Terribile schianto in Ferrari, morto Vince Zampella: addio al co-creatore di Call of Duty [VIDEO]

Un terribile schianto ad alta velocità alla guida della sua Ferrari è costato la vita a Vince Zampella, 55 anni, noto sviluppatore di videogiochi e creatore di titoli di successo planetario, conosciuto principalmente per essere il co-creatore della saga videoludica “Call of Duty”. Zampella è morto in un terrificante incidente stradale, avvenuto a Los Angeles, mentre era al volante della sua Ferrari che, all’uscita da una galleria, è finita fuori strada, schiantandosi contro il muretto per poi prendere immediatamente fuoco dopo il violento impatto.

Lo schianto in Ferrari che ha fatto due morti

L’incidente, avvenuto domenica lungo una strada panoramica a nord di Los Angeles, nelle montagne di San Gabriel, è stato ripreso in alcuni video pubblicati poi in Rete, con le immagini che mostrano la Ferrari 296 GTS rossa guidata da Zampella che esce ad alta velocità da una galleria, per poi perdere aderenza sull’asfalto e andare a schiantarsi violentemente contro la barriera di cemento a margine della carreggiata. La supercar ha preso subito fuoco, non lasciando scampo a Zampella: il 55enne è rimasto intrappolato nell’auto in fiamme ed è morto prima dell’arrivo dei soccorsi. Insieme a Zampella viaggiava un altro passeggero, morto anche lui poco dopo essere stato trasportato in ospedale.

Chi era Vince Zampella

La notizia della morte di Zampella ha scosso il mondo dell’industria videoludica, di cui il 55enne era una figura chiave. Dopo aver guidato Infinity Ward, lo studio dietro al successo mondiale di Call of Duty, nel 2010 Zampella aveva lasciato Infinity Ward a causa di contrasti con Electronics Arts e Activision, fondando insieme ad altri due designer di videogiochi, Jason West e Grant Collier, il proprio studio Respwan Entertainment, che negli ultimi anni ha lanciato altri titoli di successo come Titanfall e Apex Legends.

