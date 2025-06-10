Tesla ha raggiunto il traguardo degli 8 milioni di auto prodotte

Storico traguardo raggiunto dall'azienda di Elon Musk

di Andrea Senatore10 Giugno, 2025

Tesla

Tesla ha raggiunto il traguardo degli 8 milioni di auto prodotte

Tesla ha annunciato un nuovo importante traguardo nella sua storia. La casa automobilistica di Elon Musk ha ufficialmente costruito 8 milioni di auto in tutto il mondo. Venerdì l’azienda ha annunciato che l’8 milionesima auto è uscita dalle linee di produzione della Gigafactory di Berlino. L’auto in questione era una Model Y Ultra Red, come mostrano le immagini pubblicate dalla casa automobilistica che vi proponiamo.

8 milioni di auto prodotte da Tesla a livello globale: storico traguardo

Tesla ha raggiunto questo importante traguardo a circa 8 mesi dall’annuncio della produzione della vettura numero 7 milioni avvenuto ad ottobre presso lo stabilimento americano di Fremont. La casa americana è riuscita a raggiungere questo importante traguardo nonostante abbia interrotto la produzione in ciascuno dei suoi quattro stabilimenti all’inizio di quest’anno. Questo per adeguare le sue fabbriche alla produzione della nuova Model Y.

Model Y è stato il veicolo più venduto al mondo per due anni consecutivi e il fatto che l’azienda abbia sospeso la produzione per due settimane, riuscendo comunque a produrre un milione di auto in otto mesi, è sicuramente un dato impressionante. Attualmente, Tesla produce la Model Y non solo presso la Gigafactory di Berlino, ma anche presso la Gigafactory di Shanghai, la Gigafactory del Texas e la fabbrica di Fremont. Questo è l’unico modello prodotto in tutti e quattro gli stabilimenti Tesla nel mondo, distribuiti su tre continenti.

