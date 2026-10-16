Tesla Roadster: ecco l’auto volante, 0-100 in meno di 1 secondo

Nove anni di attesa sono tanti e sono trascorsi tra indiscrezioni, annunci non rispettati e boutade. Ma ora la nuova Tesla Roadster è realtà, anche se per la versione di serie servirà aspettare un paio d’anni, visto che Elon Musk ha indicato nel 2028 come anno per l’arrivo sul mercato. Ma già questa presentazione fa parlare molto, perché può volare, seppur per poco tempo ed ha prestazioni mai viste su altri modelli con lo 0-100 in meno di un secondo.

Linee squadrate e molto spigolose

Dieci anni fa era stata presentata una concept car e questa nuova versione non assomiglia a quella precedente, visto che troviamo delle linee molto più nette e spigolose, molto più simili a quanto visto sul Cybertruck. All’anteriore sono presenti dei fari triangolari a scomparsa, con una piccola linea luminosa di collegamento, mentre lateralmente notiamo appunto gli spigoli e delle portiere che si aprono verso l’alto, ad ali di gabbiano. Per arrivare ad un retro, dove è presente un alettone mobile per migliorare l’aerodinamica e quattro scarichi posteriori.

La tinta propone un bianco derivato da tecnologie utilizzate per lo spazio, che permettono protezione dai raggi solari e dal freddo. L’abitacolo, invece, è molto più tradizionale e richiama anche altri modelli del marchio di Elon Musk. Con un ampio monitor centrale, rivolto verso il conducente, il volante Yoke con corona tagliata sopra e sotto, con tecnologia steer-by-wire, sedili sportivi e due piccoli display integrati. In un ambiente minimal e senza particolari novità o soluzioni fantasiose, come avviene per il resto della vettura.

Versione ‘volante’ e prestazioni da urlo

Real life, baby https://t.co/3QEqn18wig — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

Quello che ha colpito è ovviamente la parte tecnica. A partire da un’accelerazione da 0 a 96 km/h in 0,81 secondi, scattando fino a 100 km/h in meno di un secondo. Numeri impressionanti, senza però essere ancora accompagnati dai dati tecnici, visto che Tesla non ha fornito informazioni né sui motori elettrici (quanti sono, quale potenza hanno e la velocità massima) e nemmeno sulla batteria, per sapere quale autonomia potrà avere la Roadster.

La parte più ‘curiosa’ è sicuramente quella volante. La casa di Elon Musk, infatti, ha sviluppato un sistema con ventola multimodale e sigillatura al suolo, che agisce da generatore di deportanza, aspirando l’aria da sotto il veicolo. Ciò fornisce una forza di aspirazione sufficiente a sostenere il veicolo capovolto, anche da fermo. E con la capacità di tirare attivamente la vettura verso il suolo per generare un’aderenza sufficiente, fino a 2 g di forza laterale in curva. Questa tecnologia deriva da SpaceX e sfrutta una serie di micro-razzi per alzarla da terra.

Ma la versione della Roadster con questa funzionalità, denominata Rocket e con un solo posto a bordo, sarà disponibile solamente per ‘invito’. Quindi destinata a poche persone e non sarà omologata per la circolazione stradale. Dunque, non vedremo delle Tesla volare sopra le nostre teste. Quelle più tradizionali, seppur con prestazioni clamorose, saranno la Performance e la Thrust: quest’ultime avranno configurazione a due posti e saranno quelle stradali.

Tra due anni

La presentazione ha dato il via anche ai pre-ordini per la Tesla Roadster: immediatamente un anticipo di 5.000 euro, poi serve aggiungerne altri 45.000 euro entro 10 giorni dalla prenotazione per completare la procedura. Ma, come dicevamo, poi serviranno almeno altri due anni: Musk ha annunciato per il 2028 l’arrivo della versione di serie che, secondo il miliardario americano, “peserà di meno, e quindi farà ancora meglio” per quanto riguarda le prestazioni.

Quando arriverà sul mercato la nuova Tesla Roadster?

Elon Musk ha indicato il 2028 come anno di arrivo della versione di serie. La presentazione ha già dato il via ai preordini, ma per vedere il modello definitivo bisognerà attendere almeno un paio d’anni.

Quali prestazioni promette la nuova Tesla Roadster?

Tesla ha dichiarato un’accelerazione da 0 a 96 km/h in 0,81 secondi, con uno scatto fino a 100 km/h in meno di un secondo. Non sono ancora stati comunicati i dati relativi a potenza, numero di motori elettrici, velocità massima e autonomia.

Come funziona la versione volante Rocket?

La variante Rocket utilizza una tecnologia derivata da SpaceX, con micro-razzi e un sistema di aspirazione che genera deportanza. Sarà monoposto, disponibile esclusivamente su invito e non omologata per la circolazione stradale.

Quanto costa prenotare la Tesla Roadster?

Per avviare il preordine è richiesto un anticipo di 5.000 euro. Entro dieci giorni dalla prenotazione bisogna aggiungere altri 45.000 euro per completare la procedura. Non è stato annunciato il prezzo finale della vettura.

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