Tangenziale di Varese: sconto del 50% sui pedaggi per gli utenti abituali

Pedaggio dimezzato per un anno sulla Tangenziale di Varese A60 per chi utilizza abitualmente la strada. L’annuncio della nuova misura arriva dalla Regione Lombardia che, insieme a Concessioni Autostradali Lombarde (Cal) e Autostrada Pedemontana Lombarda (Apl), da tempo è impegnata sul tema.

Ne possono beneficiare i veicoli di classe 1 e classe 2

La nuova agevolazione, che sarà attiva per un anno a partire dal 1° marzo 2025, prevede uno sconto del 50% sui pedaggi per i veicoli di classe 1 (auto e moto) e di classe 2 (auto con rimorchio e furgoncini). A poter usufruire della tariffa dimezzata sono gli utenti dotati di una metodologia automatica di pagamento (Telepedaggio o Conto Targa). Ai viaggiatori beneficiari sarà applicato uno sconto del 50% sui pedaggi che scatterà a partire dal decimo giorno di transito del mese e sarà garantito per tutti i transiti effettuati nell’arco dello stesso mese, inclusi quelli antecedenti alla soglia per accedere all’agevolazione.

Per i veicoli di classe 3 (furgoni, camion e pullman) e classe 4 (TIR e veicoli di classe 3 con rimorchio), invece, resta invariata la promozione attualmente vigente, che prevede l’applicazione di uno sconto del 20% per i pedaggi a partire dal sesto giorno di transito nell’arco dello stesso mese.

Sull’introduzione della nuova agevolazione il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sottolinea come “l’iniziativa sia un ulteriore segno concreto dell’attenzione che riserviamo alle necessità dei cittadini e del sistema economico e produttivo nel suo complesso. Siamo una terra dinamica, che si muove per lavorare e generare benessere: come Regione dimostriamo con i fatti un impegno costante a favore del territorio riuscendo ad attivare, come in questo caso, misure in grado di offrire benefici tangibili anche sul tema cruciale delle infrastrutture e della mobilità. Abbiamo lavorato con il consueto pragmatismo lombardo, insieme a tutti i soggetti coinvolti, per raggiungere questo risultato assolutamente rilevante”.

L’assessore Terzi: “Così si alleggerisce la viabilità locale”

“L’agevolazione – evidenzia l’assessore regionale lombardo alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi – costituirà un vantaggio considerevole per i cittadini che utilizzano frequentemente la Tangenziale di Varese e avrà l’effetto di alleggerire la viabilità locale dei Comuni che gravitano lungo l’asse della A60 mitigando, nel contempo, i disagi generati dalla chiusura del viadotto di Vedano per interventi di manutenzione straordinaria. L’iniziativa sarà utile anche nell’ottica di sgravare la provinciale SP 57″.

