrid e 100% elettrica, con modelli come Omoda 5, Omoda 7 SHS-P, Omoda 9 SHS-P, Jaecoo 5, Jaecoo 7 e Jaecoo 8 SHS-P. Nei primi otto mesi del 2026 il marchio ha immatricolato complessivamente 28.269 vetture in Italia, pari al 2,48% del mercato nazionale.

Un agosto da record anche a livello globale

Il dato italiano si inserisce in un mese eccezionale su scala mondiale per OMODA & JAECOO: 65.576 vetture vendute a livello globale, in crescita del 101,7% rispetto allo stesso mese del 2025, il sesto mese consecutivo sopra quota 60.000 unità. Le vetture elettrificate (NEV, new energy vehicles) hanno pesato per 49.712 unità, in aumento del 167,5% su base annua. Da gennaio ad agosto 2026 le vendite mondiali hanno raggiunto quota 514.425, portando il totale complessivo dal debutto del marchio oltre 1,3 milioni di vetture. Il modello più venduto del mese a livello globale è stato il Jaecoo 5, con 29.520 unità.

Regno Unito secondo mercato del marchio, bene anche Spagna e Francia

In Europa il risultato più rilevante arriva dal Regno Unito, dove OMODA & JAECOO è salito al secondo posto assoluto del mercato con 6.238 immatricolazioni e una quota del 6,62%. Tre modelli del marchio figurano nella Top 10 britannica di agosto: Jaecoo 7 secondo con 2.022 unità, Jaecoo 5 quarto con 1.670, Omoda 5 sesto con 1.465. A meno di due anni dall’ingresso nel mercato britannico, il marchio ha superato le 100.000 vetture vendute, di cui 67.971 immatricolate nel solo 2026.

In Spagna le immatricolazioni di agosto sono state 2.312 (+43,3%), con una quota del 3,4% e un cumulato gennaio-agosto di 25.465 unità (+80,2%), già superiore all’intero 2025; le versioni ibride e plug-in hybrid con tecnologia SHS hanno rappresentato l’89,5% delle consegne spagnole del mese. In Francia il marchio ha immatricolato 1.518 vetture (quota 1,64%), volumi ormai paragonabili a quelli di costruttori affermati. Fuori dall’Europa, l’Australia è cresciuta del 340,6% (2.200 unità), mentre il Brasile, con 5.902 immatricolazioni, ha segnato il settimo record mensile consecutivo, superando le 28.000 vetture nel 2026.

I prossimi appuntamenti: Salone Auto Torino e Parigi

Dopo il debutto europeo di agosto a Barcellona, l’OMODA 4 sarà presentata in anteprima nazionale al Salone Auto Torino, in programma dall’11 al 13 settembre nel centro cittadino. In ottobre il marchio sarà per la prima volta al Salone di Parigi, dove il modello avrà la sua première francese insieme alla prima presentazione pubblica in Europa dell’AI cockpit. Il 20 ottobre, a Wuhu in Cina, il Chery International User Summit riunirà media, clienti e rappresentanti delle community da tutto il mondo.

Domande frequenti su OMODA & JAECOO in Italia

Quante auto ha immatricolato OMODA & JAECOO in Italia ad agosto 2026?

OMODA & JAECOO ha immatricolato 2.883 vetture in Italia ad agosto 2026, un risultato che gli è valso per la prima volta l’ingresso nella Top 10 del mercato nazionale, al nono posto assoluto tra tutti i marchi.

Da quanto tempo OMODA & JAECOO è presente in Italia?

Il Gruppo Chery, a cui fanno capo i marchi OMODA e JAECOO, è sbarcato sul mercato italiano nel luglio 2024. In poco più di due anni ha raggiunto una quota di mercato del 2,48% nei primi otto mesi del 2026.

Quali modelli vende OMODA & JAECOO in Italia?

La gamma comprende SUV e crossover a benzina, full hybrid, plug-in hybrid e 100% elettrici: tra i modelli disponibili ci sono Omoda 5, Omoda 5 EV, Omoda 7 SHS-P, Omoda 9 SHS-P, Jaecoo 5, Jaecoo 5 EV, Jaecoo 7 e Jaecoo 8 SHS-P.

Qual è il mercato europeo dove OMODA & JAECOO va meglio?

Il Regno Unito è il mercato più forte del marchio in Europa: ad agosto 2026 OMODA & JAECOO è salito al secondo posto assoluto con una quota del 6,62%, superando le 100.000 vetture vendute complessive a meno di due anni dal lancio nel Paese.

Quali sono i prossimi appuntamenti di OMODA & JAECOO?

Il marchio presenterà in anteprima nazionale l’OMODA 4 al Salone Auto Torino (11-13 settembre 2026), per poi debuttare per la prima volta al Salone di Parigi in ottobre, dove il modello avrà la sua première francese insieme alla presentazione pubblica europea dell’AI cockpit.

Come sono andate le vendite globali di OMODA & JAECOO ad agosto 2026?

A livello mondiale il marchio ha venduto 65.576 vetture ad agosto 2026, in crescita del 101,7% sull’anno precedente, con il totale cumulato dal debutto che ha superato 1,3 milioni di unità vendute.

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