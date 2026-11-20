Tesla ha annunciato di aver ricevuto l’approvazione delle autorità competenti per Tesla Assisted Driving in Italia. La funzione di guida assistita avanzata verrà distribuita sui veicoli dei clienti italiani a breve, tramite aggiornamento software via Internet.

Dopo il debutto europeo nei Paesi Bassi nell’aprile 2026, l’Italia diventa così il tredicesimo mercato in cui Tesla Assisted Driving viene reso disponibile ai clienti, una tappa che l’azienda definisce fondamentale nel percorso verso strade più sicure in tutto il continente.

Tesla Assisted Driving: cos’è e come funziona

Tesla Assisted Driving è una suite di funzioni avanzate di Driver Assistance che permette ai veicoli Tesla di affrontare quasi qualsiasi percorso con la supervisione attiva del conducente. Il sistema è progettato per gestire le situazioni più stressanti della guida quotidiana: Tesla Assisted Driving è in grado di percorrere strade urbane, gestire le intersezioni, effettuare cambi di corsia e molto altro.

Il sistema impara allo stesso modo degli esseri umani, ovvero attraverso l’esperienza: la flotta globale di veicoli Tesla percorre collettivamente oltre 320 milioni di chilometri ogni giorno, generando dati di guida anonimi e aggregati, utilizzati per addestrare Tesla Assisted Driving a rispondere anche agli scenari di guida più rari.

Al centro della funzione c’è una rete neurale end-to-end addestrata su dati di guida reali, che interpreta l’ambiente circostante e genera direttamente i comandi di controllo del veicolo, senza affidarsi a regole codificate manualmente per ogni situazione. Secondo Tesla, quando è abilitato il sistema utilizza principalmente le telecamere esterne del veicolo e l’intelligenza artificiale per navigare nel mondo reale, con l’elaborazione in tempo reale dei dati che avviene direttamente sul computer IA di bordo; la partecipazione all’apprendimento della flotta si basa sul consenso dell’utente, che condivide con Tesla solo dati anonimi.

Nella sua forma attuale, Tesla Assisted Driving richiede comunque la supervisione attiva del conducente e non rende il veicolo autonomo: il conducente resta responsabile in ogni momento durante l’uso della funzione. Secondo i dati diffusi da Tesla, con la funzione attiva la probabilità di collisione per chilometro percorso sarebbe fino a 7 volte inferiore rispetto alla guida manuale; ad oggi sono stati percorsi oltre 28 miliardi di chilometri nel mondo con Tesla Assisted Driving.

Il debutto in Europa e l’arrivo in Italia

Per oltre due anni Tesla ha lavorato alla distribuzione di Assisted Driving in Europa, producendo migliaia di pagine di documentazione, migliaia di scenari di test su strada e decine di studi sulle prestazioni e sui risultati in materia di sicurezza, oltre a fornire dimostrazioni alle autorità di regolamentazione di quasi tutti i paesi dell’Unione Europea.

Alla fine del 2025 Tesla aveva iniziato a offrire esperienze da passeggero di Assisted Driving in alcuni paesi europei, una campagna aperta al pubblico che ha permesso a oltre 22.000 persone di provare la funzionalità in prima persona sulle strade del continente. Da aprile 2026, quando è iniziata la distribuzione ai clienti nei Paesi Bassi, in Europa sono stati percorsi oltre 200 milioni di chilometri con Tesla Assisted Driving.

La funzione è ora disponibile in 12 paesi europei: Paesi Bassi, Lituania, Estonia, Danimarca, Belgio, Slovenia, Cechia, Croazia, Slovacchia, Lettonia, Finlandia e, da oggi, Italia. La distribuzione ai clienti italiani inizierà a breve tramite aggiornamento software via Internet.

Prezzi e modelli compatibili

Tesla Assisted Driving sarà disponibile in Italia al prezzo di 99 euro al mese. Tutti i veicoli Tesla sono dotati di serie di funzionalità avanzate di Driver Assistance, con pacchetti opzionali aggiuntivi disponibili su tutte le nuove Model 3 e Model Y.

In Italia, Tesla Model 3 è disponibile a partire da 36.990 euro, con tasso di interesse a partire dall’1,99% TAN e 2,04% TAEG. Tesla Model Y è invece disponibile a partire da 38.990 euro, grazie al bonus permuta di 2.980 euro.

Domande frequenti su Tesla Assisted Driving

Cos’è Tesla Assisted Driving?

È una suite di funzioni avanzate di Driver Assistance che, con la supervisione attiva del conducente, permette ai veicoli Tesla di gestire strade urbane, intersezioni, cambi di corsia e altre situazioni di guida quotidiana.

Da quando è disponibile in Italia?

Tesla ha ricevuto l’approvazione delle autorità competenti il 20 novembre 2026; la distribuzione ai veicoli dei clienti italiani inizierà a breve tramite aggiornamento software via Internet.

Quanto costa Tesla Assisted Driving?

Il prezzo è di 99 euro al mese ed è compatibile con le nuove Tesla Model 3 e Model Y.

Tesla Assisted Driving rende il veicolo autonomo?

No: richiede la supervisione attiva del conducente in ogni momento e non rende il veicolo autonomo, che resta responsabile della guida durante l’utilizzo della funzione.

In quali altri paesi europei è disponibile?

Oltre all’Italia, la funzione è attiva in Paesi Bassi, Lituania, Estonia, Danimarca, Belgio, Slovenia, Cechia, Croazia, Slovacchia, Lettonia e Finlandia.

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