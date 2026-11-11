Tesla Cybertruck: una cordata vuole salvare il pick-up elettrico

Il destino della Tesla Cybertruck appare segnato. Elon Musk ha annunciato, nei giorni scorsi, la fine della produzione del discusso pick-up elettrico, nel corso del 2027, per fare spazio al Cybercab. Il fondatore e CEO del marchio americano, pur annunciando un aumento dei turni per accelerare la produzione, ha anche ammesso che un po’ di clienti non riceveranno il veicolo e saranno rimborsati. Ma potrebbe non essere ancora detta l’ultima parola per questo modello.

La proposta di Unplugged Performance

È Unplugged Performance, un’azienda americana nota per l’offerta di componenti aftermarket e per il tuning proprio di modelli Tesla, a lanciare la propria proposta. “Saremmo noti di rilevare la linea del Cybertruck – viene scritto su X dal profilo ufficiale – La finanzieremmo con un consorzio di investitori e la gestiremmo senza costi per lo spazio produttivo, il personale o l’attenzione di Tesla”. Lasciando spazio al Cybercab, il robotaxi su cui punta il marchio di Musk per il prossimo futuro.

An open offer to Tesla: We fully support putting Cybercab first, and we’d be glad to take the Cybertruck line off your hands.

We’d fund it with a consortium of investors and run it at no cost to Tesla’s floor space, headcount, or focus. All of that goes to Cybercab. Cybercab gets first call on battery cells too. We’ll wait our turn.

Tesla gains incremental profit: a license fee, plus FSD and Robotaxi network revenues on every vehicle built.

We’d build the Cybertruck, a three-row CyberSUV, and an unmanned CyberCargo hauler. More autonomous miles, across every surface of this planet and beyond.

Worth a conversation? — UP (@UnpluggedTesla) November 10, 2026

In cambio, la casa di Austin incasserebbe una “licenza più i ricavi di FSD e della rete Robotaxi per ogni veicolo costruito”, mentre il Cybercab avrebbe la priorità sulle celle delle batterie. Il progetto, inoltre, non si fermerebbe al pick-up. L’azienda statunitense ha ipotizzato anche l’arrivo di un CyberSUV a tre file di sedili e di un ulteriore veicolo senza conducente, denominato CyberCargo. Si tratta di due veicoli che Tesla ha talvolta citato ma non ha mai presentato.

Inoltre, Unplugged Performance ha anche lanciato la richiesta di feedback da parte degli utenti o da possibili nuovi investitori, chiedendo di inviare una mail con le proposte, “mentre ci prepariamo ad una possibile conversazione con Tesla”. La volontà, insomma, appare reale, come confermato anche nel thread su X ai follower, ora l’attesa è per l’eventuale risposta di Elon Musk. Che solitamente non si fa attendere molto, quando viene chiamato in causa.

Tante discussioni, poche vendite

Il Cybertruck è sempre stato al centro delle polemiche e delle discussioni, sin da quando è stato presentato nel 2019. Prima per il suo design inedito con la carrozzeria molto spigolosa, poi per i continui ritardi nell’avvio della produzione e, infine, per un numero di vendite decisamente inferiori, rispetto alle aspettative. Insomma, un modello di cui si è parlato moltissimo, ma senza ricevere i consensi sperati, con meno di 100.000 esemplari venduti.

Anche se l’annuncio di Musk della chiusura della produzione, nel corso del 2027, è stato inatteso ed ha provocato la delusione di molti clienti della casa americana. Che, sui social, hanno protestato per questa decisione e chiesto il salvataggio del pick-up elettrico. Il magnate statunitense però ha confermato, nei giorni successivi, la chiusura delle linee nei prossimi mesi. Chissà che questa proposta di Unplugged Performance possa ridare vita al Cybertruck.

Perché Tesla vuole interrompere la produzione del Cybertruck?

Elon Musk ha annunciato che la produzione del pick-up elettrico terminerà nel corso del 2027, per lasciare spazio al Cybercab, il robotaxi su cui Tesla punta per il prossimo futuro. Il CEO ha anche anticipato un aumento dei turni produttivi per accelerare le consegne, ammettendo che alcuni clienti potrebbero non ricevere il veicolo e saranno rimborsati.

Chi vuole salvare la produzione del Tesla Cybertruck?

La proposta arriva da Unplugged Performance, azienda americana specializzata in componenti aftermarket e tuning per i modelli Tesla. L’azienda si è detta disponibile a rilevare la linea produttiva del pick-up, finanziando l’operazione attraverso un consorzio di investitori e gestendo l’attività senza costi per Tesla relativi a spazio produttivo, personale o attenzione aziendale.

Che cosa otterrebbe Tesla dall’accordo con Unplugged Performance?

In cambio della gestione autonoma della produzione, Tesla riceverebbe una licenza e i ricavi legati al sistema FSD e alla rete Robotaxi per ogni veicolo costruito. Il Cybercab, inoltre, avrebbe la priorità sulle celle delle batterie, lasciando spazio al progetto strategico della casa americana.

Quali altri modelli potrebbero nascere dal progetto?

Oltre a mantenere in produzione il Cybertruck, Unplugged Performance ha ipotizzato lo sviluppo di un CyberSUV con tre file di sedili e di un veicolo senza conducente denominato CyberCargo. Sono due modelli che Tesla ha citato occasionalmente, senza però presentarli ufficialmente. Per ora si attende un’eventuale risposta di Elon Musk alla proposta.

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